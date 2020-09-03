«По потенциалу — второй Кокорин». Ещё один Мостовой для сборной России

Сборная России потеряла из-за травм целую группу полузащитников – Александра Головина, Дениса Черышева, Алексея Миранчука, Дмитрия Баринова и Ильзата Ахметова. Кроме того, вряд ли готов сыграть Далер Кузяев, на протяжении длительного времени не имеющий практики и не тренирующийся с командой. В этих обстоятельствах в заявке сборной появляются новые лица. Возможно, самая неожиданная фигура – Андрей Мостовой. Обычно первое приглашение просто ознакомительное, поскольку Станислав Черчесов никогда не спешит с вводом молодых игроков в состав, однако не удивляйтесь, если увидите 22-летнего зенитовца на поле уже в ближайших матчах Лиги наций с Сербией и Венгрией.

Как будет выглядеть сборная России после 9-месячной паузы. Ждут ли нас сюрпризы в составе? Анализируем вероятный состав российской национальной команды в ближайшем матче с Сербией.

В летнее межсезонье «Зенит» вернул Мостового после успешной аренды в «Сочи». Сергей Семак оценил игру полузащитника за южан. В свой дебютный сезон в РПЛ Андрей вошёл в топ-15 самых результативных игроков чемпионата по системе «гол плюс пас»: забил шесть мячей и сделал пять голевых передач в 25 матчах. Впрочем, удостоился он не только похвалы, но и лёгкой критики от строгого Черчесова:



«Мостовой хороший сезон провёл в «Сочи», сейчас в «Зените» практически всегда выходит, тренер ему доверяет. Мы его и в марте хотели посмотреть. Кстати, как Мостовой узнал, что возвращается в «Зенит», начал чуть хуже играть. Мы на это тоже внимание обратили, пусть и он прочитает эти слова», – сказал Станислав Саламович.



В первых матчах за чемпиона Андрей выходил на замену. Получал по 5-10 минут с «Локомотивом» в Суперкубке России, с «Ротором» и «Ростовом» в РПЛ. А вот 22 августа сыграл уже полчаса с «Тамбовом» и заработал первый балл за результативность. Мостовой создал гол Александра Ерохина: после комбинации с участием Данила Кругового и Малкома хитрым движение обманул защитника и выполнил идеальный кросс от угла штрафной под удар головой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube.

В последних двух играх РПЛ полузащитник сыграл уже много благодаря стечению обстоятельств. Во встрече с «Динамо» на 15-й минуте был заменён из-за травмы Себастьян Дриусси. Любопытно, что вместо аргентинца Семак выпустил не более опытного легионера Эмилиано Ригони, а именно Мостового. Следующую встречу с «Локомотивом» в основе опять же начал молодой кандидат в сборную России. Хотя в московских матчах игра петербуржцев оставляла желать лучшего, Андрей, судя по всему, свой шанс использовал.

Скука-любовь. Играют две лучшие команды страны, а болельщикам смотреть не на что У «Зенита» с «Локомотивом» Лига чемпионов через полтора месяца.

Когда смотришь на Мостового, трудно избавиться от ощущения, что Олег Шатов никуда из «Зенита» не уходил. Андрей напоминает его и ролью на поле, и фигурой, и стилем игры. Даже номер тот же взял – 17-й! Конечно, двух абсолютно похожих людей не бывает, Андрей чуть-чуть выше (его рост около 180 см) и имеет свои особенности как футболист. Зато потенциал у него точно такой же высокий, какой был в его возрасте у Шатова.



Мостовой – резкий, мобильный, техничный полузащитник. Обратите внимание на то, как он принимает мяч с уходом. Это экономит ему одно касание, а соперник проигрывает позицию и вынужденно фолит на зенитовце. Андрей действует уверенно, зачастую принимает решение о том, что будет делать с мячом, ещё до его получения. Не привязан к флангу – заходит в опорную зону, лезет в чужую штрафную. Обладает хорошей, удобной для атакующих партнёров подачей. Хотя должен создавать больше моментов, будучи игроком группы атаки.

В матче с «Динамо» Мостовой совершил 75% успешных технико-тактических действий, с «Локомотив» – 73%. Поначалу, выйдя на замену вместо Дриусси, он, пожалуй, излишне волновался. Принимал простые решения – отдавал передачи ближнему или назад, суетился. Но потом разыгрался, стал смелее брать инициативу на себя. Особенно запомнился момент в середине второго тайма, когда Андрей открылся в центре поля, получил передачу от Деяна Ловрена, ушёл на дриблинге от Шарля Каборе и протащил мяч вперёд метров на 30. Другой молодой игрок, возможно, поспешил бы отдать пас Артёму Дзюбе или кому-то ещё, а Мостовой пробил из-за штрафной и едва не попал в угол. «Локомотиву» сине-бело-голубые вообще забили после кросса Мостового, однако гол был отменён из-за игры рукой и небольшого офсайда одновременно. В любом случае Андрей в той атаке всё исполнил, как нужно: приняв мяч, снова убрал соперника неожиданным ловким движением в противоход и выполнил передачу под удар. Красивая игра – всё, как любят болельщики.



Уроженец Омска появился в «Зените» только в феврале 2019-го. До этого выступал за «Долгопрудный» и «Химки». Поиграл несколько месяцев за фарм-клуб сине-бело-голубых в ФНЛ, после чего ушёл на правах аренды в «Сочи». По мнению бывшего главного тренера южан Александра Точилина, Мостовой столь же талантлив, как Александр Кокорин. «Мне кажется, по потенциалу это второй Кокорин. Он тоже обладает взрывной скоростью, вынослив, может сыграть и на фланге, и в нападении», – говорил Точилин.

У Дзюбы 0 ударов за два матча. Что с ним не так? Поговорим о капитане сборной России.

Мостовой прошёл через школы ЦСКА, где занимался до 14 лет, и московского «Локомотива». По словам самого Андрея, он покинул ЦСКА, так как медленно рос – в этом возрасте разница в антропометрических данных с другими юными футболистами его возраста стала слишком заметной. Отправился в академию «железнодорожников». Тогда «армейцы», готовя игроков, делали акцент скорее на физику, а в «Локомотиве» выше ценили мышление и технику. Позже будущий кандидат в сборную России догнал остальных ребят в росте.



Андрей не родственник одного из самых ярких игроков в истории российского футбола Александра Мостового. Правда, от сравнений всё равно не уйти. Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков с юмором называет молодого полузащитника «Царём», вспоминая прозвище Мостового-старшего в «Сельте». Шутки шутками, но у Мостового действительно есть качества, благодаря которым он способен превратиться в звезду «Зенита» и сборной России. Главное не останавливаться – продолжать прогрессировать, как в последние полтора года.