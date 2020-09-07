Английские футболисты вызвали девушек в номер и вылетели из сборной

В субботу сборная Англии обыграла на выезде Исландию благодаря голу с пенальти Рахима Стерлинга в концовке матча. Первые игры за национальную команду провели 20-летний полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден и 18-летний форвард «Ман Юнайтед» Мэйсон Гринвуд. Фоден вышел в стартовом составе и провёл на поле 68 минут, а нападающий «красных дьяволов» за 12 минут до конца заменил Гарри Кейна. Ничем особенным на поле парни не запомнились – зато отличились вне поля, да ещё как!

Гринвуд и Фоден мимо матча с Данией

На матч второго тура Лиги наций оба игрока не полетят. Парни решили отметить дебют в сборной и пригласили в отель команды девушек, нарушив тем самым правила карантина. Одна из гостий и «спалила» футболистов, выложив в сеть видео из гостиничного номера.

Игроки сборной Англии были освобождены от правил Исландии, согласно которым все иностранцы по прибытию должны отбыть две недели карантина. Поэтому футболистам было запрещено пересекаться с кем-либо за пределами отеля, а посещать разрешалось только тренировочную базу.



Футбольная ассоциация Англии провела расследование в отношении обоих игроков и отстранила их от национальной команды. В связи с этим Фоден и Гринвуд в Копенгаген не полетят.

Заявление главного тренера сборной Англии

Гарет Саутгейт прокомментировал на пресс-конференции инцидент с молодыми футболистами.



«Они нарушили правила Covid с точки зрения нашего пузыря безопасности. Мы решили, что они не могут взаимодействовать с остальной командой, – заявил на пресс-конференции Саутгейт. – Мы потратили так много времени на то, чтобы принять меры, и вся команда строго следила за этим.



Никакие другие представители нашей команды не контактировали с этими двумя игроками. Их не допустили к нам на завтрак, они не пошли на тренировку. Мы следовали всем инструкциям. Это очень серьёзная ситуация. Очевидно, они поступили наивно. Я знаю их возраст, но с этой пандемией борется весь мир. Знаю, что люди ошибаются, но не оправдываю их в данном случае».

«МЮ» снова стал командой, за которой приятно смотреть. Что Сульшер с ними сделал? Установили новый рекорд АПЛ.

Также главный тренер национальной команды рассказал о том, как повлияет проступок игроков на дальнейшее пребывание в сборной: «Этих двух парней я пока не очень хорошо знаю, поэтому не могу говорить подробно. Я попытаюсь поговорить с ними позже. У них есть обязанности, и они извинились».

СМИ связались с гостями футболистов

Исландская газета DV взяла интервью у участниц инцидента и попросила их прокомментировать видео, снятое в гостиничном номере.



«Мы понятия не имели об этих правилах [Covid-19], они никогда не говорили, что мы не можем фотографировать», — заявила одна из девушек.



Другая заявила, что уведомила английских звёзд о том, что фотографии будут в Snapchat. Она также сказала, что разговаривала с одним из игроков в течение нескольких дней: «Единственное, что я могу сказать, я разговаривала с одним из них в течение нескольких дней. Я не собираюсь говорить, с кем именно».



Стоит отметить, что у Фодена есть двухлетний сын и подруга, а звезда «Юнайтед» Гринвуд расстался со своей девушкой ещё в мае.

Главный герой «МЮ» прямо сейчас. Гринвуд сделал дубль и был лучшим на поле Сульшер даже подстраивает под него игру «МЮ».

Реакция клубов

«Очевидно, что поведение Фила было абсолютно недопустимым. Оно не только противоречит строгим правилам, связанным с COVID-19, но и находится значительно ниже тех стандартов, которых ожидают от игрока «Манчестер Сити» и сборной Англии», — приводит заявление «горожан» журналист Джонатан Смит.

«Манчестер Юнайтед» находится на связи с Футбольной ассоциацией. Клуб разочарован поведением Гринвуда в этой ситуации», — говорится в сообщении «красных дьяволов», опубликованном в «твиттере» журналистки Шарлотты Данкер.

Игроки нарушили исландские карантинные правила и могут быть оштрафованы на 250 000 исландских крон.



Интернет уже пестрит мемами про дебютантов



Пользователи Twitter уже вовсю подшучивают над молодыми звёздами сборной Англии.



«Мэйсон Гринвуд и Фил Фоден во время манчестерского дерби в следующем сезоне».

«Можно забрать человека из Манчестера, но вы не сможете забрать Манчестер из человека».

«Фоден и Гринвуд, когда Саутгейт пытается отругать их за то, что они пошли на шалость».

«Двое наших лучших молодых игроков отправлены домой. Только один юноша может спасти нас от Дании! Позвони ему, Гарет!»

«Фоден своей госпоже после того, как он получит первый счет на содержание ребенка».