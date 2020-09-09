Три игрока из РПЛ не помогли балканцам взять реванш у Франции за поражение в финале ЧМ-2018.

Игрок «Зенита» классно забил чемпионам мира! Но гол Ловрена не спас хорватов от поражения

В Лиге наций повторился финал российского ЧМ-2018. Сборные Франции и Хорватии встретились впервые с 15 июля 2018 года, когда команда Дидье Дешама переиграла в «Лужниках» команду Златко Далича со счётом 4:2. Теперь финалисты чемпионата мира сыграли на «Стад де Франс».

Французы начали Лигу наций с выездной победы над Швецией (1:0), а вот хорваты провалили старт, потерпев крупное поражение в Португалии (1:4). После разгрома центральный защитник хорватов и «Зенита» Деян Ловрен дал достаточно жёсткий комментарий:

«Это была какая-то другая сборная Хорватии. Мы позволили португальцам делать всё, что они хотели. Нам не хватало агрессивности, и после первого тайма должно было быть 0:4. Не знаю, в чём причина, но мы сыграли не лучшим образом. Нужно разобраться в том, что у нас пошло не так. Если кто-то устал, нужно сказать об этом и пропустить матч с Францией. У нас достаточно хороших игроков на скамейке».

Далич прислушался к опытному Ловрену. Главный тренер «шашечных» сделал несколько перестановок в составе, и в результате в основе сборной Хорватии оказались сразу три игрока из РПЛ – Ловрен, дебютировавший в сборной защитник «Рубина» Филип Уремович (справа в обороне) и хавбек ЦСКА Никола Влашич («восьмёрка» в схеме 4-3-3).

Французы тем временем потеряли автора единственного гола в матче со шведами Килиана Мбаппе. Форвард «ПСЖ» заразился коронавирусом.

Вообще из участников финала ЧМ-2018 у сборной Хорватии в стартовом составе помимо Ловрена вышли только Марсело Брозович, Иван Перишич и Анте Ребич. У сборной Франции – Уго Льорис, Лукас Эрнандес, Н’Голо Канте и Антуан Гризманн. Да и схему Дешам поменял на 3-5-2.

Поначалу чувствовалось, что хорваты более сконцентрированы и заряжены на победу. Французы долго входили в игру, словно футболистов разбудили за несколько минут до начала матча и сразу отправили на поле. Хозяева не ставили перед гостями сложных задач, темп игры устраивал больше владевших мячом «шашечных». Они и открыли счёт на исходе четверти часа. И кто забил – Ловрен! После подачи углового защитник «Зенита» сыграл в штрафной Льориса, как заправский форвард: обманным движением убрал Эрнандеса, после чего пробил с левой в дальний угол.

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Только ближе к перерыву сборная Франции включилась на сто процентов. После первого тайма счёт по ударам был равным – 5:5 (в створ – 2:2), но двух попаданий в цель команде Дешама оказалось достаточно, чтобы выйти вперёд. На 43-й минуте Уремович не успел за Антони Марсьялем, который выдал голевую передачу Гризманну. В компенсированное время Виссем Бен-Йеддер убежал на правом фланге от Влашича («армейцу» не хватило в этом эпизоде оборонительных навыков), а Ловрен не смог перекрыть направления передачи на Марсьяля.

Теперь команда Далича не рассыпалась, а продолжила сражаться и в начале второго тайма сравняла счёт. Хорваты сотворили прекрасный гол, пусть даже французы и бездарно сыграли в обороне! Матео Ковачич выдал шикарную проникающую передачу из глубины поля, после чего Йосип Брекало сохранил мяч в борьбе с тремя защитниками и забил.

На этом команды не остановились, решив повторить по количеству голов финал ЧМ-2018. В середине второго тайма Деотшанкюль Юпамекано отправил третий мяч в ворота хорватов после подачи углового. Молодого коллегу по амплуа упустил на стандарте Ловрен – зенитовец действовал в этом эпизоде очень странно: стоял рядом с Юпамекано, не держал его и просто упал.

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Наконец, на 76-й минуте счёт стал 4:2 в пользу сборной Франции. Судья назначил пенальти за игру Брозовича рукой – удар с «точки» реализовал Оливье Жиру. Любопытно, что на ЧМ-2018 Жиру не забил ни разу.

Чемпионы мира победили на классе. Игра представителей РПЛ оставила смешанные чувства. Ловрен забил мяч, но допустил голевую ошибку у своих ворот. Подуставшего Уремовича заменили в начале второго тайма (похоже, из-за повреждения). Влашич не отметился результативными действиями, однако на 89-й минуте был близок к голу – пробил в штангу.