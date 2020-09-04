Миранчук – в «Аталанте». Теперь официально. Что об этом надо знать

Сегодня «Аталанта» официально сообщила о переходе Алексея Миранчука из московского «Локомотива». Россиянин благополучно прошёл медобследование и уладил все детали контракта. Алексей обошёлся клубу из Бергамо в 14,5 млн евро и стал третьим по величине входящим трансфером в истории «Аталанты» после Луиса Муриэля и Марио Пашалича. Украинец Малиновский (пятое место) стоил клубу почти на миллион меньше (13,6 млн).



Собрали главную информацию о переходе 24-летнего футболиста в Серию А.

Первое упоминание о трансфере

Итальянское издание Sport Mediaset сообщило, что Миранчук близок к переходу в «Аталанту» ещё три недели назад. Тогда основным претендентом на игрока назывался «Милан». «Россонери» хотели включить в сделку уругвайского полузащитника Диего Лаксальта, а затем швейцарского защитника Рикардо Родригеса, однако последний отказался переезжать в Россию. Алексея предлагали и «Парме», но клуб из одноимённого города отпугнула высокая цена.

«€ 14,5 млн за Миранчука – прекрасная сделка!» Что говорят о трансфере россиянина в Италии Алексей уже примерил форму «Аталанты». Осталось пройти медосмотр.

Контракт

По информации TuttoSport, Миранчук заключил контракт с бергамасками на пять лет. «Аталанта» заплатила «Локомотиву» 14,5 млн евро. Часть этих денег может получить за воспитание футболиста Академия московского «Спартака» имени Фёдора Черенкова. Руководство академии уже направило все необходимые документы в «Аталанту» для получения солидарных выплат.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зарплата

Алексей будет зарабатывать в «Аталанте» 1,7 млн евро в год. Миранчук вошёл в пятёрку самых высокооплачиваемых футболистов клуба. Больше него в «Аталанте» получают только Алехандро Гомес, Луис Муриэль и Йосип Иличич.

Номер

24-летний россиянин взял в «Аталанте» тот же номер, под которым играл в «Локо» (59).

«Аталанта» — особенная команда. Это огромный шанс и огромное испытание для Миранчука «Аталанта» отличается не только от клубов РПЛ, но и от итальянских.

Дебют

Увы, дебютировать за новую команду Алексей сможет ещё не скоро. Из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в матче четвёртого тура РПЛ против «Спартака» (1:2), Миранчук рискует пропустить полтора месяца. В лучшем случае он сможет вернуться на поле к игре четвёртого тура чемпионата Италии против «Кальяри», запланированной на 4 октября. Желаем Алексею быстрее оправиться от травмы и с нетерпением ждём дебюта в Серии А!