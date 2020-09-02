«€ 14,5 млн за Миранчука – прекрасная сделка!» Что говорят о трансфере россиянина в Италии

Алексей Миранчук уже в Бергамо: прилетел ещё 1 сентября, чтобы пройти медицинское обследование для «Аталанты». Если всё пройдёт хорошо, сделка официально завершится — хотя все понимают, что вряд ли уже что-то может помешать трансферу.

9 лет Миранчука в «Локо»: 5 трофеев, 228 матчей. Дороже него продавали только Ньясса Он уже в Италии.

В ожидании официального объявления мы распросили итальянских коллег, что ждёт Миранчука в Италии, почему он оказался нужен Гасперини и с какими трудностями столкнётся.

Симоре Итерно, Eurosport

— Это может стать интересной сделкой. «Аталанта» в прошлом сезоне показала Европе, что можно найти хороших игроков, не платя огромных денег. У них есть тренер, который может сделать так, чтобы футболисты засияли. Это секрет Гасперини. Думаю, Миранчук может стать как раз тем, кто по-особенному раскроется.

«Настало время идти за мечтой». Миранчук попрощался с болельщиками после матча с «Зенитом» Его ждёт Италия.

€14,5 млн — хорошая цена. «Аталанта» вчера продала игрока — Тимоти Кастаня — в «Лестер» за €22 млн евро. А он даже не проходил в основной состав. Это ещё один секрет «Аталанты»: недорого брать игроков, раскрывать, а после продавать в большие клубы. Миранчука купили за €14,5 млн — для «Аталанты» это прекрасная сделка.



Мы все думали, что Миранчук — замена Иличичу. Но вчера Гасперини давал пресс-конференцию, его об этом спросили. Он ответил: «Нет. Это два разных игрока, но Миранчук — тот футболист, который может влиться в нашу команду». Так что вряд ли он будет прямой заменой Иличичу. Он талантливый игрок, который может отрабатывать на последних 20 метрах поля, отдавать пасы и забивать.

Трансфер Миранчука ускорила депрессия у лидера «Аталанты». Иличич просто исчез Когда вернётся на поле – неизвестно.

Никогда не говорю, что кому-то будет сложно адаптироваться в Италии — это очень индивидуально. Всё зависит от Миранчука, от того, насколько он хорош. Если ты большой игрок, тебе будет нетрудно адаптироваться. Конечно, нужно какое-то время, чтобы привыкнуть, но если ты силён — этот период будет коротким. Тут вопрос: насколько силён Миранчук? Посмотрим. Думаю, он в правильной команде. Ему нужно быть терпеливым, потому что в «Аталанте» не так просто стать основным. Руслан Малиновский — отличный игрок, но он никогда не был в стартовом составе. И никогда не жаловался на это. Вот и Миранчуку нужно быть терпеливым и показывать Гасперини всё лучшее, что он может.

«Аталанта» — очень одарённая команда. У неё есть ряд талантливых игроков: Малиновский, Пашалич, Папу Гомес. Иличич, если вернётся. Миранчуку нужно сохранять спокойствие. Гасперини очень многое спрашивает на тренировках: внешне он не выглядит злым тренером, который кричит на тренировках, но на деле так и есть. Очень требовательный! Миранчуку нужно адаптироваться к его философии и по полной выкладываться на тренировках. Когда он поймёт, что подходит ко всему с холодной головой, ему найдётся место в этой прекрасной команде, которая играет в атакующий футбол.

Алессандро де Фелис, Tuttosport

— Я очень рад за Миранчука, потому что он заслуживает шанс в такой большой команде, как «Аталанта». Я следил за ним три года и, думаю, для него это идеальный вариант. У него может получиться с Гасперини, но для этого Алексею нужна дисциплина и постоянная работа. Также думаю, что ему следует уделить внимание физической форме, мышцам, потому что итальянский футбол — это не только про тактику, но ещё и про физику.



€14,5 млн для «Аталанты» — большая трата, которая говорит, насколько клуб верит в игрока. Они искали техничного футболиста, который сможет обыграть соперника и создать численное преимущество. Мне кажется, «нерадзурри» искали не просто замену Иличичу, а смотрели конкретные профайлы игроков, кто потенциально может быть футболистом основы, и увидели в этом качестве Миранчука. Я уверен в этом трансфере, потому что прекрасный скаутинговый департамент «Аталанты» редко ошибается: от Тимоти Кастаня и Робена Госенса до Руслана Малиновского. Много талантов выросло в «Аталанте».



Сложности могут возникнуть из-за языка — это случается со многими игроками из Восточной Европы. Но если он знает, как работать на поле, а особенно за его пределами, тогда Миранчук справится. Я надеюсь (даже уверен), Малиновский ему поможет.



Ещё первое время будет непросто адаптироваться к тактике Гасперини, который в этом плане жёсткий, и тому, насколько физически сильный чемпионат Италии. Преодолеть эти трудности можно будет за счёт упорной работы.