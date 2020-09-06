За полтора часа матча в Будапеште российские болельщики пережили широчайшую гамму эмоций – от эйфории до тревоги. Слава богу, до глубокого потрясения дело не дошло. Собственноручно созданные проблемы наши парни самостоятельно же и преодолели, доведя дело до победы – 3:2. Отобрали характерные комментарии наших уважаемых читателей для того или иного отрезка игры.
Венгрия — Россия: стартовые составы на матч Лиги наций
4otam4otam:
Бакаева и Караваева на лавку посадили, так-так-так, зато Кузяев в старте каким-то образом.
chumak84:
Гильерме нет, за тылы сборной спокойно!
Венгрия — Россия: Миранчук открыл счёт на 15-й минуте
lucatoni1990:
В «Ювентус» его)
sport1mogila:
Молодца Антоха. Пока реализация 50% в матче. Надеюсь, еще голик забьешь.
Венгрия — Россия: Оздоев удвоил преимущество россиян
ad1k:
«nameofnames
Оздоев, наверное, шикарный шашлык делает, потому что не вижу других причин его присутствия в старте».
Всё, что нужно знать о местных экспердах.
auschw1tz:
Оздоев пушка страшная!
Венгрия — Россия: Фернандес довёл счёт до разгромного
spartak7778:
Теперь, когда счёт 3:0, выпусти молодых и посмотри на них. Нет же, Черчесов выпускает пенсионера Жиркова и мучает его.
Венгрия — Россия: хозяева сократили разрыв в счёте
nik91liski:
Сборная России начала играть. А то я уж думал: где наша сборная-то?
nelitr30:
Выключу, не хватает нервов.
Венгрия — Россия: Николич сократил отставание до минимума
argonavt65:
Расхваленный всеми на этом сайте Семенов жжет. Что он вообще в сборной делает?
luminiss:
Шунину забил даже тренер «Локо»)
fcfacel1992:
В начале игры: «Россия, ты ли это?». В конце: «А, нормально».
argonavt65:
Смотрю на Жиркова и плакать хочется. Конечно, огромное спасибо за всё, что было. Но хватит, наверное, уже. Во всяком случае на уровне сборной.
Россия в гостях обыграла Венгрию, едва не упустив преимущество в три мяча
kubinec:
У венгров понравились Сабослаи и Семенов.
d1mal:
Да уж… Судя по всему, на Евро придётся снова Серёгу Игнашевича мобилизовывать.
empty-street:
Он не может, у него контракт с «Торпедо».
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