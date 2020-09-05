Трансфер Миранчука в «Аталанту»: неизвестные подробности от агента

4 сентября «Аталанта», наконец», официально объявила о переходе Алексея Миранчука. Наш полузащитник подписал контракт с итальянским клубом по схеме 4+1. Чтобы узнать всю правду о переходе Алексея в «Аталанту», мы поговорили с его агентом Вадимом Шпинёвым, который вёл эту сделку от начала и до конца.

Миранчук – в «Аталанте». Теперь официально. Что об этом надо знать Стоимость, зарплата, номер, дебют.

«С Мончи из «Севильи» мы общались постоянно. А Паратичи из «Ювентуса» обещал сформировать предложение для «Локомотива»

— Когда впервые «Аталанта» показала свою заинтересованность в Миранчуке?

— Это было зимой. Шеф-скаут «Аталанты» напрямую написал мне, нашёл телефон. Мы пообщались. Они выясняли возможность совершения трансфера, собирали всю информацию, рассматривали эту сделку со всех сторон, искали прямой контакт.



— Но зимой они не планировали подписывать Алексея?

— У них была Лига чемпионов. Они готовили сделку именно на лето. Теперь я понимаю их принцип работы. Это очень серьёзный подход со всех сторон, во всех мелочах. Аналитическая группа много смотрела Лёшу, спортивный директор Джованни Сартори лично смотрел. Они очень сильно хотели и готовили этот трансфер.

— Как Лёша отреагировал, когда впервые узнал об их интересе?

— Сдержанно, потому что у нас была чёткая договорённость, что я не засыпаю парня предложениями. Плюс, мы понимали, что весной вмешался коронавирус, никто не понимал, что будет. Ну и была установка максимально хорошо доиграть чемпионат и помочь родному «Локомотиву». Задача была выполнена, сезон закончился, был небольшой перерыв, во время которого мы начали всё обсуждать. Но Лёша заинтересовался, потому что это играющая команда, но для начала хотел выполнить все договорённости.



— Кто ещё тогда интересовался Миранчуком?

— Лёша и Антон никогда не скрывали, что приоритетом для них была Испания. К примеру, к Лёше был предметный интерес со стороны «Севильи». С господином Мончи мы общались постоянно. Но коронавирусная история очень сильно ударила по всем клубам: особенно немецким и испанским. Клубы потеряли огромные финансовые потоки, которые помогали совершать трансферы. Даже сейчас у многих команд установка играть своими молодыми футболистами или усиливаться свободными игроками.



— Кроме «Аталанты» были другие итальянские клубы, проявлявшие интерес?

— До нового года, и я этого не скрывал, у меня была поездка в Милан. Итальянские партнёры подготовили эту поездку, сильно помогал Габриэле Джуффриде. Там у меня были прямые контакты с тремя клубами: мы познакомились с синьором Паратичи – спортивным директором «Ювентуса», с синьором Массара – спортивным директором «Милана» и общались со спортивным директором «Интера». Эти встречи носили ознакомительный характер, обменивались впечатлениями и информацией. Паратичи сказал, что постарается сформировать предложение для «Локомотива». Он говорил, что в конце марта-начале апреля «Ювентус» выйдет на московский клуб. Но случилась всем известная коронавирусная история. Сложно судить, что не получилось у других клубов. Но по «Интеру» я чётко понимал, что там команда сильно зависит от Конте. Все трансферы происходят по его решению. А именно с «Аталантой» случилось то, чего мы хотели.

«Аталанта» — особенная команда. Это огромный шанс и огромное испытание для Миранчука «Аталанта» отличается не только от клубов РПЛ, но и от итальянских.

«Гасперини сказал Лёше: «Язык футбола один. Ты всё поймёшь»

— Что именно?

— Полное и стопроцентное желание получить Лёшу. Это желание было не подделать. Его было видно. Все сотрудники клуба были заинтересованы, начиная с президента и главного тренера. Мистер Гасперини очень добродушно принял нас, уделил время, мы много раз общались лично. Уже после подписания мы сидели с Лёшей в одном из кафе Бергамо, где случайно встретились с Гасперини. Он подошёл к нашему столику, по-отечески похлопал Алексея по плечу, пожелал приятного аппетита. Абсолютно семейная обстановка.



— То есть общение с Гасперини было и до прилёта в Италию?

— Конечно. Нашей задачей было собрать все паззлы. Когда ты общаешься с шеф-скаутом – это одно. Когда с тобой говорит спортивный директор – это весомо. Когда у тебя беседа с президентом – это тоже определённый момент. А когда ты поговорил с главным тренером, который тебе сказал, что ему нужен Лёша, то паззл складывается. Кстати, насколько я понял, Гасперини не говорит по-английски. В один момент он меня даже похлопал по плечу и сказал: «Учи итальянский» (смеётся). Лёше же он сказал: «Язык футбола – один. Ты всё поймёшь. Я всё покажу на видео». В команде все говорят на английском: игроки, персонал. У меня есть ощущение, что Миранчук будет через несколько месяцев говорить на итальянском по полной программе.

— Лёша уже начал учить язык?

— Это было его желание – сделать шажочек вперёд. Клуб сейчас подбирает ему репетитора англо-итальяно-русского, чтобы Лёша сразу два языка подтягивал. Хотя по-английски он неплохо говорит, понимает. Точно не потеряется.



— Какова ситуация с его травмой?

— Точно сказать не могу. Но, думаю, что до конца сентября ещё будет идти процесс восстановления.



— В какой момент Алексей решил для себя, что точно хочет перехода именно в «Аталанту»?

— Несколько недель назад. Когда началась финальная стадия переговоров. Тогда было уже всё почти понятно, за исключением нюансов. Нужно отдать должное, что «Локомотив» не стал чинить препятствий в общении между Лёшей и «Аталантой». Алексей почувствовал, что все его хотят видеть в клубе и зовут. Итальянцы проявляли максимальную активность на всех уровнях: президент, спортивный директор. Во время переговоров по видеосвязи там присутствовали все: и спортивный директор, и исполнительный директор, и юристы клуба. После этого общения всё было понятно. Плюс, Лёша посмотрел на «Аталанту» в Лиге чемпионов и понял: «Я этого хочу». После этого оставалось утрясти шероховатости и довести переговоры до финала.

«€ 14,5 млн за Миранчука – прекрасная сделка!» Что говорят о трансфере россиянина в Италии Алексей уже примерил форму «Аталанты». Осталось пройти медосмотр.

«Аталанта – настоящая семья. Там всё заточено под футбол. Лёша – очень счастлив»

— Действительно «Локомотив» предлагал новый контракт с фантастическими условиями, чтобы оставить игрока у себя?

— Клуб был готов и никогда не отрицал того, что, если у Лёши будет желание, они готовы его сохранить на улучшенных условиях. На момент совершения сделки Миранчук был лидером «Локомотива». Поэтому моё понимание цифр было одно, так как он заслуживал достойной оплаты труда. Наверное, в процессе переговоров мы бы нашли компромисс. Разговор мы вели, прорабатывали возможные варианты развития событий. Было понятно, что условия будут иными, клуб это понимал. Но конкретного оффера от «Локомотива» не было. Лёша хотел уехать в Европу. На мой взгляд, из этой ситуации все вышли достойно. Каждый что-то вынес из всего этого. В первую очередь, конечно, футболист. Сейчас он счастлив, его мама счастлива. Его горящие глаза, поведение, он не зажат. Парень окунулся во всё это, увидел отношение к себе. Когда мы были в «Аталанте», мне стало понятно, что такое профессиональный итальянский футбольный клуб.



— Что имеете в виду?

— Как там всё заточено под футбол. Их отношение ко всему. Условно, возьмём их столовую на базе. Там кушают все: от президента и главного тренера до водителя автобуса и последнего завхоза. Но все настолько раскованы! Если заходит Гасперини, то он ко всем подойдёт, со всеми поздоровается, всем приятного аппетита пожелает. Нас посадили за стол: я, Лёша, юрист – Миша Прокопец, девушка Алексея – все к нам подходят, здороваются с нами, бьют нас по плечу – доктора, игроки. Все кричат: «Браво, Алекс, браво. Давай, давай». Подходит женщина, отвечающая за столовую, спрашивает: «Что будете кушать? Паста?» Всё быстро принесли, всё сделали. Все сидят, общаются. Это действительно настоящая семья, абсолютно открытая. Это подкупает и располагает. Никто не говорит: «Не ходите туда, не ходите сюда». Я обошёл всю базу, я посмотрел всё. Увидел, как на этой базе тренируются дети академии. Там везде фотографии кубков, аура победителей. Это же всё передаётся молодым игрокам. Они тренируются на одном поле, дети понимают, что всё рядом. Просто надо работать. Это дорогого стоит. «Аталанта» — одна огромная семья, везде полная открытость. Всё открыто и удобно. База находится в 30 минутах от центра Бергамо.

— Ещё и сам город красивый.

— Да, очень красивый. Чистый и ухоженный, аккуратный. Он небольшой. По логистике удобно – через 40 минут езды – ты в Швейцарии, в 30 минутах от Милана. А сам Бергамо спокойный, вообще нетусовочный. Хорошие рестораны, есть все условия. Просто трудись и играй в футбол.

— Можете прояснить ситуацию с отступными в контракте Алексея? Почему все говорят, что они были в 8 млн евро, а продали игрока дороже?

— Опция выкупа была. Футболист имел право покинуть клуб. Но эта опция нами не рассматривалась из-за огромного уважения футболиста к своему родному клубу. Переговоры шли цивилизованно. Многие агенты знали, итальянцы знали, что есть опция. И они не понимали, почему цена такая, когда есть опция. Но мы постарались все объяснить «Аталанте», они нас поняли. Президент клуба отнёсся с пониманием, сказал: «Я уважаю такие поступки и понимаю их». После этого мы обсуждали финальную сумму. Трансфер абсолютно прозрачный. Кикнадзе сам общался с президентом «Аталанты», они сами обсуждали все условия.



— Вы агент и Антона, и Лёши. Как близнецы перенесут разлуку?

— Думаю, всё будет хорошо. Да, будут трудности, будет непривычно. Но человек привыкает ко всему. Ребята они взрослые. Каждый из них понимал, что такой момент наступит, он настал. Тем более – кто знает, что будет зимой. Ведь в Европе за Антоном следят. Никогда нельзя зарекаться. Да, «Локомотив» хотел бы сохранить Антона. Но в любой момент может поступить предложение, которое устроит всех.