«На Евро придётся снова Серёгу Игнашевича мобилизовывать...»

За полтора часа матча в Будапеште российские болельщики пережили широчайшую гамму эмоций – от эйфории до тревоги. Слава богу, до глубокого потрясения дело не дошло. Собственноручно созданные проблемы наши парни самостоятельно же и преодолели, доведя дело до победы – 3:2. Отобрали характерные комментарии наших уважаемых читателей для того или иного отрезка игры.

Венгрия — Россия: стартовые составы на матч Лиги наций

4otam4otam:

Бакаева и Караваева на лавку посадили, так-так-так, зато Кузяев в старте каким-то образом.



chumak84:

Гильерме нет, за тылы сборной спокойно!



Венгрия — Россия: Миранчук открыл счёт на 15-й минуте

lucatoni1990:

В «Ювентус» его)



sport1mogila:

Молодца Антоха. Пока реализация 50% в матче. Надеюсь, еще голик забьешь.



Венгрия — Россия: Оздоев удвоил преимущество россиян

ad1k:

«nameofnames



Оздоев, наверное, шикарный шашлык делает, потому что не вижу других причин его присутствия в старте».



Всё, что нужно знать о местных экспердах.



auschw1tz:

Оздоев пушка страшная!



Венгрия — Россия: Фернандес довёл счёт до разгромного

spartak7778:

Теперь, когда счёт 3:0, выпусти молодых и посмотри на них. Нет же, Черчесов выпускает пенсионера Жиркова и мучает его.



Венгрия — Россия: хозяева сократили разрыв в счёте

nik91liski:

Сборная России начала играть. А то я уж думал: где наша сборная-то?



nelitr30:

Выключу, не хватает нервов.

Венгрия — Россия: Николич сократил отставание до минимума

argonavt65:

Расхваленный всеми на этом сайте Семенов жжет. Что он вообще в сборной делает?



luminiss:

Шунину забил даже тренер «Локо»)



fcfacel1992:

В начале игры: «Россия, ты ли это?». В конце: «А, нормально».



argonavt65:

Смотрю на Жиркова и плакать хочется. Конечно, огромное спасибо за всё, что было. Но хватит, наверное, уже. Во всяком случае на уровне сборной.

Сборная России была хороша 60 минут. Но что случилось с командой в последние полчаса? Очень нервная победа сборной России над Венгрией.

Россия в гостях обыграла Венгрию, едва не упустив преимущество в три мяча

kubinec:

У венгров понравились Сабослаи и Семенов.

d1mal:

Да уж… Судя по всему, на Евро придётся снова Серёгу Игнашевича мобилизовывать.



empty-street:

Он не может, у него контракт с «Торпедо».