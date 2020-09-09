За одно трансферное окно «Ротор» набрал 9 легионеров. Кто все эти люди?

Вернувшийся в элиту «Ротор» стартовал неудачно. После шести туров волгоградский клуб с двумя очками занимает 16-е место в РПЛ. Между тем состав у тренера Хацкевича подобрался неплохой: многие футболисты имеют опыт выступлений в РПЛ, появились качественные легионеры. За одно трансферное окно «Ротор» нанял целых 9 иностранцев. Рассказываем о каждом из них.

Йосип Чондрич (Хорватия)

Единственный вратарь-легионер в РПЛ на данный момент. Бразилец Гильерме уже давно получил российский паспорт, а все остальные голкиперы в лиге – россияне. Даже Гиорги Шелия, чья семья живёт в Грузии. Йосипу 27 лет, на родине он выступал за множество клубов («Загреб», «Трешневка», «Бистра», «Рудеш», «Истра 1961»). «По окончании сезона агент сообщил мне, что есть предложение из России. Я хотел попробовать свои силы в другом чемпионате, поэтому переход в «Ротор» — именно то, что мне нужно», – говорит Чондрич. Вратарь признался, что следил за результатами клубов РПЛ, где играют хорваты. Сейчас их в лиге аж 10 человек – больше только россиян.

Соломон Кверквелия (Грузия)

Грузин в РПЛ шестеро, и четверо из них представляют «Ротор». Такое нашествие связывают с работой Мамуки Джугели, футбольного агента из Грузии. По информации «Бизнес Online», почти каждый грузинский футболист, выступающий в России, сотрудничает с Джугели. Не стал исключением и Кверквелия, потерявший место в основе «Локо» (всего 11 матчей за полтора года). В «Роторе» защитник может реанимировать свою карьеру. «Надеемся, что он к нам ещё вернётся, – сказал Василий Кикнадзе, гендиректор «Локомотива». – Мы понимали, что он будет сидеть на скамейке, поэтому отдали его в аренду. Любому игроку нужна практика».

Патрисио Матрикарди (Аргентина)

Защищая цвета «Аргентинос Хуниорс», Матрикарди застал в команде легендарного Хуана Романа Рикельме. Звёздный аргентинец уже завершал карьеру и напоследок заехал в родной клуб. До 2018 года Патрисио выступал на родине, а последние два сезона провёл в греческом «Астерасе». Матрикарди 26 лет, его основная позиция – центральный защитник. Достался аргентинец «Ротору» бесплатно.

Седрик Гогуа (Кот-д’Ивуар)

Сверкнувший в «Тамбове» Гогуа в ЦСКА не прижился. Почти сразу после перехода в «армейский» клуб Седрик получил несколько травм и пропустил большую часть сезона-2019/2020. Когда ивуариец был готов, то чаще всего оказывался на скамейке запасных. В «Роторе» Седрик начал неплохо: 5 матчей в стартовом составе, дважды стал лучшим игроком матча по мнению болельщиков (с «Зенитом» и «Динамо»). «Думаю, что после перерыва на матчи сборных мы сделаем камбэк», – заявил Гогуа. Так же как и Кверквелия, Седрик перешёл в «Ротор» на правах аренды.

Армен Манучарян (Армения)

Защитник сборной Армении перешёл в «Ротор» на правах свободного агента. В предыдущем клубе – «Пюнике» – Манучарян был капитаном. На его счету 119 матчей за «Пюник» (седьмой показатель в истории клуба). Армен способен закрыть оба фланга обороны, а также сыграть в центре защиты и опорной зоне. В отличие от грузинских игроков, Манучарян имеет небольшое преимущество: начиная с сезона-2020/2021 футболисты из Армении, Казахстана, Киргизии и Беларуси не считаются легионерами (эти страны входят в ЕАЭС).

Зурико Давиташвили (Грузия)

Давиташвили неплохо проявил себя в «Рубине», отчего аренда в «Ротор» стала неожиданностью. Опять-таки, повлиять на переход мог Мамука Джугели. Зурико провёл 3 матча за «Ротор», результативными действиями пока не отметился. Тем не менее его признали лучшим игроком матча с «Химками» (1:1). Грузинский хавбек был хорош и во встрече со «Спартаком», хотя пробить Максименко и не смог. «Рубин» может вернуть Давиташвили в зимнее трансферное окно.

Джано Ананидзе (Грузия)

Спустя полгода вернулся в РПЛ и Джано. За кипрский «Анортосис» хавбек провёл всего 6 матчей, без голов и результативных передач. Зато Ананидзе получил там травму, как это часто с ним бывало ранее в «Спартаке». Несмотря на «хрустальность», Джано стал самым высокооплачиваемым игроком «Ротора». По информации телеграм-канала «Мутко против», Ананидзе будет получать в новом клубе 1,7 млн рублей в месяц (без учёта премиальных). Не «Спартак», конечно, но тоже неплохо.

«Многие думают, что Джано уже под 40». Как Ананидзе оказался в «Роторе», а Гайч – в ЦСКА Менеджер Лепсая – о нюансах трансферов Гайча и Ананидзе и своём уголовном деле.

Бека Микелтадзе (Грузия)

Четвёртый и последний на данный момент грузин в «Роторе». В отличие от того же Давиташвили, Микелтадзе играл мало за «Рубин» – 11 матчей в сезоне-2019/2020, один забитый мяч. В основном выходил на замену. Пока что и в «Роторе» грузинский форвард не может пробиться в основу: 22 минуты в матчах с «Зенитом» и «Сочи», в четырёх оставшихся встречах он и вовсе был вне заявки.

Джовиньо (Бразилия)

Совсем мало известно о бразильском форварде. Джовиньо прошёл школу «Палмейраса», однако не провёл и минуты в родном чемпионате. С 2016-го по 2017 годы он выступал за черногорский клуб «Ловчен», а затем отправился в батумское «Динамо». Даже бразильцы в «Роторе» имеют грузинское прошлое! Джовиньо 24 года, он может сыграть как в центре, так и на флангах атаки. В прошлом сезоне его признали лучшим игроком чемпионата Грузии. Форвард перешёл в «Ротор» на правах аренды до лета 2021 года. Перед Джовиньо и другими новичками стоит непростая задача – остаться в РПЛ вместе с волгоградским клубом. Посмотрим, справятся ли они.