У Роналду уже 100 голов за Португалию. Мировой рекорд совсем близко!

Криштиану Роналду забил свои 100-й и 101-й голы за сборную в матче второго тура Лиги наций в ворота Швеции. В концовке первого тайма нападающий открыл счёт изящным ударом со штрафного, а на 72-й минуте удвоил преимущество своей команды, отправив мяч в самую девятку. Собрали самые важные факты о феноменальном достижении Криша.

1. Первый гол за сборную в 19 лет

Дебютный мяч Роналду забил головой на исходе матча группового этапа Евро-2004 Португалия — Греция (1:2). Второй гол уже был в полуфинальной встрече против сборной Нидерландов, благодаря которому португальцы вышли в финал.

2. Дебютный мяч при Луисе Фелипе Сколари

Сборной Португалии в то время руководил бразильский специалист. При нём же Роналду дебютировал за национальную команду и забил 21 гол.

3. Самый урожайный год — 2019-й

Время летит, а Роналду не сбавляет оборотов: прошлый год стал для него самым результативным за сборную Португалии (14 голов). Криштиану забивает за национальную команду на протяжении 17 (!) лет.

4. Больше всего голов при Фернанду Сантуше — 49

Практически половину своих голов Роналду забил при нынешнем тренере сборной Португалии.

И двух голов Роналду мало. «Ювентус» выиграл, но вылетел С «Ман Сити» сыграет «Лион».

5. Два покера, семь хет-триков

По четыре мяча нападающий «Ювентуса» отгрузил Андорре и Литве и трижды в одном матче поражал ворота сборных Северной Ирландии, Швеции, Армении, Фарерских островов, Испании, Швейцарии и Литвы.

6. Чаще всего забивал Швеции и Литве

Эти сборные получили по семь мячей от легенды португальского футбола. Такой статистике даже Месси позавидует.

7. Автор забитых мячей в ворота наибольшего количества сборных — 41

Никому не удавалось забить такому большому количеству национальных команд. Ещё один рекорд за Криштиану.

8. Лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы — 9 голов

Вместе с Мишелем Платини Роналду делит этот рекорд. Больше девяти мячей в финальном турнире чемпионата Европы пока никто не забивал.

9. 30 голов Роналду забил после 75-й минуты

И ещё немного статистики: 41 гол в первом тайме, 60 — во втором. Правой ногой — 55, левой — 22, головой — 24. 80 голов с игры, 10 со штрафных и 11 с пенальти.

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10. 63 гола во время выступления за «Реал»

Больше половины голов Роналду за сборную пришлось на время выступления за мадридский клуб. Но, как показывает статистика, после ухода Роналду стал забивать за национальную команду чаще.

11. 49 голов после 30 лет

После своего юбилея (5 февраля 2015 года) Роналду забил за сборную почти 50 процентов голов. На это ему потребовалось всего 47 матчей.

12. Забивал на четырёх чемпионатах Европы

Начиная с Евро-2004 Криштиану отличается на каждом континентальном первенстве: в 2004 году — два гола, в 2008-м — один, в 2012-м — три, в 2016-м — три.

13. Лучший бомбардир в истории отборочных турниров чемпионата Европы: 31 гол

Больше всего голов Роналду забил в рамках отборочных матчей к Евро. Никому не удавалось превзойти его рекорд.

14. Самый возрастной игрок, оформлявший хет-трик на чемпионатах мира (33 года 130 дней)

Благодаря хет-трику в ворота сборной Испании на чемпионате мира Роналду покорился ещё один рекорд.

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15. До мирового рекорда осталось забить 9 голов

У иранца Али Даеи 109 голов. Ещё один ориентир для неугомонного Криштиану.