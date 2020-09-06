Сборная России была хороша 60 минут. Но что случилось с командой в последние полчаса?

Сборная России – единоличный лидер своей группы в Лиге наций. Вслед за победой над сербами наша национальная команда переиграла и Венгрию в гостях. Огорчает по итогам сегодняшнего матча только одно: вместо крупного выигрыша едва не случился конфуз.

Главные события матча Венгрия – Россия

— Станислав Черчесов сделал три изменения в составе сборной России после матча с Сербией. В основе не оказалось Вячеслава Караваева, Юрия Жиркова и Зелимхана Бакаева, чьи места заняли Фёдор Кудряшов, Антон Миранчук и Далер Кузяев. Удивило появление с первых минут Кузяева, ведь экс-полузащитник «Зенита» уже на протяжении долгого времени не тренируется с клубом.

Сборная России играла плохо. Хорошо, что Черчесов это понимает Полезный урок для нашей сборной: всегда нужно иметь план «Б» и уметь быстрее реагировать на непредвиденный сценарий.

— Как и в матче с Сербией, нашей команде пришлось адаптироваться под схему соперника с тремя центральными защитниками. У венгров 3-5-2 превращалась по ситуации в 3-4-3 на мяче, когда их молодая звезда Доминик Собослаи поддерживал форвардов. В этих обстоятельствах очень энергозатратные роли получили Кузяев и Алексей Ионов, которые должны были постоянно совершать рывки из середины на фланг, чтобы встречать и крайних центральных защитников соперника, и «бровочников». Тем не менее оба справлялись с задачей: Черчесов не ошибся с оценкой состояния Далера.



— Экс-зенитовец и поучаствовал в первой голевой атаке нашей команды на 15-й минуте. Сборной России удалась замечательная комбинация с участием Романа Зобнина, Кузяева и Антона Миранчука. Далер стал автором голевой передачи на «железнодорожника». Грамотно в этом эпизоде сыграл и Артём Дзюба, вытянувший на себя Вилли Орбана. Венгры вообще отработали в обороне странно, показав какое-то нелепое подобие прессинга.



— Антон Миранчук, пусть у него и не всё получалось, заслужил добрых слов не только за первый гол, но и за то, как действовал, когда сборная России забила второй мяч. Именно благодаря его шикарному длинному переводу из центра на правый фланг Марио Фернандес заработал штрафной. После подачи хозяева не сумели как следует отбиться (Кузяев выиграл важное единоборство!). Аттила Салаи зазевался, а Андрей Семёнов сыграл у чужих ворот, как настоящий защитник, выбив мяч в подкате прямо на Магомеда Оздоева. Полузащитник «Зенита» со слабой вроде бы левой ноги исполнил отличный удар в дальний угол.

4 позиции, которые сборной России желательно обновить до чемпионата Европы Станиславу Черчесову предстоит провести вдумчивую и стратегическую селекционную кампанию.

— Едва начался второй тайм, как сборная России забила третий гол. Причём третьим ударом в створ (счёт ударов до перерыва – 3:4, в створ – 1:2). Как же круто сыграл Дзюба, получив передачу от Кузяева! Капитан ещё раз ответил тем, кто считает его недостаточно техничным футболистом. В этом моменте центрфорвард продемонстрировал и технику высокую, и скорость мышления. Уложил на землю ложным движением голкипера Петера Гулачи, после чего выкатил мяч Марио Фернандесу.

— При счёте 3:0 наша команда чуть-чуть увлеклась, стремясь добить соперника. Игра давалась, футболисты получали от неё удовольствие, и даже крайние защитники занимали достаточно высокие позиции. Сборная России, которая по идеи должна была думать об обороне, стала пропускать контратаки. Венгры отыграли один мяч на 62-й минуте, и этот пропущенный мяч отнюдь не только на Андрее Семёнове. Потеряли концентрацию и другие игроки, позволив беспрепятственно выполнять передачи.



— Гол Шаллаи вернул сборную Венгрии в игру. Хозяева поймали нужную волну, а наши сами виноваты – дали слабину. События на поле после часа матча показали, что команда Марко Росси не так слаба, как могло показаться, и не случайно выиграла у Турции на выезде три дня назад. Проигранные единоборство (прежде всего, ключевое – Юрием Жирковым) и неудачные коллективные действия в защите привели к тому, что Неманья Николич забил второй гол хозяев.



— Черчесов попытался освежить первую линию обороны, выпустив фактически на позиции атакующих полузащитников Жиркова, Юрия Газинского и Вячеслава Караваева. Тем не менее до последних минут было тревожно за результат. Наши уже откровенно играли на удержание – сил, чтобы встречать хозяев высоко, не оставалось. Во втором тайме Россия уступила Венгрии по ударам – 2:7 (в створ – 1:5). К счастью, больше венгры не забили.