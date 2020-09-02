У лондонцев сразу восемь игроков на изоляции! А у «ПСЖ» на карантине Неймар и Паредес!

Теперь и Неймар заболел! От второй волны больше всего страдают «ПСЖ» и «Челси»

Чемпионат Франции только начался, а у чемпионов уже неприятности. «ПСЖ» стартует позже остальных: первую игру клуб проведёт 10 сентября. Но проведёт без нескольких игроков. «ПСЖ» подтвердил, что сразу у трёх игроков основы тест на коронавирус показал положительный результат. Это Ди Мария, Паредес и Неймар.

Все трое провели отпуск на Ибице и, по всей видимости, заразились там. Они были не единственными: вместе с ними отдыхали и другие игроки, Икарди, Навас и Эррера, так что нельзя исключать, что список в ближайшее время увеличится.



О наличии симптомов у заболевших не сообщается. Но даже без симптомов им предстоит провести две недели на карантине. Как минимум они пропустят матчи чемпионата с «Лансом» и «Марселем», а скорее всего и с «Метцем».



Особенно серьёзно потеря выглядит в преддверии матча с «Марселем». Эти игры получаются сложными для парижан из-за принципиальности противостояния. В Марселе даже были массовые беспорядки из-за празднования поражения «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Теперь команде Томаса Тухеля придётся справляться с принципиальным соперником усечённым составом.

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Потеря Неймара и ещё двух игроков основы, конечно, очень серьёзна, но «ПСЖ» не самый пострадавший от второй волны коронавируса клуб. Больше всех досталось «Челси».



27 августа вирус был выявлен сразу у восьми игроков лондонцев. Заболели Пулишич, Абрахам, Маунт, Томори, Батшуайи, Эмерсон, Баркли и Жоржиньо. Поэтому Лэмпард вынужден проводить предсезонную тренировка в суперкоротком составе. Хотя она и так усечённая.



Игроки «Челси» пропустят предсезонную подготовку, но есть вероятность, что они успеют вернуться к старту чемпионата. В первом туре «Челси» предстоит сыграть с «Брайтоном», а состоится матч 14 сентября.