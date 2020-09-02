Чем так хорош Тикиньо, что его хотели «Спартак» и «Динамо», а теперь хочет «Локо»?

Московский «Локомотив» продолжает поиск нападающего. По словам генерального директора клуба Василия Кикнадзе, в списке потенциальных новичков значатся аж пять футболистов. Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов является нападающий «Порту» Тикиньо. Рассказываем, кто это и что собой представляет.

До «Локо» форвардом интересовались «Динамо» и «Спартак»

Год назад Тикиньо мог оказаться в «Динамо». Москвичам нужен был нападающий: бразильский футболист находился на первых позициях в шорт-листе. Боссы клубов даже вступили в переговоры, но договориться не смогли. О футболисте в России не было слышно целый год, как вдруг португальское издание A Bola снова начало сватать форварда в нашу страну. По данным источника, «Спартак» предложил за Тикиньо € 10 млн. Верится с трудом. У красно-белых переизбыток нападающих, поэтому всерьёз воспринимать эту новость вряд ли стоит.

Футболисты, которые могли перейти летом в РПЛ, но не сложилось Инсайды о самых громких сделках, которые не состоялись в это трансферное окно в РПЛ.

А вчера, 1 сентября, «Чемпионату» стало известно об интересе к игроку со стороны «Локомотива». Видимо, вариант с Тикиньо был запасным. Ранее «Локо» вёл переговоры по Кристиану Бентеке и Санти Мине — и в обоих случаях безрезультатно. «Железнодорожники» уже сделали предложение о покупке 29-летнего нападающего. Последнее слово за «Порту».

В детстве продавал мороженое. Семья с трудом приобрела бутсы за пару долларов

Начать стоит с того, что Тикиньо — это прозвище. На самом деле футболиста зовут Франсиско дас Шагас Соарес дос Сантос. Звучит красиво, но довольно сложно. Из громоздкого имени осталось лаконичное Франсиско Соарес. Так откуда же взялся Тикиньо? В детстве Франсиско долгое время оставался низкорослым и худощавым. Мать ласково называла его tiquinho, что в переводе с португальского означает “крошечный”. Приклеилось. Так и осталось.

Тикиньо вырос в рабочей семье. Отец трудился каменщиком, мать — разнорабочей. Франсиско помогал родителям: с малых лет ходил с отцом на работу. У матери было хобби — изготовление мороженого. У семейства Соарес даже получалось зарабатывать на этом деньги. Мать готовила кучу замороженного десерта, а Франсиско с сестрой целыми днями продавали товар в окрестностях Параибы. «Однажды я пошёл продавать мороженое на местный стадион, — вспоминал Франсиско Тикиньо. — В тот день была игра. Весь товар мигом разобрали, но никто платить не стал. Пришлось вернуться домой без денег. С болью вспоминаю детство».

В свободное время, а его было не так много, мальчуган с друзьями гонял мяч на грязных полях родного города. «До сих пор вспоминаем с матерью, как тяжело ей было заработать на мои первые футбольные бутсы, — рассказывал в одном из интервью Тикиньо. — Стоили они, кстати, всего пару долларов».

11 клубов за 4 года. Спасение карьеры в Португалии

В футболе Соарес начинал на позиции вратаря. Но желание бегать и забивать было сильнее. Тренеры смекнули сразу — растёт форвард. Франсиско начал играть в футбол в родном городе. Перспектив не было, уехал в соседний Натал. Выступал за разные клубы, а на одном из чемпионатов стал лучшим бомбардиром среди юношей до 17 лет. Скаутов «Америка РН» заинтересовал способный подросток. С клубом из Риу-Гранди парень подписал первый профессиональный контракт. В составе «Америки РН» он провёл на поле всего 21 минуту, а затем перебрался в «Ботафого». В новом клубе Тикиньо не выходил на поле вовсе, и ему снова пришлось менять команду. За следующие три года Франсиско сменил 9 клубов: «Я играл за клубы, у которых не было календаря,— признавался футболист. — Выступал три месяца и уходил в другую команду. Порой предложений не было… Возвращался в родной город и работал каменщиком вместе с отцом».

Если у бразильца не получается заиграть на родине, он чаще всего отправляется в Португалию. «У меня появилась возможность поехать в португальский «Насьонал», — рассказывал Франсиско. — Мне хватило минуты, чтобы принять решение». Франсиско подписали на полгода. Нападающему удалось проявить себя, после чего соглашение продлили сначала до конца чемпионата, а потом ещё на сезон. На второй год в Португалии Тикиньо удалось забить 16 мячей. На талантливого парня обратил внимание бывший полузащитник «Барселоны», а ныне агент Деку. Португалец со своим агентством приобрёл 50% прав на игрока и договорился об аренде футболиста в «Виторию Гимарайнш». Франсиско за полгода забил 8 мячей, и на него посыпались предложения (было даже одно из Китая). Деку посоветовал выбрать «Порту», что Франсиско и сделал. «Для меня это многое значило, — рассказывал футболист. — Я очень много работал, чтобы попасть в топ-клуб. Вся моя семья знает, как было трудно осуществить детскую мечту. В Бразилии я играл в малоизвестных клубах. Мечтал, что в один прекрасный день я примерю футболку большого клуба. Это случилось. Я сделал это!».

Стартовал он на ура: «Дебют за «Порту» — лучший день в моей жизни. Мы встречались со «Спортингом», и мне удалось забить два мяча. Мы выиграли 2:1. Это было прекрасно!». До конца сезона Тикиньо забил ещё 9 мячей и помог клубу стать чемпионом страны.

Чем же так хорош форвард? Соарес – техничный нападающий с поставленным ударом. Футболист здорово укрывает мяч корпусом и умело находит свободное пространство в штрафной. Один из главных козырей Тикиньо — взаимодействие с партнёрами. Бразилец совсем не жадный футболист. Девиз Кержакова: «Бил, бью и буду бить» — не про него.



Бенефисом для Франсиско в составе «драконов» стал сезон-2018/2019. На этот раз золото чемпионата взять не удалось, зато нападающий забил рекордные для себя 23 гола во всех турнирах: «Постоянно вспоминаю прошлое — это мотивирует меня продолжать упорно работать и добиваться поставленных целей, — рассказывал бразилец. — Было тяжёло, но я никогда не сдавался. Каждый раз, когда забиваю на футбольном поле, думаю о семье».

О бомбардирских качествах бразильца заговорили по всему миру, а в офис «Порту» стали поступать запросы на футболиста.

Сравнение с Халком. Интерес со стороны европейских клубов

В Бразилии Тикиньо сравнивают с именитым соотечественником — Халком. На это (по мнению местных) есть сразу несколько причин:

— оба родом из бразильского штата Параиба;

— не играли за лучшие бразильские клубы;

— были неизвестны в Бразилии;

— никто и подумать не мог, что у них сложится карьера в Европе.

Как дела у Халка? В Китае бразилец забивает крутые голы и обедает за счёт жены В свои 32 года форвард остаётся в отличной форме.

У футболистов есть общий друг, но лично они не знакомы. «Мы оба сильны духом, — сказал как-то Тикиньо в интервью Associated Press. — Он великий игрок и мой кумир. Очень рад, что меня сравнивают с ним. Хоть я и стараюсь задавать собственный стиль, Халк — звезда. Он тот, на кого я смотрю снизу вверх».

Кстати, бразильцы могли воссоединиться в «Шанхай СИПГ». Китайский клуб планировал приобрести Тикиньо прошлым летом, но руководство «Порту» не устроила сумма в € 20 млн. “Порту” отправил встречное предложение, в котором указал сумму на € 10 млн больше. Клуб из Шанхая вышел из переговоров. Затем форвард мог перейти в «Рому», «Торино» и «Фенербахче». Но «драконы» не хотели отпускать один из главных активов за меньшую сумму.

Очередные трофеи

По ходу сезона-2019/2020 «Порту» отставал от «Бенфики» на 7 очков. Неизвестно, как закончился бы чемпионат, если бы не пауза из-за пандемии коронавируса: «Самым запоминающимся моментом был перерыв в чемпионате, — рассказывал Соарес в интервью клубной пресс-службе. — Мы много работали, общались, анализировали неудачные игры. У нас получилось сплотиться и создать неведомую силу». Итог все знают: победа в чемпионате и Кубке страны.

Раз уж речь зашла о вирусе, во время пандемии Франсиско помог соотечественникам из родного города. Футболист пожертвовал необходимые продукты 100 бедным семьям. Новость тут же разлетелась по португальским газетам.

Не сыграл ни минуты за сборную

К 29 годам Тикиньо ни разу не вызывался в сборную: «Со мной никто не связывался. В национальную команду не приглашали. Однажды я прочитал в газете, что Тите просматривал меня на какой-то игре… Знаю, какая конкуренция в сборной. Мне совсем не обидно».

Кажется, Франсиско слукавил. Ну какой футболист не мечтает играть за сборную? Ради этого Тикиньо, прожив пять лет в Португалии, получил местный паспорт. «Я не могу исключать вызова в сборную Португалии, — говорит он. — Если это когда-нибудь произойдет — я буду счастлив. Если будет такая возможность, я обязательно воспользуюсь ею. Я оформил паспорт, потому что у меня растёт дочь в этой стране. Это точно не будет лишним для моей семьи».

Интересно было бы посмотреть на Эдера и Тикиньо в «Локо». Может, это потенциально огненная связка для сборной Португалии? Если нападающий всё же перейдёт в «Локо», Фернанду Сантуш точно не оставит эту новость без внимания.