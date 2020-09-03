«По потенциалу — второй Кокорин». Ещё один Мостовой для сборной России

Сборная России потеряла из-за травм целую группу полузащитников – Александра Головина, Дениса Черышева, Алексея Миранчука, Дмитрия Баринова и Ильзата Ахметова. Кроме того, вряд ли готов сыграть Далер Кузяев, на протяжении длительного времени не имеющий практики и не тренирующийся с командой. В этих обстоятельствах в заявке сборной появляются новые лица. Возможно, самая неожиданная фигура – Андрей Мостовой. Обычно первое приглашение просто ознакомительное, поскольку Станислав Черчесов никогда не спешит с вводом молодых игроков в состав, однако не удивляйтесь, если увидите 22-летнего зенитовца на поле уже в ближайших матчах Лиги наций с Сербией и Венгрией.
В летнее межсезонье «Зенит» вернул Мостового после успешной аренды в «Сочи». Сергей Семак оценил игру полузащитника за южан. В свой дебютный сезон в РПЛ Андрей вошёл в топ-15 самых результативных игроков чемпионата по системе «гол плюс пас»: забил шесть мячей и сделал пять голевых передач в 25 матчах. Впрочем, удостоился он не только похвалы, но и лёгкой критики от строгого Черчесова:
«Мостовой хороший сезон провёл в «Сочи», сейчас в «Зените» практически всегда выходит, тренер ему доверяет. Мы его и в марте хотели посмотреть. Кстати, как Мостовой узнал, что возвращается в «Зенит», начал чуть хуже играть. Мы на это тоже внимание обратили, пусть и он прочитает эти слова», – сказал Станислав Саламович.
В первых матчах за чемпиона Андрей выходил на замену. Получал по 5-10 минут с «Локомотивом» в Суперкубке России, с «Ротором» и «Ростовом» в РПЛ. А вот 22 августа сыграл уже полчаса с «Тамбовом» и заработал первый балл за результативность. Мостовой создал гол Александра Ерохина: после комбинации с участием Данила Кругового и Малкома хитрым движение обманул защитника и выполнил идеальный кросс от угла штрафной под удар головой.
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В последних двух играх РПЛ полузащитник сыграл уже много благодаря стечению обстоятельств. Во встрече с «Динамо» на 15-й минуте был заменён из-за травмы Себастьян Дриусси. Любопытно, что вместо аргентинца Семак выпустил не более опытного легионера Эмилиано Ригони, а именно Мостового. Следующую встречу с «Локомотивом» в основе опять же начал молодой кандидат в сборную России. Хотя в московских матчах игра петербуржцев оставляла желать лучшего, Андрей, судя по всему, свой шанс использовал.
Когда смотришь на Мостового, трудно избавиться от ощущения, что Олег Шатов никуда из «Зенита» не уходил. Андрей напоминает его и ролью на поле, и фигурой, и стилем игры. Даже номер тот же взял – 17-й! Конечно, двух абсолютно похожих людей не бывает, Андрей чуть-чуть выше (его рост около 180 см) и имеет свои особенности как футболист. Зато потенциал у него точно такой же высокий, какой был в его возрасте у Шатова.
Мостовой – резкий, мобильный, техничный полузащитник. Обратите внимание на то, как он принимает мяч с уходом. Это экономит ему одно касание, а соперник проигрывает позицию и вынужденно фолит на зенитовце. Андрей действует уверенно, зачастую принимает решение о том, что будет делать с мячом, ещё до его получения. Не привязан к флангу – заходит в опорную зону, лезет в чужую штрафную. Обладает хорошей, удобной для атакующих партнёров подачей. Хотя должен создавать больше моментов, будучи игроком группы атаки.
В матче с «Динамо» Мостовой совершил 75% успешных технико-тактических действий, с «Локомотив» – 73%. Поначалу, выйдя на замену вместо Дриусси, он, пожалуй, излишне волновался. Принимал простые решения – отдавал передачи ближнему или назад, суетился. Но потом разыгрался, стал смелее брать инициативу на себя. Особенно запомнился момент в середине второго тайма, когда Андрей открылся в центре поля, получил передачу от Деяна Ловрена, ушёл на дриблинге от Шарля Каборе и протащил мяч вперёд метров на 30. Другой молодой игрок, возможно, поспешил бы отдать пас Артёму Дзюбе или кому-то ещё, а Мостовой пробил из-за штрафной и едва не попал в угол. «Локомотиву» сине-бело-голубые вообще забили после кросса Мостового, однако гол был отменён из-за игры рукой и небольшого офсайда одновременно. В любом случае Андрей в той атаке всё исполнил, как нужно: приняв мяч, снова убрал соперника неожиданным ловким движением в противоход и выполнил передачу под удар. Красивая игра – всё, как любят болельщики.
Уроженец Омска появился в «Зените» только в феврале 2019-го. До этого выступал за «Долгопрудный» и «Химки». Поиграл несколько месяцев за фарм-клуб сине-бело-голубых в ФНЛ, после чего ушёл на правах аренды в «Сочи». По мнению бывшего главного тренера южан Александра Точилина, Мостовой столь же талантлив, как Александр Кокорин. «Мне кажется, по потенциалу это второй Кокорин. Он тоже обладает взрывной скоростью, вынослив, может сыграть и на фланге, и в нападении», – говорил Точилин.
Мостовой прошёл через школы ЦСКА, где занимался до 14 лет, и московского «Локомотива». По словам самого Андрея, он покинул ЦСКА, так как медленно рос – в этом возрасте разница в антропометрических данных с другими юными футболистами его возраста стала слишком заметной. Отправился в академию «железнодорожников». Тогда «армейцы», готовя игроков, делали акцент скорее на физику, а в «Локомотиве» выше ценили мышление и технику. Позже будущий кандидат в сборную России догнал остальных ребят в росте.
Андрей не родственник одного из самых ярких игроков в истории российского футбола Александра Мостового. Правда, от сравнений всё равно не уйти. Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков с юмором называет молодого полузащитника «Царём», вспоминая прозвище Мостового-старшего в «Сельте». Шутки шутками, но у Мостового действительно есть качества, благодаря которым он способен превратиться в звезду «Зенита» и сборной России. Главное не останавливаться – продолжать прогрессировать, как в последние полтора года.
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