Влашич очень нужен ЦСКА, но и продать его на пике будет правильным решением. Сейчас – пик?

К разговору о Влашиче просится расхожая фраза: с ним и без него ЦСКА – это две разные команды. И она не станет преувеличением. Хорват хорош. На уровне РПЛ – безоговорочный топ. Что бросается в глаза — после тех спадов, которые у него время от времени по разным причинам случаются (специалисты-критики в такие моменты припоминают рекордную сумму, за него уплаченную – 15,7 миллионов), Никола возвращается еще более крутым.

Пропустил старт сезона из-за травмы – вышел против «Зенита» в Питере и отметился потрясающим сольным номером (дальний удар – лучший гол РПЛ в августе). Следом голы «Рубину» и «Ахмату». Летом Влашич в 12 матчах за ЦСКА забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи. Потрясающая статистика.

Влашич – лучший игрок РПЛ сезона-2019/2020 по версии читателей «Чемпионата» Он набрал в два раза больше голосов, чем Дзюба.

Понятно, что такой актив (22 года, основной полузащитник сборной Хорватии) на карандаше у большой футбольной Европы. А у кого-то уже и в шорт-листе.



Последняя информация – Влашич нужен «Интеру». За 25 миллионов.



Цена хорошая. И вариант хороший. Готовый бросить вызов вечному чемпиону «Ювентусу» топ-клуб Серии А с богатейшей историей, для которого в последние годы любовь к балканцам – едва ли не главная составляющая всех трансферных кампаний (сейчас за «Интер» играют Брозович и Ханданович, плюс «нерадзурри» по-прежнему принадлежат права на Перишича).

Фото: Денис Тырин, ЦСКА

За Влашичем давно и внимательно следит «Наполи», постоянно повышая цену. 12 миллионов, 15, 20…



Еще можно вернуться в Англию – свой человек на Туманном Альбионе Славен Билич мечтает зазвать Николу в «Вест Бромвич».



Разговоры ходили даже про «Барселону» (хотя если «блауграна» интересовалась Миранчуком – то почему нет?).



Но Влашич нужен и ЦСКА. Даже очень. И контракт у него с «армейцами» долгосрочный – до 2024 года. Понятно, что удерживать Николу у себя против его воли ЦСКА не станет. Общаться, приводить доводы о строительстве новой команды и роли в ней хорвата – да. Но ломать карьеру – не тот стиль работы. И продавать легионеров на пике Гинер умеет как, пожалуй, никто в России – Думбия, Жо, Вагнер… Единственным иностранцем, которого в ЦСКА мариновали до последнего, был Хонда. С японцем президент «армейцев» так поступил из принципа. Объяснил потом: «Единственный футболист, за которого я ни копейки не взял и которого не отпускал, – это Хонда, потому что он обманул. Сказал, что продлевает контракт, что не хочет никуда переходить. А оказалось, что он все это время хотел перейти в «Милан», ждал окончания контракта».

Совпадение: «Интер» — тоже из Милана.



Отец футболиста Йошко Влашич в сегодняшнем интервью хорватскому изданию Vecernji List внес важные уточнения относительно того, на какую сумму должны рассчитывать потенциальные покупатели: «У ЦСКА появился новый спонсор, они купили несколько игроков, причём за



приличные деньги. Их амбиции выросли. А Никола — ключевой игрок и костяк команды. Все предложения о его покупке будут немедленно отклонены. На данный момент его продажа возможна только после выплаты отступных, которые составляют 35 миллионов. Причём эта опция не действует для российских клубов. Трансферное окно открыто до середины октября. Что будет? Кто знает».

ЦСКА проводит интереснейшую трансферную кампанию. Теперь с Гончаренко можно спрашивать Закрываются все без исключения проблемные позиции.

То есть «Зениту» Влашич не светит? А «Интеру» нужно доплатить?



Риск в том, что предложения в 35 миллионов можно и не дождаться. За такую сумму (и большую) из России уезжали только трое — Халк (в Китай), Паредес и Виллиан.



Влашича сравнивают с Фернандесом. За русского бразильца ЦСКА тоже предлагали порядка 30 миллионов. Но сам Марио никуда не рвался. А вот Влашич, насколько понимаю, уже в раздумьях (отдать должное – на его игре это никак не сказывается). Пару дней назад Никола заявил: «Я могу ожидать трансфера в будущем. Может быть, в следующее трансферное окно или в то, которое будет за ним».



Речь о зиме? Или о следующем лете? После Евро?



Влашич считал себя обязанным ЦСКА – за то, что протянули руку помощи, когда у него в «Эвертоне» ну совсем не получалось. Но, говорят, сейчас он крайне недоволен тем, что «армейцы» не играют в Лиге чемпионов, и перспективы попасть туда по итогам текущего сезона тоже под большим вопросом (теперь от России в главный еврокубок попадают всего две команды, а ЦСКА с большим количеством новичков элементарно может не успеть сыграться для решения этой задачи).

Хотя еще в феврале Никола говорил: «Если Лиги чемпионов снова не будет, это не станет для меня проблемой». Похоже, настроение изменилось. И сейчас больше доводов в пользу того, что этот сезон может стать для хорвата последним в России.



При этом он прекрасно понимает весь бизнес-расклад: «Знаю, что ЦСКА заплатил за меня много денег, и понимаю, что на мне еще хотят заработать».



Купить за 15, продать за 25+ – это очень хорошая сделка. Но ЦСКА с Влашичем и без него – две разные команды. Тяжелый выбор для всех.