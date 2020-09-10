Россия может потерять ещё одного таланта. Карьера Игнатьева движется куда-то не туда

Вы наверняка уже видели эпичные промахи форварда «Рубина» и молодёжной сборной России Ивана Игнатьева, которые он совершил в ключевом отрезке проигранного матча против Польши (0:1). Два нереализованных выхода один на один пусть пока не загнали нашу команду в критическую ситуацию (шансы на выход из группы по-прежнему хорошие), но всё же заставили начать переживать за дальнейшую судьбу вечно несчастной молодёжки.
Не стану скрывать, что одним из поводов для написания этого текста стало как раз выступление Игнатьева во время международной паузы. Плохим получился не только матч с Польшей. Победная игра с Болгарией (2:0) лично ему тоже не удалась (5 точных передач из суммарных 12 за 60 минут, 3 выигранных единоборства из 13, ноль обводок, один смазанный удар, общий показатель успешных действий – 20%), не зря главный тренер Михаил Галактионов досрочно, ещё при счёте 1:0, убрал форварда с поля.
Но всё же поговорить о карьере Игнатьева хотелось давно. Я внимательно следил за ним в последний год – и уже долго не могу избавиться от ощущения, что он движется совсем не в ту сторону. Нападающий как минимум не растёт по сравнению с ранним периодом в «Краснодаре», хотя в его возрасте и с его ресурсами прогресс по всем законам логики должен был оказаться стремительным.
О каких именно ресурсах речь?
Во-первых, феноменальное здоровье. Некоторые люди, работавшие вместе с молодым игроком в «Краснодаре», в один голос рассказывали, что Игнатьев моментально восстанавливается после тяжёлых нагрузок, имеет отличные фитнес-данные и, например, способен выдавать шедевральные тренировки даже после бессонных ночей. В современном футболе это важно.
Во-вторых, спортивный потенциал. В России не так много нападающих, которые умеют здорово ориентироваться в пространстве и быстро врываться в зоны за спины защитникам, давать столько предложений. Игнатьев быстрый, он умеет искать моменты – и мы видели во времена в «Краснодаре», насколько он бывает эффективен.
В-третьих, доверие тренера. Допустим, развитию в «Краснодаре» мешала конфликтная ситуация, в которую Игнатьев попал после контрактных разногласий с клубом. Но ведь в «Рубине» Иван получил всецелую поддержку от Леонида Слуцкого. Во второй части прошлого сезона он вообще был единственным центральным нападающим в казанской команде, провёл 11 матчей в стартовом составе подряд, но вспомнить по их итогу, кроме пенальти в ворота «Спартака», абсолютно нечего. Ведущим форвардом Игнатьев начинал и новый чемпионат, пока не подъехал Деспотович.
Игнатьев имеет обильную практику, но в спортивном уровне словно застыл на месте. Он пытается быть эффективным за счёт всё тех же природных качеств, рывков в свободные зоны и ориентации в штрафной, а в других компонентах не развивается, хотя это необходимо. Понятно, что Иван даже при огромном желании не сможет играть в оттяжке на уровне Дзюбы или цеплять верховые мячи, как Соболев, но чем больше умений он доведёт хотя бы до среднего уровня, тем проще ему будет в профессиональной карьере.
Сейчас же мы видим, что Игнатьев плох в любом виде борьбы (21,36% единоборств, во многих играх встречаются по 5-10%), сохраняет мало мячей при развитии атаки, средне вовлечён в игру с точки зрения приёма мячей и передач. Если вы как-нибудь сядете и разберёте все действия Ивана в одной отдельно взятой игре, то у вас может возникнуть мнение, что парень отдаёт себя на поле в лучшем случае на треть от максимума. Когда смотришь на Дзюбу или Соболева в их лучших матчах, иногда кажется, что они рубятся на все 200. В этом и разница.
А ещё у Игнатьева напрочь пропала реализация. В «Рубине», если опираться на данные Opta, у него набралось моментов с игры (NPxG – not penalty expected goals) почти на три гола за концовку нынешнего сезона и начало нового. Но забивал Иван пока исключительно с 11-метровой отметки.
Как всё это закончится, если ничего не изменить, мы прекрасно догадываемся: видели не раз в историях других талантов. Давайте нарисуем мрачный, но реалистичный сценарий. Деспотович, который уже котируется Слуцким выше, превратится в основного нападающего. Игнатьеву отдадут роль резервиста, он продолжит терять уверенность, а зимой «Рубин», которому хочется в еврокубки, может пригласить ещё одного форварда, поскольку отдачи от молодого нападающего не дождётся.
Игнатьеву же придётся либо смириться с ролью запасного, либо искать ещё один клуб. И не факт, что это снова будет клуб высокого статуса, поскольку эффект раскрутки постепенно сойдёт на нет, качественные команды будут отдавать предпочтение предсказуемым и стабильным, а не талантливым, которые «вот-вот, ещё чуть-чуть, и, может, засверкают». С таким статусом сложно быть на хорошем счету годами. Если только вас зовут не Джано Ананидзе.
Если Игнатьев сомневается в этом, то может спросить у коллег по амплуа. Один просидел год в запасе в «Нижнем Новгороде» и недавно уехал в команду под названием «Баракальдо». Второй, наоборот, вернулся из софийского ЦСКА и пока не может устроиться даже в ФНЛ, хотя ему всего-то 25. Мы помним, что в его случае в своё время тоже было много пиара, восхищений данными и способностями – кстати, абсолютно справедливых. Но путь от «Спартака» московского до свободного агента транзитом через «Спартак» юрмальский оказался мимолётным.
Очень не хотелось бы, чтобы то же самое случилось и с Игнатьевым. Повторю: у Ивана есть многое, чтобы стать суперфорвардом по меркам России. Но пора взяться за голову, вдумчиво проанализировать свой последний год – и начинать пахать. Как можно скорее.
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