Влашич мог перейти в «Зенит». Почему сорвался трансфер

В августе в РПЛ едва не состоялся внутренний трансфер, который по своему масштабу мог повторить трансфер Данни из «Динамо» в «Зенит». Хедлайнером снова выступал питерский клуб. В Санкт-Петербург мог перебраться лидер ЦСКА Никола Влашич. Рассказываем подробнее.

Влашич очень нужен ЦСКА, но и продать его на пике будет правильным решением. Сейчас – пик? Тяжелый выбор для всех.

«Зенит» предлагал Влашичу фантастические условия, для переговоров задействовали Ловрена

Сегодня утром коллеги из «Спорт-Экспресса» написали о том, что «Зенит» делал «армейцам» предложение размером в 25 млн евро, а самому Влашичу — зарплату в 4,5 млн евро в год. Наши источники подтверждают данную информацию. Если бы хорват перешёл в «Зенит», его зарплата выросла бы примерно в три раза. По нашей информации, всё началось 19 августа в день матча «Зенита» и ЦСКА. Перед началом игры к Николе подошёл его партнёр по сборной Хорватии Деян Ловрен и начал зазывать Влашича в «Зенит». В московском клубе отклонили это предложение, а своего лидера уговорили остаться. В ЦСКА до Николы попытались донести, что ещё никто в истории клуба не уходил таким образом в стан одного из главных конкурентов. Впрочем, по нашей информации, если бы «Зенит» увеличил своё предложение и дал за игрока больше 30 млн евро, то «армейцы» могли и принять предложение питерцев. Сам Влашич долго обдумывал данный вариант, но после отказа ЦСКА и всех аргументов решил остаться в команде.

А как же джентльменское соглашение между ЦСКА и «Зенитом»?

Раньше в российском футболе действовало чёткое правило: боссы ЦСКА и «Зенита» не перехватывают футболистов друг у друга. Правда, оно уже сошло на нет. Это подтверждал в своём интервью «Чемпионату» и гендиректор ЦСКА Роман Бабаев: «То соглашение, о котором вы говорите, во-первых, джентльменское. А во-вторых, оно было достигнуто было при других исторических обстоятельствах, с другими людьми. Сейчас немножко иная ситуация».



Одним из подтверждений этому является тот факт, что прошлым летом «Зенит» делал предложение по Марио Фернандесу. Этот факт тоже подтверждал Роман Бабаев.



— Было очень достойное предложение. Но я могу только ещё раз восхититься Марио. Он по своему спортивному уровню и характеру – беспрецедентен. Фернандес сразу сказал, что хочет остаться в ЦСКА, что никакие финансовые аспекты его не интересуют. Хотя понятно, что если бы трансфер в «Зенит» состоялся, то его зарплата существенно бы увеличилась. При этом Марио дал понять, что если ЦСКА этот трансфер выгоден, то он готов подчиниться решению руководства. Я с таким ещё не сталкивался.



— Последнее слово было за руководством?

— По большому счёту – да.

Бабаев рассказал всё о трансферах ЦСКА. Мощное интервью гендиректора «армейцев» Про Комличенко, предложение «Зенита» по Марио Фернандесу и влияние фанатов на переходы игроков.

В общем, табу на трансферы из ЦСКА в «Зенит» и наоборот уже давно не существует, но новое предложение по Влашичу в питерском клубе делать не намерены. С «Зенитом» история завершена, однако предложения из Европы по Николе в ЦСКА готовы рассматривать. Правда, в клубе надеются сохранить своего лидера хотя бы до конца сезона.