Главные выводы по итогам двух матчей сборной России. Что классно, а что нужно улучшать

Сборная России добилась максимального результата в матчах с очень крепкими соперниками – сербами и венграми, несмотря на объективные сложности в виде отсутствия некоторых ключевых игроков.

Победы очень приятны, но впечатления остались немного смазанными из-за характера игр – в каждой возникали длительные отрезки, когда наша команда не контролировала происходящее на поле. С Сербией это был весь первый тайм (неготовность к чужой схеме и неправильные перестроения в обороне), с Венгрией – отрезок длительностью 15-20 минут во втором, который завершился полной потерей инициативы и двумя пропущенными голами.

Поэтому мы радуемся за результат, но всё же постараемся отделить его от качества футбола. Учитывая, что по пути к большим свершениям нам предстоит встретиться с более серьёзными сборными, чем Сербия и Венгрия, однозначно нужно расти и прибавлять.

Но начнём с хорошего.

Плюсы

1. Команда управляема и умеет терпеть в сложные минуты. Пусть и на тоненького

Как я уже заметил, против Сербии сложным был весь первый тайм. Команда Черчесова оказалась неготовой к чужой схеме 3-4-2-1, где в первой стадии атаки участвовали пять человек соперника, а два инсайда утаскивали за собой двух наших опорников. И в итоге прессинг на чужой половине, бывший едва ли не ключевым пунктом тренерского плана на игру, оказался разрозненным и несогласованным, помогал не сборной России, а соперникам.

Сборная России играла плохо. Хорошо, что Черчесов это понимает Полезный урок для нашей сборной: всегда нужно иметь план «Б» и уметь быстрее реагировать на непредвиденный сценарий.

Но по ходу матча нашей команде удалось перестроиться. Чуть лучше стало ближе к концу первого тайма, ещё качественнее – во втором, после того как тренерский штаб смог подсказать нюансы игрокам в перерыве. Да, ситуация была на тоненького, в стартовой половине сербы запросто могли нас наказывать двумя-тремя мячами, но сборная России смогла перетерпеть и стать лучше по ходу игры.

Второй матч – немного другая история. Там не было агрессивного прессинга, ставка была сделана на компактность и оборону в среднем блоке, готовность к системе соперника присутствовала (хотя венгры и поменяли её в предыдущей игре с Турцией, до этого использовали модель с двумя центральными защитниками – но здесь хотя бы было время среагировать), план долгое время работал.

Получаться перестало при счёте 3:0, когда сборная России внезапно села к своей штрафной. В промежуток времени с 55-й по 75-ю минуты наша команда провалилась как психологически, так и функционально (визуально сложилась такая картина), в этом отрезке были зафиксировано всего 33% побед в единоборствах и кошмарно низкий показатель владения 21%. Однако в дальнейшем Черчесову и футболистам всё же удалось вырулить из сложной ситуации. Паники при 2:3 не прослеживалось.

Владелец «Спартака» Федун выразил удивление заменами Черчесова, но со стороны они как раз смотрелись логичными. Вместо Кузяева, который без клуба и по умолчанию не мог выдержать 90 минут, вышел более свежий Жирков. Вместо Антона Миранчука Газинский – требовалось больше футболистов в опорной зоне, и при Юрии на поле венгры перестали владеть тотальным преимуществом в средней линии. Наконец, Караваев вместо Ионова – это оборонительная замена, направленная на укрепление фланга Марио Фернандеса, куда шло большое давление от соперников.

2. Черчесову по-прежнему удаётся встряхивать футболистов эмоционально после клубов. Самый яркий пример – Дзюба

Мы помним, в какой форме Дзюба пребывал в двух последних матчах за «Зенит», против «Динамо» и «Локомотива». Он не нанёс за те встречи ни одного удара, выиграл всего 20 процентов верховых единоборств, был слабо вовлечён в игру, терял многовато мячей и вообще выглядел уставшим.

У Дзюбы 0 ударов за два матча. Что с ним не так? Поговорим о капитане сборной России.

В сборной у Дзюбы за два матча – «2+1». За 187 суммарных минут он выдал гигантский объём борьбы (87 дуэлей), выиграл из них 37 (42,5%), что является очень достойным показателем для форварда. Вверху тоже всё в порядке, особенно в матче с Венгрией (7 из 13). Артём смог перезагрузиться и выдать очень качественный футбол.

То же самое можно сказать про Кузяева, который сейчас без клуба и едва ли пребывал в оптимальных кондициях, зато поучаствовал в матче с Венгрией во всех трёх мячах. Никто из футболистов, кроме разве что Семёнова, не сыграл ниже своего уровня – и это главное.

3. Тренерский штаб Черчесов не отказывается от смелого стиля против сильных соперников

После ноябрьского матча против Бельгии (1:4) мы задавались вопросом: а нужно ли вообще с такими мощными командами играть в агрессивном стиле с высоким прессингом? Тогда нашу команду относительно легко обстучали – и тренерский штаб, казалось бы, получил сигнал, что авантюрные методы против самых сильных соперников могут закончиться плохо.

Но с Сербией, с её звёздными игроками, Россия опять постаралась начать агрессивно и пропрессинговала почти всю игру. Даже несмотря на то что это долго не получалось, тренерский штаб не отказался от первоначального плана и гнул генеральную линию. В средний блок наша сборная не садилась.

С одной стороны, это спорно, поскольку компактность в среднем блоке надёжнее, чем разрозненный прессинг. С другой, через матчи с подобным сценарием наши футболисты могут обрести необходимые навыки и научиться быстрее перестраиваться. Никакой трусости не было точно – и это похвально.

4. У нас ещё есть резерв для усиления

Сборная России выиграла два матча и забила шесть голов, опираясь на относительно скудные атакующие ресурсы. Был Дзюба с его классной работой в оттяжке и борьбой, было быстрое заполнение зон, которые освобождал Артём, были взрывные фланги.

Но в дальнейшем наша команда по всем законам логики должна стать интереснее в конструктиве и завершении, поскольку добавятся: 1) Головин с его объёмом движения в финальной трети; 2) Алексей Миранчук с его смещениями под левую ногу и нестандартным мышлением. Вероятно, в «Аталанте» он сможет резко вырасти; 3) Черышев, который умеет стабильно выполнять результативные действия – в отличие от того же Ионова, дающего колоссальный объём беговой работы, но не качество.

Плюс возможно постепенное омоложение, о чём мы расскажем ниже.

Минусы

1. Срочно нужно что-то делать с позицией правого центрального защитника

Семёнов по итогам двух матчей – самое слабое звено сборной России. Человек, который тянул всю команду назад, совершал результативные (и не только) ошибки. Скорее всего, тренерский штаб теперь окончательно понял, что позицию нужно срочно обновлять.

6 очков из 6 — вопросов нет. Но с центром обороны сборной нужно что-то делать На всю страну один Джикия.

Да, альтернатив немного. Есть Дивеев – пока неопытный, имеющий пробелы в скоростных данных, излишне акцентированный на мяч и борьбу. Есть его партнёр по молодёжной сборной Евгеньев – тоже не самый готовый игрок для главной сборной. Есть Кутепов, который давным-давно сидит на скамейке. Есть Маслов, который играет в «Спартаке», но по фактуре и ведению единоборств не очень подходит для игры с двумя центральными защитниками.

В любом случае готовиться нужно уже сейчас.

2. У футболистов не хватает функционального состояния, а также навыков для агрессивной игры в прессинге

В чемпионате России прессингует слишком мало команд, поэтому, когда футболисты приезжают в сборную, им бывает сложно перестроиться. Отсюда и ошибки, проскакивавшие в матче с Сербией, — для быстрого принятия решений в зависимости от движения мяча необходима мышечная память. Навыки, которые вырабатываются в ежедневной работе.

Второй момент — функциональное состояние. Оно, как показал матч с Венгрией (там тренерский штаб вообще отказался от прессинга, похоже, что из-за понимания текущего тонуса), находится на очень среднем уровне. Обычно у российских игроков тяжёлые времена начинаются в ноябре, сейчас они наступили раньше. Скорее всего, из-за жесточайшего постпандемийного графика.

Мы уже знаем, что максимальный результат сборная России может выдать лишь при условии отменной физической формы. Мы не умеем играть на классе или во владение, поэтому нужна максимальная подготовка.

3. Плохо защищается пространство между линиями

Если у вас будет возможность пересмотреть матчи, то подсчитайте, сколько передач сербов и венгров прошло между линиями. Проблемы были комплексными: неслаженный прессинг, неправильное расположение опорников, неуверенная игра центральных защитников.

Это очень серьёзный оборонительный недостаток, который нужно вылечивать.

4. Требуется молодая кровь. Пора плавно её вливать

В воскресном тексте я уже перечислил позиции, которые, на мой взгляд, необходимо обновить для вывода команды на новый уровень: это правый центральный защитник, левый защитник, фланговый атакующий полузащитник и, вероятно, основной вратарь. Пусть Шунин не провалился в двух матчах Лиги наций, но уверенности, что он справится с нагрузкой в важных матчах, пока нет.

4 позиции, которые сборной России желательно обновить до чемпионата Европы Станиславу Черчесову предстоит провести вдумчивую и стратегическую селекционную кампанию.

Ресурс для усиления у сборной России есть: Максименко и Сафонов, Дивеев, Евгеньев и Осипенко, Глушенков, Мостовой и Кучаев… У нас подросла талантливая молодёжка, и её представителей после решения задачи (будем надеяться, парни смогут это сделать) можно начать плавно поднимать наверх.

Сборной требуется новая кровь. Только так можно стать ещё сильнее.