В РПЛ запрещены гостевые сектора, но они почему-то есть. Почему?

В новом сезоне РПЛ болельщики живут без гостевых секторов – они запрещены, туда просто не выделяют билеты.

Но так болели за ЦСКА в Краснодаре.

Фото: РИА Новости

За «Спартак» – на гостевом матче в Санкт-Петербурге.

Фото: РИА Новости

За «Зенит» – в Черкизово.

Фото: РИА Новости

За ЦСКА – в Грозном.

Фото: pfc-cska.com

Фанаты гостей в атрибутике оказались на привычных для себя местах – там, где обычно располагается гостевой сектор.

Как так получилось? Можно ли пройти на стадион с шарфом гостевой команды? Как мне быть, если я болею за «Спартак» и хочу поболеть за своих в гостевом дерби с ЦСКА?

Вопросов много – сейчас отвечаем.

Сына Семака не пустили на «Локомотив» с шарфом «Зенита», при этом на стадионе собрался целый СБГ-сектор

Начнём с истории про двойные стандарты.

1. Илья Семак приехал в Москву поддержать «Зенит»: прочитал на сайте «Локо», что на центральные сектора «РЖД Арены» можно «в атрибутике любимого клуба», купил билет и пошёл на стадион с шарфом «Зенита».

2. При входе его остановил стюард и попросил сдать шарф в камеру хранения («Локо» предоставлял бесплатно).



3. Илья протестовал в «Инстаграме»: «Стюарды и представители стадиона ссылались на требования руководства «Локомотива», регламент РПЛ и постановление правительства. Хотя по факту ничего подобного не существует».



4. Существует. Стюард действовал по правилам: по регламенту РПЛ, ответственность за поведение болельщиков гостевой команды «возлагается на организатора Матча» («Локомотив»); который решает, могут ли гости заходить на стадион в атрибутике или нет.

«Принимающий клуб сам устанавливает правила посещения стадиона: например, атрибутика гостевой команды может быть запрещена, – объяснил «Чемпионату» директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин. – Радоваться же забитым голам, разумеется, запретить никто не может».

5. Даже если бы Семак-младший открыл регламент, строчку про запрет гостевой атрибутики он бы не увидел (только про организатора). Зато на сайте «Локомотива» прочитал, что в шарфе «Зенита» сможет сидеть на центре. Конфликта бы не случилось, если бы с сайта «Локомотива» убрали часть про разрешенную гостевую атрибутику на центральных секторах и дописали бы, что по новым правилам с гостевыми цветами на стадион нельзя.

Тем более Илья мог видеть, как болельщики «Спартака» в атрибутике пришли на центральные сектора в Уфе (где гостевые цвета не запрещали) и превратили стадион в домашний.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

6. Илья, наверное, расстроился, сдав шарф в камеру хранения, и все равно пошел на свое место, ведь «радоваться голам запретить никто не может» (даже на матче с одним ударом в створ). И увидел там организованный сектор фанатов «Зенита» – да, без баннеров и флагов, почти без шарфов, но в голубых цветах и с зарядами про Питер и Москву.

Фото: РИА Новости

Что он подумал? Что бы подумали вы на его месте? Почему им можно, а мне нельзя?

Так почему им можно, а Илье нельзя?

На самом деле нельзя никому, просто: а) стюарды работают по-разному: могут докопаться до юноши, но побоятся острозубого фаната; б) фанаты все равно ухитрятся пронести шарф; в) судя по фото гостевых секторов «Зенита» на матчах с «Локомотивом» и «Динамо», на людях немного шарфов – за «цвета» отвечает верхняя одежда.

Но о таких тонкостях ни Илья, ни кто-то из вас на его месте не подумал бы. А решил бы, что его обманули. Ничего не объяснили, отобрали шарф, еще и про регламенты наврали.

Со стороны клуба (того самого «организатора матча» из регламента) это выглядело по-другому.

1. Все знают, что гостевые сектора запрещены, но это не останавливает болельщиков гостевых команд.

2. Хозяева просят гостей: сдавайте атрибутику в камеру хранения.

3. «Билеты на различные сектора через интернет и перекупщиков попадают к активным зрителям гостей, которые, находясь в перемешку с болельщиками хозяев, создавали напряжение, иногда перерастающее в локальные противостояния, – продолжает Мейтин. – Клуб-организатор матча мог пересаживать таких зрителей в сектор активной поддержки гостевой команды. Это позволяло сократить количество нарушений, но не освобождало принимающий клуб от штрафов за поведение гостей».

4. Так на стадионе, где запрещён гостевой сектор, появлялся «гостевой сектор» (это происходило на матчах в Петербурге, Грозном, стадионах «Локо» и «Динамо»). Без флагов и баннеров, почти без атрибутики, но с цветовой и голосовой поддержкой.

Что будет дальше? РПЛ ввела штрафы для гостевых команд и верит в возвращение реальных секторов

Лига изменила правила: с предыдущего (шестого) тура штрафуют не хозяев-организаторов, а выездные клубы, чьи болельщики массово пришли на стадион. КДК уже оштрафовал «Зенит» и «Ротор» – за сектора в Черкизово и Химках.

Болельщиков «Спартака» не будет на дерби в воскресенье?

Может, и придут: перекупят или попросят билет у болельщика ЦСКА с абонементом или клубной картой (билеты – только для них) или впишутся на VIP-ложу. Но гостевого сектора не будет (физически не выделят место, чтобы отвести туда фанатов гостей), за красно-белые цвета штраф заплатит «Спартак».

ЦСКА по-прежнему действует по регламенту: как организатор отдаёт 9 тыс. мест (30% от вместимости) на главный домашний матч сезона исключительно своим болельщикам.

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Мейтин, кстати, надеется, что РФС и клубы поддержат РПЛ, и лига «в ближайшее время обсудит возвращение гостевых квот билетов».

Ждём.