«Сергей, я люблю тебя». Тедеско заговорил по-русски, но матерится пока на итальянском

В 1987 году семья двухлетнего Доменико Тедеско переехала из Италии в Германию, и к будущему тренеру «Спартака» стали прилипать языки: к родному итальянскому и приобретённому немецкому добавились французский, английский и немного испанского, на котором Доменико общался с другом детства мексиканцем Тито. А также турецкий для общения с уже бывшей девушкой.

Благодаря работе в «Спартаке» Тедеско заговорил на русском – сейчас мы расскажем, как узнать язык без учителя и какому Сергею тренер признавался в любви.

Тедеско учил русский из уважения к стране, а теперь не ошибается в родах и знает про склонения

В Москве немецкий тренер с итальянскими корнями сразу взялся за русский: во-первых, из уважения к стране, во-вторых, при помощи языка проще понять незнакомую культуру.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

С репетиторами Тедеско занимался только на карантине, а в остальное время превращался в русского через живое общение: например, во время разговора на английском просил собеседника сделать паузу и уточнить русский перевод слова. А ещё соревновался в глубине словарного запаса с ассистентом Андреасом Хинкелем (тут Тедеско уже чемпион).



«Я хочу говорить по-русски, но это очень трудно», – поначалу Доменико не говорил, а выговаривал, зато теперь с сотрудниками клуба здоровается и прощается по-русски («Привет», «как дела», «супер», «спасибо»), во время флеш-интервью просит переводчика не подсказывать, чтобы вспомнить слово самостоятельно; каждую пресс-конференцию начинает с «доброго вечера», а на вопросы про судейство отвечает: «Я не понимаю» или «Всё нормально».



Объяснение тактики в «Спартаке» – через переводчика, но командует тренер сам: «давай-давай», «шире», «во фланг». С Жиго говорит на французском, с Понсе – на испанском, с другими легионерами – на английском, с русскими – иногда на русском. Рассказов подтвердил, что Тедеско строит на новом для себя языке целые предложения. А благодаря общению с переводчиком Дмитрием Крайтером ещё и реже ошибается: не путает рода и окончания, постепенно разбирается в склонениях.



Но матерится до сих пор на родном языке – итальянском.

Разговорный русский Тедеско – новая любовь фанатов. Тренер прессует судью и мотивирует Соболева через «Бум-бум-бум»

«Я замечаю, что мой русский чуть-чуть лучше», – радовался в июне Доменико (эта и следующая фразы приведены без перевода, на оригинальном русском), а теперь может выдать монолог из 40 слов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спасибо за вопрос, я хорошо, спасибо. Это был очень трудная ситуация для меня, потому что всегда на номер, всегда на хотел, без футбол, без команда, это трудно, но сейчас-сегодня я на поле, я здесь и, конечно, очень рад».



(Тедеско объясняет, как чувствует себя после болезни, и описывает одиночество в номере отеля).



Ниже – словарь Тедеско и просто фразы для разнообразных жизненных ситуаций:



1. «Я не знаю», – дважды повторил Тедеско на вопрос о судействе в матче с «Сочи».



2. «Сергей, я люблю тебя!» – кинулся с объятиями на клубного сотрудника безопасности после победы над «Локомотивом». Да, его зовут Сергей.



3. «Есть победы – нет проблем», – сказал перед матчем с «Тамбовом», а «Спартак» проиграл 2:3.

4. Для судьи: «Реф, разберите, реф» или «Говори» (в значении – свисти).



5. «Эй, дай».



6. «Да, капитан!» – Джикии после победы.



7. «Зобааа».



8. «Рука» с ударением на первый слог.



9. Теперь уже классика: «Сколько минут? Сколько? Четыре? Эй!»

10. Мотивация: «Супер», «Топ», «Работа-работа, это важно».



11. Мотивация для Соболева перед «Зенитом»: «Бум-бум-бум».



***



Так говорит Тедеско, а вы пользуйтесь его словарем и составляйте фразы в комментариях!

За помощь в подготовке материала спасибо корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.