Взял бронзу Евро, играл за «Спартак», а потом попал на 150 млн и исчез. Где теперь Саенко

Недавно мы вспоминали Александра Прудникова, который в 2007 году ярко дебютировал в «Спартаке». В 17 лет форвард по прозвищу Слон считался даже более талантливым игроком, чем Дзюба. «Саша всегда говорил Артёму: «Посмотрим, где будешь ты, а я буду в Европе играть», – рассказывал Роман Павлюченко, успевший застать в «Спартаке» обоих. Сейчас Прудникову 31 год, с января он сидит без клуба. Александр не смог раскрыть свой потенциал (во многом из-за проблем с дисциплиной), и таких примеров в российском футболе масса. Ещё более резко и неожиданно пропал с радаров другой спартаковец – Иван Саенко. Бывший игрок сборной, бравший бронзу Евро-2008, в 27 лет завершил карьеру. Рассказываем, почему Саенко принял такое решение, и чем занимается после футбола.

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Начало карьеры и успех в Бундеслиге. Саенко звал к себе сам Юрген Клопп (дважды)

Иван оказался в Германии случайно. «Однажды «Энергия» (женский футбольный клуб из Воронежа, который возглавлял Иван Саенко-старший. – Прим. «Чемпионата») приехала сюда на сборы. Я был, как всегда, с отцом. Его знакомый отвёз меня на просмотр в «Штутгарт». Тренировался сначала с юниорами, затем во второй команде. Мне ещ` не было и семнадцати, а я уже сыграл в товарищеской встрече против самого Красимира Балакова!»– поведал Саенко в далёком 2003 году для «СЭ».

Остаться в «Штутгарте» русскому юноше не удалось. Помешала травма, полученная на просмотре. На Саенко обратили внимание в другом немецком клубе – «Карлсруэ». Там вообще любят футболистов из России: в 1990-х за клуб выступали Сергей Кирьяков и Валерий Шмаров. Россияне помогли «Карлсруэ» добиться лучшего результата на международной арене, дойдя до полуфинала Кубка УЕФА (сезон-1993/1994). Клубный доктор даже называл Саенко по старой памяти Кики – как Кирьякова. Видимо, находил в них что-то общее.

Ненадолго Иван вернулся в Россию. Эдуард Саенко, брат футболиста, стал президентом воронежского «Факела», который в 2002 году находился на грани вылета из «пердива». Саенко провёл в команде полгода, забил 4 мяча в 12 матчах и помог «Факелу» остаться в лиге. В «Карлсруэ» также ждали Ивана – по возвращении он стал игроком основы (37 матчей, 10 голов и 3 результативные передачи). Постепенно Саенко адаптировался к Германии, выучил немецкий язык. Влился он в коллектив, по его собственным словам, «довольно быстро».

В 2005 году Саенко отправился на повышение в первую Бундеслигу, заключив контракт с «Нюрнбергом». Иван провёл 27 матчей в дебютном сезоне за новый клуб, в которых забил 8 мячей и 8 раз ассистировал партнёрам. Через год – уже 38 матчей, 10 голов и 6 результативных передач. Саенко вызвали в сборную России. По итогам сезона-2006/2007 «Нюрнберг» пробился в еврокубки, но уже через год вылетел во вторую Бундеслигу. Из команды уходили ведущие игроки – Мисимович, Харистеас, Виттек. Был спрос и на Саенко. Россиянина звал к себе в «Майнц» сам Юрген Клопп, но клубы не договорились по цене.

Чуть позже Клопп снова позвал Саенко, но уже в дортмундскую «Боруссию». Как и в первый раз, «Нюрнберг» не устроила цена. «Когда Юрген возглавил «Боруссию», моему агенту позвонили: «Клопп хочет Саенко в Дортмунд». У «Боруссии» было 5-7 миллионов на трансферы, а за 4 взяли Суботича», – вспоминал Саенко. Таким образом, на покупку россиянина оставалось совсем немного (порядка 1 млн евро).

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«Нюрнберг» получил более выгодные предложения – от киевского «Динамо» и московского «Спартака». «Тогда «Динамо» тренировал Юрий Сёмин. Говорил: «Мы тебя ждём, договаривайся по контракту. Даже предоплату внесли, насколько я знаю, – говорит Саенко. – Я попросил день на раздумья, и в этот же день на меня вышел Смоленцев (бывший технический директор «Спартака». – Прим. «Чемпионата»). Тогда я решил, что поеду домой».

Переход в «Спартак» и тяжёлая травма. Но Саенко закончил карьеру не только из-за неё

После Евро-2008 Саенко приехал в «Спартак», переживавший не лучшие времена. В команде только что поменялся тренер: уволили Черчесова, исполняющим обязанности был Ледяхов, ждали Лаудрупа. Саенко был уверен, что датский специалист поможет красно-белым, однако Лаудруп в «Спартаке» провалился. Продержался Микаэль на своём посту чуть больше полугода.

Фото: 2 — РИА Новости

Новый тренер, Карпин, поначалу доверял Саенко. Иван часто выходил в основе, однако без особых успехов (9 матчей, 1 результативная передача). Вдобавок к этому Саенко получил тяжёлую травму в гостевой встрече с «Ростовом». «Кажется, Гацкан сделал подкат, – вспоминал Иван в гостях на Youtube-канале «Поз и Кос». – Нога хрустнула очень сильно. Меня за поле вынесли, доктор что-то там сделал, и хрустнуло опять. Я пошёл играть дальше, потом почувствовал, что во время бега колено туда-сюда ходит. Я ещё 10 минут играл, угловые подавал, все стандарты исполнял и добил колено. Началось кровоизлияние».

Саенко сделали две операции. Как оказалось, был повреждён не только мениск, но и крестообразные связки. Почти год заняло восстановление, но Иван чувствовал, что больше не может играть на прежнем уровне. Усугублял ситуацию и искусственный газон «Лужников», где проводил свои домашние матчи «Спартак». «После каждой игры колено распухало. По два-три дня отходил, мне делали массаж. Травма тяжёлая была, долгая. Это давило на меня психологически», – признался однажды Иван. Кроме того, между Саенко и Карпиным возник конфликт.

По словам игрока, скандал был «общим, на фоне всей команды». «Считаю, что разошлись мы некрасиво, даже неправильно. Мы общались столько времени, помимо футбола. На данный момент я даже ему руку не пожму», – сказал Иван спустя много лет. Карпин же, в свою очередь, рассказал совершенно другую версию. «Саенко покинул «Спартак» из-за нарушения режима. Это было в Эстонии, на сборе. В Москве стоял жуткий смог, и мы поехали туда перед матчем с «Локомотивом». Подходят Ваня Саенко с Йиранеком: «Можно устроить командный ужин?» Говорю: «Ручаетесь, что всё будет нормально?» – «Ручаемся!» Потом они же первыми и нарушили режим. Саенко сказал, что не подаст мне руки? Кто кому ещё не подаст…», – ответил Карпин.

Продать Саенко не удалось, и стороны решили расторгнуть контракт. Интерес к Ивану проявлял «Ростов», но футболист «не захотел идти на понижение». Летом 2011 года Саенко мог вернуться в Германию (были даже переговоры с «Хоффейнхаймом»), но принял решение закончить с футболом. Всего в 27 лет. «Отец со мной очень долго разговаривал и семья, но я сказал: «Отстаньте от меня», – вспоминает Иван.

Саенко влип в неприятности, едва закончив карьеру. Его «кинули» на 150 млн рублей

В 2018 году Роман Павлюченко рассказал, что его бывший партнёр по «Спартаку» стал жертвой аферистов. «Лучший друг Вани предложил ему вложиться в бизнес. Он вложил всё, что было, ещё и занял пару миллионов евро. Потом этот же лучший друг его и кинул. Саенко остался без всего. Недавно видел его – выглядит, как бомж», – сказал Павлюченко.

Фото: Dmitry Korotayev/Getty Images

История случилась почти сразу после того, как Саенко закончил карьеру. «Кинули» на деньги и Александра Кержакова, с которым дружил Иван. Футболисты встретились на отдыхе в Эмиратах, где Саенко был с тем самым другом – Русланом Лесных, бизнесменом и депутатом Воронежской областной думы. Он предложил Кержакову вложиться в предприятие по производству углеводородного сырья (по другим данным – нефтеперерабатывающего завода). Александру якобы обещали место в учредительном совете и доход от инвестиций. Кержаков вложил в проект более 300 млн рублей, ещё 150 млн мошенники получили от Саенко.

«Саенко меня познакомил с ними, сказал, что это близкие люди, – жаловался Кержаков в эфире «Матч ТВ». – Я Ивана знал несколько лет, мы с ним играли вместе. А потом получилось, что эти люди меня кинули. Я узнал, что Саенко не только меня «качнул», но и других знакомых футболистов. Не буду называть фамилий, но вы их тоже знаете». Спустя много лет Александр вернул большую часть средств, равно как и Саенко. От дружбы с Лесных, кстати, пострадал и Эдуард Саенко, брат Ивана (тот самый, что был президентом «Факела»). Он получил 3,5 года колонии за участие в преступной схеме: представился сотрудником ФСБ, подделав удостоверение.

Иван, в отличие от брата, на свободе. Вовремя перестал общаться с «лучшим другом». От футбола он далёк – не идёт экспертом на телевидение, тренировать тоже не хочет. «Последние полтора-два года открывали проект с Валентином Юдашкиным. Это ресторан, в том году было открытие. Он находится в Москве, называется «Дом моды», – поведал Саенко в интервью «Поз и Кос». – Я ни о чём не жалею. Разве что младший сын не видел, как я играю. Но это сейчас, с годами пришло. Тогда со мной нельзя было договориться и разговаривать».