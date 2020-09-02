Тиль в «Спартаке» = Федуну не стоит заниматься трансферами. Хотя хозяин – барин

Остап Бендер говорил: «Не ешьте на ночь сырых помидоров». Новичкам «Спартака» великий комбинатор мог бы дать другой совет: «Не берите восьмой номер».

Я уже писал про проклятие восьмёрок «Спартака». В ХXI веке люди, игравшие под этим номером, или вовсе не могли заявить о себе в «народной команде», или плохо заканчивали.

Восьмёрка в «Спартаке» — проклятый номер? Под ним играли Дринчич, Макгиди и Глушаков Гусу Тилю есть, о чем задуматься в самоизоляции.

Виктор Булатов, выигравший со «Спартаком» три чемпионата, ушёл после разговора с новым президентом клуба Андреем Червиченко. 30-летнему полузащитнику было сказано: «Хочешь – оставайся. Но мы делаем ставку на молодых».



Вместо Булатова в центре поля появился бразилец Марсело Силва. Свободный агент, он подписал с красно-белыми контракт по схеме «2+2», но сыграл в России всего 5 матчей.



В 2003-м восьмёрку вдруг решил взять Александр Данишевский (странный выбор для нападающего). В итоге – ни одного гола в 17 матчах и переход в «Химки».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Дмитрий Аленичев вернулся в «Спартак» капитанить, но, не сработавшись со Старковым, в 32 года завершил карьеру.



Александру Павленко раскрыться помешали травмы. Та же история с Николой Дринчичем – черногорец сломал на сборах ногу и потом сыграл за «Спартак» жалкие 4 матча.



Эйден Макгиди – Безумный Мак — купленный за рекордные 12 млн евро, вложений не оправдал прежде всего по причине гиперскандального характера (как съязвит Карпин – «по медицинским показателям»). И ушёл в «Эвертон» всего за 2 миллиона.



Денис Глушаков – капитан чемпионского «Спартака», но проклятый красно-белый торсидой.

Максим Калиниченко мне рассказывал: «У меня с восьмым номером своя история. Не помню точно, когда это было. Может, ещё в «Днепре». В общем, у меня был вариант взять восьмёрку. Но Вячеслав Грозный, когда узнал, отвёл в сторону: «Не вздумай. Это петля». С тех пор у меня к восьмому номеру предвзятое отношение».



Вот и Гус Тиль за «Фрайбург», скорее всего, будет играть под другим номером. По соотношению цена-качество голландец — главный трансферный провал в истории «Спартака».



Хотя прекрасно помню, как общался год назад с Ринатом Билялетдиновым после матча красно- белых в Грозном (уверенная победа красно-белых – 3:1). Известный тренер был восхищён и Тилем в частности (три голевые передачи), и обновлённой командой в целом: «Моментами «Спартак» играл как «Барселона»!».



Но первый матч для голландца так и остался лучшим в России.

«Супертрансфер. Топчик. Большая победа «Спартака». Это всё — о Тиле Что говорили о Гусе болельщики «Спартака» год назад – и что говорят сейчас.

Молодой, не адаптировался, не там использовали, покупал один тренер, а играть пришлось при другом, много травм – все эти причины теперь звучат постфактум и большого смысла не имеют. Как и разговоры о космической цене на полузащитника.



Агент Камоцци, выступивший на днях с программным интервью как советник Федуна, раскритиковал бывшего гендиректора клуба Цорна и похвалил супругу владельца – Зарему Салихову. Мол, именно она настояла на покупке Ларссона.

Естественно, у людей может возникнуть вопрос — почему с Тилем-то при таком количестве советников промашка вышла? Всё просто — на трансфере легионера за рекордные 16 миллионов настоял лично Федун. Так прямо и заявил: «Цорн пригласил Шюррле, а покупка Тиля – моя инициатива». В отличие от героя Армена Джигарханяна из фильма «Паспорт», который раз за разом твердил «что-то мне этот гусь не нравится», Федуну голландский Гус понравился – не чистая «десятка», боец, перспективный. Цена? Я вспоминаю слова, сказанные в нашей недавней беседе тем же Червиченко: «Если у хозяина есть такая возможность, он может хоть за 100 миллионов покупать!». Хозяин – барин.

Провал Тиля – это по большому счёту только личная финансовая потеря Федуна (памятуя о его позициях в списке «Форбс» – не самая значительная). И если «Спартак» по итогам сезона добьётся того успеха, о котором все сейчас начали с упоением говорить — о ней никто и не вспомнит.



И самому Тилю всего 22 года. У него всё ещё впереди. Только не здесь.



Ну а мораль сей басни – помимо того, что трансферами должны заниматься профессионалы – проста: не берите в «Спартаке» восьмой номер.