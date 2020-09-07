6 очков из 6 — вопросов нет. Но с центром обороны сборной нужно что-то делать

Ещё раз повторюсь с выводом, который сделал после Сербии: мы научились побеждать равных себе (плюс-минус) соперников. Это очень здорово. И, конечно, сборная России должна выходить в лигу А. Думаю, что эту задачу мы способны решить уже в октябре после двух домашних матчей (ещё двух побед?) с Турцией и Венгрией.



Но дальше — Германия, Испания, Франция… С равными играть научились. Можем ли что-то показать с топами? С теми же бельгийцами на Евро?



В прошлом году мы попробовали сыграть с ними и вторым номером, и в атаку – получили 1:3 в Брюсселе и 1:4 дома соответственно. С французами – 1:3, с немцами — 0:3.

Тем, кто сравнивает эту команду с бронзовой сборной Хиддинка («А вот она голландцев обыгрывала!»), замечу, что состав тогда был объективно посильнее. За креатив в атаке отвечали Аршавин, Зырянов, Семшов, Билялетдинов, Жирков на 12 лет моложе себя сегодняшнего.



И в центре обороны — Игнашевич, Березуцкие, Колодин. А сейчас на всю страну один стоппер – Джикия.

Три года Джикии в «Спартаке». Чемпионство, отказ «Зениту», разрыв «крестов» и капитанство В апреле 2017-го защитник дебютировал за красно-белых. Сейчас команду без него не представить.

В Будапеште 3:0 за 8 минут превратились в 3:2, и оба пропущенных гола случились не без участия Семёнова, дважды потерявшего своих игроков. После чего Андрей, чтобы ещё больше не напортачить, пару раз вынес мяч в аут. И это не против Лукаку и Азара – против Шаллаи и Салаи.



Да, защитник «Ахмата» вышел на игру после повреждения, полученного в матче с сербами, – за что ему честь и хвала. И в целом за последние годы он, конечно, прибавил. Но всё равно для многих Семёнов в центре обороны сборной — это вариант на безрыбье.



Вот комментарии болельщиков в соцсетях после матча: «Семёнов – «дубль»!»; «Джикия — молодец, сложно, наверное, одному весь центр держать»; «Семёнов в любой ситуации на вынос играет, что такое пас не знает в принципе». Мнение Владимира Быстрова тоже об этом: «Семёнов прилёг на диванчик и думал об РПЛ, когда нам забили первый гол».



Но теперь внимание – вопрос на засыпку. Если не 31-летний Сёменов, то кто? Где у нас в принципе центральные защитники для сборной? Ау!



Кутепов — одна травма за другой. Последний матч он провёл ещё в марте. И давно уже ходят разговоры, что Тедеско в услугах Ильи не нуждается.



Нойштедтер — 32 года. Без клуба. Вышел вместо Семёнова в концовке против сербов – Митрович забил из центра вратарской.



Беляев дебютировал за сборную в ноябре в Сан-Марино. Определённый уровень есть, но не выше семёновского.



Сорокин пока и в «Краснодаре» не железно основной игрок.



Осипенко и Чистяков из «Ростова»? Нууу…



Васин и Новосельцев? Эххх…

«На Евро придётся снова Серёгу Игнашевича мобилизовывать...» Как менялось настроение у наших читателей по ходу матча Венгрия — Россия.

На любую критику по этому вопросу Черчесов может ответить, процитировав ещёодного известного кавказского «тренера» — Иосифа Сталина: «Других писателей у меня для вас нет». И будет прав. Кого ставить-то?



4 года назад он начинал в три центральных защитника. В обойме были Василий Березуцкий и те же Новосельцев с Васиным. В центре также выходил Кудряшов (как показало время, не совсем его амплуа). И с этой схемой мы сгорели Катару и Кот-д'Ивуару, дома не смогли обыграть Иран.

К ЧМ вернулся динозавр-спаситель Игнашевич, рядом с которым волшебным образом заиграл Кутепов (Джикия был травмирован).

А сейчас — на кого надеяться?



В матчах с топами возвращаться к схеме с тремя центральными? Брать не качеством, а количеством? И самопожертвованием всей команды на грани фантастики? Этот вариант сработал с Испанией. Но сработает ли ещё раз?



Похоже, единственный выход — наигрывать молодёжь.



Кто-то может привести довод – сборная не полигон для экспериментов. Но если без них никак? И потом, Игнашевич — Кутепов – это ведь тоже был эксперимент. А как зашёл!



Сейчас в «молодёжке» — Дивеев, Маслов, Евгеньев. Все основные защитники топ-клубов РПЛ.



Надо пробовать. Пока не поздно.