Больше миллиарда истратил Гвардиола на трансферы за 10 лет. У Моуринью запросы скромнее

Второе десятилетие XXI века — эпоха сверхдорогих трансферов. За звёзд платят космические деньги. Топ-тренерам покупаются топ-игроки. Мы собрали семёрку специалистов, которые в последние 10 лет дороже всех обходятся работодателям с точки зрения трансферных расходов (все данные – с transfermarkt.ru).

Эрнесто Вальверде, € 808,26 млн

Открывает наш чарт баскский специалист, при котором «Барселона» за два с половиной года провернула три крупные сделки. В августе 2017 года сине-гранатовых пополнил Усман Дембеле (€ 138 млн), в январе 2018-го — Филиппе Коутиньо (€ 145 млн), а в июле 2019-го — Антуан Гризманн (€ 120 млн). За последнюю десятилетку тренеру купили 36 футболистов, из которых 33 были приобретены в сумме на € 405,26 млн (в среднем € 12,28 млн за трансфер).

За это время Эрнесто выиграл четыре трофея с «Барселоной», три с «Олимпиакосом» и один с «Атлетиком».

Антонио Конте, € 855,2 млн

Итальянский тренер потратил чуть больше, чем Эрнесто Вальверде, но приобрёл в два раза больше игроков (73). У Конте лишь два купленных игрока дороже € 40 млн — Мората (€ 66 млн) и Лукаку (€ 74 млн). Итальянец выиграл пять титулов с «Ювентусом» и два с «Челси» (чемпионат и Кубок Англии). Успех с «Интером» был близок, но ускользнул на финишной прямой.

Почему «Милан» провалил половину сезона, а Конте не поборолся за скудетто. Итоги Италии Главные события сезона.

Карло Анчелотти, € 969 млн

Большинство приобретений Анчелотти — в ценовом диапазоне € 25-40 млн. В тройку самых дорогостоящих трансферов на вход входят: Гарет Бэйл (€ 101 млн), Хамес Родригес (€ 75 млн), Фернандо Торрес (€ 58,5 млн). Всего за 10 лет Анчелотти доставили 44 игрока. Конвертировать расходы в успех Карло не удалось только с «Наполи» и «Эвертоном» (пока). С «Челси», «ПСЖ», «Реалом» и «Баварией» итальянец хотя бы один трофей да выигрывал.

Диего Симеоне, € 981,83 млн

Аргентинский специалист возглавляет «Атлетико» с 2011 года, поэтому практически все трансферы на вход за отчётный период (€ 979,06 млн) Симеоне совершил (или одобрил) в мадридском клубе. Симеоне приобрёл 57 игроков, но только один обошёлся дороже € 100 млн — Жоао Феликс (€ 126 млн). Главный тренер «матрасников» собрал все возможные трофеи в Испании, но самый желанный кубок — Лиги чемпионов — ему пока не покорился.

Симеоне проиграл, когда изменил себе «Атлетико» провёл средний матч, но вылетел из Лиги чемпионов не поэтому.

Массимилиано Аллегри, € 1,03 млрд

Аллегри — один из трёх тренеров мира, чьи расходы на усиление состава за второе десятилетие века превысили миллиард евро. Ещё итальянец — лидер по количеству купленных игроков (84). Самые крупные трансферы у Аллегри были в «Ювентусе»: Роналду (€ 117 млн) и Игуаин (€ 90 млн). В «Милане» самым крупным приобретением стал Ибрагимович, купленный у «Барселоны» «всего» за € 24 млн.

Аллегри, как и Симеоне, не выиграл Лигу чемпионов, но зато собрал 11 трофеев с «Ювентусом» и два с «Миланом».

Жозе Моуринью, € 1,07 млрд

Пять крупнейших трансферов на вход у Моуринью были в «МЮ»: Погба (€ 105 млн), Лукаку (€ 84,7 млн), Фред (€ 59 млн), Матич (€ 44,7 млн), Мхитарян (€ 42 млн). Но между дорогими трансферами и трофеями не всегда стоит знак равенства. Несмотря на огромные кадровые возможности, Моуринью взял в Манчестере лишь Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы. Также у португальского специалиста два трофея с «Челси» и три с «Реалом».

Сезон 2009/2010 – пик Моуринью. Выиграл всё, а после празднования даже не вернулся в клуб Момент, когда Жозе казался всесильным.

Хосеп Гвардиола, € 1,12 млрд

За четыре года в «Манчестер Сити» Гвардиола израсходовал на новичков € 781,41 млн, но при этом не совершил ни одной покупки дороже € 100 млн. Самый дорогой игрок из числа приобретённых у испанца — Родри (€ 70 млн), а в десятке трансферов на вход у «МС» — пять защитников на сумму 295,8 млн.

С трофеями у Гвардиолы полный порядок. Начиная с сезона-2010/2011 в «Барселоне» и «Баварии» по семь кубков, в «Манчестер Сити» — восемь.