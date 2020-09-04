Коронавирус? Нет, не слышали. Сборная после рекордной паузы осталась собой — и это хорошо

В целом уверенная победа. В первом тайме — искали-вспоминали забытое за 10 месяцев. Караваев на непривычной позиции слева в обороне; Зобнин в центре, а не на фланге, как в «Спартаке»; Бакаев впервые в стартовом составе сборной в матче против крепкого соперника (до этого в основе был только с Сан-Марино).
Ещё и сербы удивили, сыграв в три центральных защитника (что можно расценить как дань уважения нашей атаке).
Но после перерыва всё встало на свои места. Сборную, которая проигрывает Украине 0:5 и еле обыгрывает Люксембург 3:2, побеждать можно и нужно.
Понятно, и сейчас найдутся недовольные. Разберут забитые голы: первый — пенальти, второй — индивидуальное мастерство Караваева, третий — грубейший привоз Максимовича. «А где комбинации и доминирующая игра в атаке с кучей моментов? Игры-то и не было!»
Словно забывая, что сборная недосчиталась трёх своих объективно лучших атакующих полузащитников – «европейцев» — Головина, Алексея Миранчука и Черышева.
Обратят внимание на пропущенный мяч и ещё один стопроцентный шанс у сербов в концовке. «С такой обороной нам на Евро делать нечего!»
Но, уверен, Черчесов всё это видит и понимает лучше, чем кто бы то ни было.
Главный итог вчерашнего матча, по-моему, всё-таки не в минусах (для тех, кто хочет их найти, — они были, есть и будут всегда). Он в том, что сборная вернулась и подтвердила то впечатление о себе, которое было заложено ещё на ЧМ-2018. У нас по-прежнему есть Команда, пережившая вынужденный коронавирусный простой и в хорошем смысле оставшаяся собой.
С тренером, который держит руку на пульсе и в игре, и в раздевалке. Невзрачный первый тайм — мужской разговор — гол через три минуты. А ведь после нереализованного супермомента Черчесов вполне мог Бакаева заменить. Но оставил спартаковца на поле, и тот единственно верным способом отблагодарил тренера за доверие — реабилитировался, сделав пенальти.
Кстати, в какой-то степени доверие – это и выход Кузяева с Нойштедтером. Да, это были замены по позициям, но их можно расценить и как поддержку «безработных» игроков.
С капитаном и лидером, который не только делом доказывает, что он лидер (после вчерашнего дубля Дзюбе осталось всего 4 гола до всероссийского рекорда Кержакова), но и словом (кажется, Черчесов именно Артёма в первом тайме пожурил за излишнюю требовательность к партнёрам аршавинским жестом «тссс» — палец к губам).
С проблемами, но желанием и страстью. Эта команда вряд ли когда-нибудь будет безразличной к тому, что делает (жёлтая карточка Черчесову в концовке — как пример).
Да, мы слабее топ-сборных. Увы, это реальность, и матчи с Бельгией ещё раз подтвердили явную разницу в классе. Зато Черчесову и Ко удалось сделать так, что с плюс-минус равными соперниками (сербы сейчас в рейтинге ФИФА — 29-е, мы — 38-е) наши парни почти не знают осечек (за два года после ЧМ можно вспомнить лишь поражение от шведов). И это её несомненное и большое достижение. Та самая стабильность, которая считается признаком мастерства. Раньше-то, вспомните, не могли (дома!) обыграть Иран, горели Коста-Рике и Кот-д'Ивуару…
А теперь с такими командами (и Венгрия — из их числа) ждём только побед. За последнее время сборная нас к этому приучила. С полным правом рассчитывать на то, что результат будет как вчера с сербами. «Я календарь переверну — и снова 3 сентября». Снова победа — ну чем это может быть плохо?
Или всё-таки ищете минусы?
- 4 сентября 2020
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