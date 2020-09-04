Сборная России играла плохо. Хорошо, что Черчесов это понимает

Полезный урок для нашей сборной: всегда нужно иметь план «Б» и уметь быстрее реагировать на непредвиденный сценарий.

После такой победы – вроде бы уверенной по счёту, но на самом деле волевой и добытой даже вопреки логике матча – важно трезво оценить качество футбола и степень реализации плана на игру. Поэтому в четверг, когда вся страна рассыпалась в комплиментах, а корреспондент во флеш-интервью пытался убедить Черчесова в том, что сборная России превзошла сербов по всем компонентам («кроме разве что контроля мяча»), больше всего порадовала реакция нашего главного тренера. «Мы недостаточно довольны», — твёрдо сказал Станислав Саламович, после чего перечислил многие игровые компоненты, ему не понравившиеся.

Шикарный гол Караваева затмил дубль Дзюбы. Крутое возвращение сборной России! Наша национальная команда стартовала в Лиге наций с победы над Сербией.

Нам действительно стоит признать, что сборная России не была лучшей командой на поле. Сербская команда намного больше владела мячом (62 на 38), разница в точности передач оказалась неприлично большой (87% у соперника, 77% у нас), по количеству ударов гости тоже оказались лучше: 15(6 в створ) и 1,89 xG у них, 9(4) и 1,53 xG у России. Но главное, что расстраивает в статистической оценке матча, — показатели интенсивности прессинга PPDA. У России в первом тайме он составил 18,5 (передачи соперника на одно оборонительное действие на чужой половине) – огромный показатель, который обычно свойствен командам, уходящим в низкий блок и отказывающимся от высоких отборов.

Что кричит Дзюба после гола. У футбола без зрителей есть один плюс — всё слышно Как победа нашей сборной смотрелась с пустых трибун.

Только проблема в том, что сборная России от прессинга как раз не отказывалась. Более того, она пыталась построить вокруг него игру – и это стало понятно сразу же, в первые 10-15 минут. И в этот же стартовый отрезок можно было прочувствовать, что наша команда вообще не готова к системе соперника с тремя центральными защитниками. Прессинг получался рваным, футболисты не понимали, как им перемещаться, а сербы раз за разом легко разбивали эти несистемные попытки и доставляли мяч в опасные зоны с минимальным сопротивлением.

Проблема №1. Путаница в функциях фланговых полузащитников

Сербская команда использовала схему с тремя центральными защитниками. Если переводить в цифровую форму, то это была система 3-4-2-1. В первой стадии атаки участвовали пятеро футболистов: три центральных защитника и два опорника. Фланговые футболисты могли уйти повыше, а двойка игроков под нападающим, Тадич и Милинкович-Савич, ждали мяч между линиями и утаскивали за собой Зобнина и Оздоева.

Получалось так, что, будучи ориентированной на прессинг, команда Черчесова встречала высоко пятерых футболистов Сербии только при помощи верхней четвёрки: Дзюбы, Жиркова, Бакаева и Ионова. К тому же на количественное меньшинство (которое неприятно, но некритично – всё равно можно направлять атаки во фланг и потом быстро перестраиваться, оставляя свободным дальнего футболиста) накладывалось непонимание игроками своих функций.

Обычно, когда команда планирует и наигрывает прессинг, каждый футболист чётко знает свои функции при нахождении мяча в той или иной зоне. Но сборная России готовилась совсем к другой структуре соперника. Если бы Сербия играла по 4-4-1-1 или 4-2-3-1, то задачи у наших игроков были бы проще: Дзюба и Бакаев играли бы «два в два» по чужим центральным защитникам, Жирков и Ионов – по фланговым, а Оздоев и Зобнин добегали бы по опорникам.

Внезапно изменив структуру, Сербия повергла сборную России в состояние хаоса. При 90% попытках прессинга в исполнении нашей команды (а они шли постоянно!) у Сербии гулял как минимум один свободный игрок. И высокое расположение было просто бессмысленным.

Проблема первая: Жирков поначалу был ориентирован на игру по чужому правому защитнику или правому центральному защитнику, и даже при направлении мяча в другую сторону он не переключался на опорника (обведён в кружок на рисунке снизу).

Бакаев тоже не до конца понимал, куда ему бежать в какой ситуации. Он часто выдёргивался без синхронизации с партнёрами. Лучше всех с первых минут скорректировавшуюся задачу усвоил Ионов (вероятно, потому что постоянно прессингует против разных систем в «Ростове»), но поддержку от партнёров он получал не всегда.

На рисунке сверху ещё одна ситуация с направлением мяча на фланг. Ионов резко переключается от ближнего опорника к центральному защитнику. Дзюба должен перекрывать самого центрального защитника, а Бакаев и Жирков сместиться к двум опорникам. Дальнего центрального защитника приходится оставлять свободным, иначе прессинг в ситуации «5 в 4» организовать невозможно.

Но Жирков и Бакаев в итоге занимают неверные позиции (Бакаев опаздывает, Жирков вообще не бежит) – и прессинг оказывается бессмысленным, в центральной зоне два свободных серба. При этом нет компактности, потому что опорников утащили к центральной линии.

Проблема №2. Отсутствие поддержки от опорников

Опорные полузащитники Зобнин и Оздоев тоже не сразу разобрались в задачах. С одной стороны, их наверняка ориентировали на поддержку прессинга в центральной зоне при передачах на чужих опорников. С другой, у них хватало работы между линиями, поскольку там открывалась чужая атакующая тройка и бросать центральных защитников было рискованно.

Поэтому Зобнин и Оздоев в первом тайме крайне редко выдвигались в высокий отбор, предпочитали страховать зону. Когда прессингу требовалась поддержка из глубины, Зобнин и Оздоев не успевали – и Сербия могла спокойно отдавать проникающие передачи.

В данной ситуации Зобнину всё же пришлось среагировать, но сделал он это с опозданием, в отбор не успел – а между линиями уже гуляли двое соперников.

То же самое касалось и Оздоева: он очень осторожно покидал свою зону (и это логично), поэтому описанная выше ситуация «5 в 4» наблюдалась на протяжении всего первого тайма. Всё это лишь ускоряло и облегчало атаки сербам, а не затрудняло.

Проблема №3. Семёнов и его выбросы из зоны

Учитывая, что сборная России искусственно задирала линию обороны (потому что пыталась прессинговать), но почти не отнимала вверху мяч, а соперники гуляли между линиями, очень большая нагрузка выпала на центральных защитников. Семёнову и Джикии приходилось постоянно выдёргиваться и реагировать на открывания соперников в глубине. Эти открывания могли быть и ложными – а зона за выскочившим центральным защитником всё равно освобождалась.

Семёнову несколько раз пришлось сфолить, а дважды он, оказывавшись в полупозиции, получал передачи себе за спину. Это потенциальные выходы один. Счастье сборной России, что сербы такие шансы не исполняли.

И даже гол сборная России пропустила из-за того, что центральному защитнику – на этот раз Джикии – пришлось читать: сторожить зону или выскакивать. Георгий выбрал второй вариант и, вероятно, ошибся.

Какие выводы?

По ходу первого тайма Черчесов и его ассистенты пытались объяснить Жиркову, Ионову и опорным полузащитникам их задачи в моменты прессинга, иногда структура более-менее походила на адекватную организацию. Во втором тайме проблем стало меньше (Жирков уже лучше переключался от фланга к опорнику, а Бакаев перестал выдёргиваться в переднюю линию), но всё равно прессинг-представление от нашей команды вряд ли можно назвать успешным. Несмотря на забитый Дзюбой гол (грубейший ляп Максимовича) и несколько атак после отборов.

Вреда было больше. Столь разорванный прессинг в матчах с соперником, который умеет наказывать за ошибки, гарантированно привёл бы к двум-трём пропущенным мячам ещё до перерыва. Повезло, что Сербия свои подходы не реализовала.

Безусловно, огромную роль сыграл эффект неожиданности в виде трёх центральных защитников у соперника. Но и реакция команды на такой сценарий должна была оказаться более быстрой и продуманной. Применять более получаса авантюрный метод обороны, который не работает и который только усугубляет баланс, — непозволительный риск. Убеждён, Черчесов обязательно сделает выводы и в дальнейшем будет заранее находить план «Б» на такие случаи.

А сейчас – хорошо, что победили.

Использованы данные InStat и графический инструмент Tactic Lite.