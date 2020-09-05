Будет ли Антон Миранчук тащить «Локо» без брата? Прогноз пессимистичный

Близнецы — избранные. Между ними существует особенный контакт незримой связи. С точки зрения науки — это не имеет привязки к ментальной активности. Нэнси Сигал, психолог, специализирующийся на изучении близнецов, выдвинула гипотезу: связь между близнецами — таинственный восьмой орган чувств.
«Между нами тесный эмоциональный контакт», — говорят как две капли воды похожие люди чуть повзрослев. У близнецов уникальный язык взаимопонимания, формирующийся с раннего возраста. Благодаря этому, например, они могут испытывать боль одновременно, при этом лишь у одного из них болит что-то по-настоящему. Самое же банальное для близнецов — действовать одинаково, не сговариваясь.
Близнецы в российском футболе
Если близнецы — это большая редкость, то близнецы в футболе — редкость в квадрате. В российском футболе, пожалуй, самыми знаменитыми братьями-близнецами являются Березуцкие и Комбаровы. Сегодня мы не будем вспоминать карьеру легенд. Куда важнее взглянуть на занимательную статистику совместных выступлений. Задача: проанализировать результаты команд, когда оба брата были на поле.
Алексей и Василий Березуцкие
Братья Березуцкие — воспитанники футбольной школы «Смена». Первым профессиональным клубом братьев стал «Торпедо-ЗИЛ». В главную команду жизни, ЦСКА, братья перешли с разницей в полгода: Алексей в июле 2001 года, Василий — в январе 2002-го. Березуцкие выступали за «армейцев» до конца футбольной карьеры, завоевав огромное количество титулов. Первый совместный матч (здесь и далее по информации портала Transfermarkt.ru) братья провели 17 мая 2002 года. ЦСКА принимал дома самарские «Крылья».
Алексей и Василий Березуцкие
Фото: Александр Мельников, «Чемпионат»
Дебют удался — красно-синие одержали победу со счётом 2:0. За многолетнюю карьеру Березуцкие 361 раз совместно выходили на поле в футболке ЦСКА. Лишь в 71 (≈ 20%) случае команда терпела поражение.
Перейдём к персоналиям.
Алексей без Василия на поле: 122 матча, 45 поражений (≈ 37 %)
Василия без Алексея на поле: 39 матчей, 7 поражений (≈ 17 %).
Заключение: лучший процент у Василия, но это почти ничего не значит. 37 матчей — слишком мало для сравнения. Единственное, можно сказать с уверенностью: когда в защите ЦСКА выходили оба Березуцких — процентное соотношение побед преобладало.
Дмитрий и Кирилл Комбаровы
Футбольный путь братья Комбаровы начали в академии «Спартака». После конфликта с одним из тренеров, перешли в «Динамо». Там и дебютировали во взрослом футболе. В конечном счёте вернулись в «Спартак».
За анализ берём выступление за оба московских клуба.
Братья Комбаровы 198 раз совместно появлялись на футбольном поле. Количество поражений — 59 (≈30%).
Дмитрий без Кирилла на поле: 60 матчей, 25 поражений (≈41%).
Кирилл без Дмитрия на поле: 2 матча, 1 поражение (50%)
Дмитрий и Кирилл Комбаровы
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Чересчур большой разброс для сравнения. Но даже при этой статистике можно утверждать: команды добивались результата при появлении двух братьев на поле.
Алексей и Антон Миранчуки
Миранчуки — воспитанники кубанского футбола. В 2007 году семья перебралась в Москву, а юные футболисты поступили в академию «Спартака». Близнецы в красно-белой школе не задержались — отчислили из-за низкого роста. Кстати, руководство академии оперативно направило все необходимые документы в «Аталанту» для получения солидарных выплат.
«Ребята просто оказались маленькие – им не хватало «физики», — вспоминала мать футболистов в интервью «Чемпионату». — Мои чуть задержались в росте и наборе веса. Я даже думала, что им бы лучше было в команде 1996 года. Они перестали попадать в состав, а это главное условие для сохранения места в интернате. Я пошла выяснять, чтобы прояснить ситуацию. И только тогда мне сказали, что физически ребята не готовы, а времени ждать нет.
К счастью, тогда Борис Николаевич Стрельцов, который привёз нас в Москву, ушёл работать в «Локомотив» и забрал нас с собой».
Алексей и Антон доросли до основной команды. Кажется, в клубе рассчитывали только на одного из братьев, в 2016 году Антона Миранчука отправили в аренду в эстонскую «Левадию». Через год «Локо» чуть было не лишился Алексея. Переговоры о новом контракте зашли в тупик. Стороны долгое время не могли договориться о соглашении. В этот момент казанский «Рубин» едва не оформил трансфер: «Локомотив» согласовал с «Рубином» трансфер Миранчука, но агенты не договорились», — говорил в одном из интервью президент московского клуба Илья Геркус. Никто и подумать не мог, что Алексей Миранчук станет ключевым футболистом «железнодорожников» в будущем, а Антон будет играть не хуже брата.
В составе «Локо» братья совместно провели 105 матчей. Статистика Алексея Миранчука — «22+28», Антона — «23+13». Когда оба брата на поле, с результатом, как правило, всё здорово. Да и сами футболисты забивают и ассистируют на любой вкус. Давайте же взглянем на статистику близнецов, когда одного из них нет на поле.
Алексей без Антона на поле: 36 матчей, 6 голов, 7 голевых передач.
Антон без Алексея на поле: 6 матчей, 2 гола.
Интересные цифры. Антон почти не играл без брата. Новое испытание для близнеца.
«Мы даже условия всегда ставили — или с братом или никак, — признавался Антон ещё в 2015 году. Может случиться, что футбольная судьба и разбросает нас, загадывать не буду…».
Жизнь всё же разлучила братьев. Спустя 5 лет Алексей уехал в итальянскую «Аталанту», а Антон остался в Москве. Надолго ли? Отвечает агент близнецов.
«Каждый из них понимал, что такой момент наступит, он настал, — сказал Вадим Шпинёв в интервью «Чемпионату». — Тем более – кто знает, что будет зимой. Ведь в Европе за Антоном следят. Никогда нельзя зарекаться. Да, «Локомотив» хотел бы сохранить Антона. Но в любой момент может поступить предложение, которое устроит всех»
За «Локо» интересно наблюдать. Два главных вопроса на сегодня: Как команда справится без лучшего игрока? Сможет ли Антон безболезненно заменить брата в составе? Ответы узнаем совсем скоро.
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