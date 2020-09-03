Бывший игрок «Спартака» стал таксистом. Резкий поворот в судьбе Градиленко

Многие футболисты по окончании карьеры с трудом находят себя в новой жизни. Мест в тренерской обойме или телевизионной студии на всех не хватает. Приходится вживаться в новые роли. Дмитрий Градиленко — мастер перевоплощений с опытом. Футболист, агент, комментатор, директор, а теперь ещё и таксист — это всё о нём.

Градиленко – воспитанник ЦСКА. Но уходил в «Спартак» (дважды)

В истории советского и российского футбола не так много игроков, выступавших и за ЦСКА, и за «Спартак». Градиленко – один из них. Что интересно, Дмитрий покинул «армейский» клуб незадолго до того, как тот стал чемпионом СССР 1991 года. «Спартак», к слову, финишировал тогда вторым. Вообще Градиленко уходил из ЦСКА в «Спартак» дважды – в 1986 и 1989 годах. Тяжело представить такую ситуацию в наше время, правда?

За свою карьеру Дмитрий сменил 12 клубов. Наибольшее количество матчей провёл в «Ростсельмаше» (58). Завершив выступления в 2002 году, Градиленко стал футбольным агентом. Позже оказался на телевидении. В 2012 году бывший спартаковец устроился спортивным директором в «Зенит». Правда, всего лишь пензенский. Появлялся Дмитрий и на «Матч ТВ», но уже в качестве эксперта.

Недавно Дмитрия отстранили от футбола. Обвинили в организации договорного матча

В 2018 году Градиленко стал генеральным директором «Урожая». Многострадальный клуб, созданный на обломках «Кубани», ставил перед собой цель пробиться в ФНЛ. Главным соперником «Урожая» в ПФЛ (группа «Юг») была песчанокопская «Чайка». Ради выполнения задачи на сезон Градиленко прибегнул к крайним мерам – предложил 500 тысяч рублей премии «Черноморцу», игравшему с «Чайкой». В случае поражения последних «Урожай» имел шансы на выход в ФНЛ.

«На предматчевой установке Дышеков (главный тренер «Черноморца». – Прим. «Чемпионата») сказал игрокам, что за победу над «Чайкой» им предложили 500 тысяч рублей. Предложил Градиленко», – заявил Артур Григорянц, глава КДК РФС. В то же время представители «Чайки» предлагали за сдачу игры 2 млн рублей. Согласились три игрока «Черноморца» – Станислав Резников, Иван Юдин и Анатолий Пуляев. Их отстранили от футбольной деятельности на три года.

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Получил «бан» и Градиленко, хотя именно он первым заявил о возможном неспортивном характере матча. «Гости («Черноморец». – Прим. «Чемпионата»), которые не пропустили в последних 4 матчах ни одного мяча, неожиданно разучились играть в обороне», – написал Дмитрий в своём «инстаграме». Когда выяснилось, что Градиленко предлагал деньги Дышекову, генеральный директор «Урожая» получил год дисквалификация «за попытку повлиять на результат». Матч в итоге выиграла «Чайка», которая и вышла в ФНЛ.

Теперь Градиленко вынужден подрабатывать таксистом

Вчера журналист «СЭ» Максим Алланазаров в своём телеграм-канале сообщил, что Градиленко работает таксистом. «При вызове такси существует эффект сюрприза. Ожидание имени водителя всегда тревожно. Никогда не знаешь, приедет за тобой Исломчон или Камалбек. Сегодня мой друг вызвал машину, и за ним приехал вовсе не представитель Средней Азии, а настоящий футбольный менеджер. Ну, или, судя по всему, бывший. Чудны дела твои, господи», – написал Алланазаров, приложив фотографию профиля Градиленко из службы такси.

Илья Казаков, бывший коллега Градиленко по «Спорту», поддержал Дмитрия. Заочно. «Вышел из зала после тренировки – в Вотсапе куча сообщений с фото Градиленко-таксиста. Удивление понятно: агент, телеэксперт, гендиректор. И всё это совсем недавно. Жизнь штука такая, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. В этом нет ничего позорного. Таксист – работа достойная и обычная. Сколько раз словоохотливые таксисты пытались мне рассказать, что их бизнес только что пошёл прахом, а ничего другого они не умеют. С Градом, вероятно, произошло то же самое», – написал Казаков в «телеге».

Нетрудно догадаться, что таксовать Дмитрий начал не от хорошей жизни. В отличие от многих коллег, Градиленко разной работы не чурается. Судя по фото в «Инстаграме», недавно работал комментатором на матчах хоккейного СКА. Опыт-то есть.

Правда, теперь его профиль закрыт, а телефон недоступен. После поднявшейся шумихи Градиленко закрылся от внешнего мира – можно представить, сколько звонков и сообщений на него обрушилось вчера-сегодня.



Бывший партнёр Градиленко по «Спартаку» и товарищ Геннадий Перепаденко поделился своим опытом преодоления кризисной жизненной ситуации.

«Мы с Димой в 1990 году в «Спартаке» познакомились, — рассказал Перепаденко корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко. — Быстро сдружились, общались семьями. Потом, правда, дорожки разошлись, но при случае всегда с удовольствием встречались. Виделись в Испании. Слышал, что он директором в клубе работал, а про такси – не знал, давно не созванивались. Но даже если правда – не вижу в этом ничего страшного или зазорного. Разные периоды в жизни бывших футболистов бывают. Когда российский собственник продал «Марбелью», мы открыли небольшое семейное кафе в Испании. Так я там и официантом, и барменом, и закупщиком в одном лице был. Крутился, как мог. Желаю и Диме поскорее решить финансовые проблемы и вернуться в футбол».