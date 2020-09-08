Главный матч молодёжки в году! До Евро — полтора шага. LIVE

Привет, друзья! Сегодня у нашей молодёжки важный день. Возможно, самый важный в году! Игра с главным конкурентом за выход на Евро-2021, да ещё и на его поле! В настоящее время расклад в пятой группе следующий: Россия — 17 очков (7 матчей), Польша — 13 (5), Сербия — 8 (7), Болгария — 8 (6), Эстония, Латвия — по 3 (6). Таким образом, победа в Лодзи вплотную приблизит парней Михаила Галактионова к финальной стадии. Правда, добиться её будет невероятно сложно: травмы «армейцев» Чалова и Дивеева ощутимо ударили и по атаке, и по обороне российской команды. А что поляки не подарок, мы поняли ещё в Екатеринбурге (валидольные 2:2 со спасительным голом Шапи на 90+1-й). На оптимистичный лад настраивает свежая победа над болгарами, уверенная и по счёту, и по игре. Надо повторить, парни, очень надо!