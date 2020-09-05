«Спартак» потеряет лидера обороны? Жиго может вернуться на родину

Самуэль Жиго близок к переходу в «Лион». Как сообщает авторитетное французское издание L’Equipe, руководство французского клуба одобрило покупку 26-летнего игрока «Спартака». Впрочем, трансфер француза будет возможен только при условии продажи одного из защитников «ткачей».
Что говорили Газизов, Тедеско и сам Жиго о трансфере
Слухи об уходе Жиго из «Спартака» появились ещё несколько месяцев назад. Говорят, защитник хочет вернуться на родину из-за семейных обстоятельств. «Лион» называли претендентом на покупку француза наряду с «Марселем» и «Лиллем». Ещё в июле генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов, отвечая на вопрос о будущем Самуэля, не исключил трансфера:
«Любой игрок может уйти, причём в любой момент. Нужно понимать: есть желание игрока, есть желание клуба… Правда ли, что к Жиго есть интерес из Франции? Не хотел бы комментировать. Информации слишком много», – говорил Газизов в интервью для «Чемпионата».
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в свою очередь давал понять, что не хотел бы потерять Жиго:
«Сэм очень важен для нас. Зачастую нельзя заменить игрока, просто купив вместо него равноценного футболиста. Жиго важен как на поле, так и за его пределами. В «Спартаке» все это понимают, не только я. У нас есть амбиции, и мы не можем терять подобных игроков, независимо от того, Жиго это или кто-то другой. Хотя на сто процентов сказать, останется ли игрок в команде, в футболе не может никто», – признавался Тедеско.
Сам Жиго не скрывает своего желания играть во французском чемпионате. В апреле в интервью для Goal.com защитник «Спартака» поделился планами на будущее:
«Я из тех, кто живёт сегодняшним днём, и всегда был таким, потому что в футболе всё происходит очень быстро. Но, конечно, если бы у меня появилась такая возможность, я бы об этом подумал… Я уже делаю всё, чтобы быть лучшим. Хотел бы выступать в Лиге 1. Если у меня появится возможность познакомиться с ней – почему нет? Такое желание нормально, если ты француз. Я всегда играл за границей, так что если получу шанс, то буду не против вернуться».
Как «Спартак» играл без Жиго и кем может заменить лидера обороны
Информации о том, сколько «Лион» готов заплатить за Жиго пока нет, но сообщалось, что «Спартак» оценивает француза в 18-20 млн евро. Напомним, московский клуб покупал защитника у «Гента» в июле 2018-го за 8 млн, а Transfermarkt оценивает Самуэля на данный момент в 9 млн. Контракт игрока со «Спартаком» действует до лета 2022 года.
Жиго сыграл за красно-белых 51 матч, забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи. В прошлом сезоне из-за мышечной травмы и дисквалификаций пропустил четыре тура РПЛ. Без Самуэля «Спартак» выступал неудачно: проиграл «Оренбургу» (1:2), «Краснодару» (1:2) и «Ростову» (1:4), а, кроме того, сыграл вничью дома с «Локомотивом» (1:1). Между тем, сезоном ранее из-за разрыва крестообразной связки и травмы мениска Жиго пропустил значительно больше – 249 дней. Тогда «Спартак» в отсутствие француза не смог выйти из группы в Лиге Европы.
Жиго – один из лучших центральных защитников РПЛ. По индексу InStat он в нынешнем чемпионате России вообще идёт на первом месте среди всех игроков своего амплуа (314 баллов). Спартаковец в среднем за 90 минут игры совершает 86 технико-тактических действий при 90% успешных. Неудивительно, что Тедеско надеялся сохранить Самуэля в команде.
Очевидно, в случае продажи Жиго «Спартак» купит нового центрального защитника. Среди прочих назывались кандидатуры хорошо знакомых Газизову по работе в «Уфе» Йонуца Неделчару и Джемала Табидзе. Возможно, всё-таки получит шанс экс-игрок сборной России Илья Кутепов.
Кого может продать «Лион», чтобы выкупить Жиго
«Лион» в прошлом сезоне стал открытием Лиги чемпионов. Французы с трудом вышли из группы с «РБ Лейпциг», «Зенитом» и «Бенфикой», лишь на последних минутах группового этапа опередив чемпиона России, но здорово сыграли в плей-офф. «Ткачи» добрались до полуфинала ЛЧ, выбив «Ювентус» и «Манчестер Сити». Команда Руди Гарсии уступила только в полуфинале будущему победителю турнира «Баварии». А вот в досрочно завершённом чемпионате Франции «Лион» финишировал только на седьмом месте, поэтому остался без еврокубков на сезон-2020/2021. По этой причине клуб не может позволить себе нового защитника, не продав кого-то из имеющихся в составе игроков обороны.
Любопытно, что «Спартак» сам мог помочь «Лиону» освободить часть средств под приобретение Жиго. Французские СМИ писали в августе об интересе красно-белых к правому защитнику «ткачей» Кенни Тете. Стороны якобы договорились на сделку за 5 млн евро, однако Тете, судя по всему, не захотел отправляться в Россию. Он намерен продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге. Из остальных защитников «Лиона», пожалуй, самая привлекательная фигура на трансферном рынке – Джейсон Денайер, выступающий за сборную Бельгии.
Во Франции Жиго играл только в Лиге 2 за «Арль-Авиньон». Из этого клуба уроженец Авиньона и перебрался в Бельгию. Благодаря «Спартаку» о центральном защитнике вспомнили на родине.
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