Россия может потерять ещё одного таланта. Карьера Игнатьева движется куда-то не туда

Вы наверняка уже видели эпичные промахи форварда «Рубина» и молодёжной сборной России Ивана Игнатьева, которые он совершил в ключевом отрезке проигранного матча против Польши (0:1). Два нереализованных выхода один на один пусть пока не загнали нашу команду в критическую ситуацию (шансы на выход из группы по-прежнему хорошие), но всё же заставили начать переживать за дальнейшую судьбу вечно несчастной молодёжки.

Не можем без приключений! Молодёжка рискует не попасть на чемпионат Европы Но она всё равно близка к выходу на Евро.

Не стану скрывать, что одним из поводов для написания этого текста стало как раз выступление Игнатьева во время международной паузы. Плохим получился не только матч с Польшей. Победная игра с Болгарией (2:0) лично ему тоже не удалась (5 точных передач из суммарных 12 за 60 минут, 3 выигранных единоборства из 13, ноль обводок, один смазанный удар, общий показатель успешных действий – 20%), не зря главный тренер Михаил Галактионов досрочно, ещё при счёте 1:0, убрал форварда с поля.



Но всё же поговорить о карьере Игнатьева хотелось давно. Я внимательно следил за ним в последний год – и уже долго не могу избавиться от ощущения, что он движется совсем не в ту сторону. Нападающий как минимум не растёт по сравнению с ранним периодом в «Краснодаре», хотя в его возрасте и с его ресурсами прогресс по всем законам логики должен был оказаться стремительным.

О каких именно ресурсах речь?

Во-первых, феноменальное здоровье. Некоторые люди, работавшие вместе с молодым игроком в «Краснодаре», в один голос рассказывали, что Игнатьев моментально восстанавливается после тяжёлых нагрузок, имеет отличные фитнес-данные и, например, способен выдавать шедевральные тренировки даже после бессонных ночей. В современном футболе это важно.



Во-вторых, спортивный потенциал. В России не так много нападающих, которые умеют здорово ориентироваться в пространстве и быстро врываться в зоны за спины защитникам, давать столько предложений. Игнатьев быстрый, он умеет искать моменты – и мы видели во времена в «Краснодаре», насколько он бывает эффективен.



В-третьих, доверие тренера. Допустим, развитию в «Краснодаре» мешала конфликтная ситуация, в которую Игнатьев попал после контрактных разногласий с клубом. Но ведь в «Рубине» Иван получил всецелую поддержку от Леонида Слуцкого. Во второй части прошлого сезона он вообще был единственным центральным нападающим в казанской команде, провёл 11 матчей в стартовом составе подряд, но вспомнить по их итогу, кроме пенальти в ворота «Спартака», абсолютно нечего. Ведущим форвардом Игнатьев начинал и новый чемпионат, пока не подъехал Деспотович.



Игнатьев имеет обильную практику, но в спортивном уровне словно застыл на месте. Он пытается быть эффективным за счёт всё тех же природных качеств, рывков в свободные зоны и ориентации в штрафной, а в других компонентах не развивается, хотя это необходимо. Понятно, что Иван даже при огромном желании не сможет играть в оттяжке на уровне Дзюбы или цеплять верховые мячи, как Соболев, но чем больше умений он доведёт хотя бы до среднего уровня, тем проще ему будет в профессиональной карьере.



Сейчас же мы видим, что Игнатьев плох в любом виде борьбы (21,36% единоборств, во многих играх встречаются по 5-10%), сохраняет мало мячей при развитии атаки, средне вовлечён в игру с точки зрения приёма мячей и передач. Если вы как-нибудь сядете и разберёте все действия Ивана в одной отдельно взятой игре, то у вас может возникнуть мнение, что парень отдаёт себя на поле в лучшем случае на треть от максимума. Когда смотришь на Дзюбу или Соболева в их лучших матчах, иногда кажется, что они рубятся на все 200. В этом и разница.

А ещё у Игнатьева напрочь пропала реализация. В «Рубине», если опираться на данные Opta, у него набралось моментов с игры (NPxG – not penalty expected goals) почти на три гола за концовку нынешнего сезона и начало нового. Но забивал Иван пока исключительно с 11-метровой отметки.



Как всё это закончится, если ничего не изменить, мы прекрасно догадываемся: видели не раз в историях других талантов. Давайте нарисуем мрачный, но реалистичный сценарий. Деспотович, который уже котируется Слуцким выше, превратится в основного нападающего. Игнатьеву отдадут роль резервиста, он продолжит терять уверенность, а зимой «Рубин», которому хочется в еврокубки, может пригласить ещё одного форварда, поскольку отдачи от молодого нападающего не дождётся.

Игнатьеву же придётся либо смириться с ролью запасного, либо искать ещё один клуб. И не факт, что это снова будет клуб высокого статуса, поскольку эффект раскрутки постепенно сойдёт на нет, качественные команды будут отдавать предпочтение предсказуемым и стабильным, а не талантливым, которые «вот-вот, ещё чуть-чуть, и, может, засверкают». С таким статусом сложно быть на хорошем счету годами. Если только вас зовут не Джано Ананидзе.



Если Игнатьев сомневается в этом, то может спросить у коллег по амплуа. Один просидел год в запасе в «Нижнем Новгороде» и недавно уехал в команду под названием «Баракальдо». Второй, наоборот, вернулся из софийского ЦСКА и пока не может устроиться даже в ФНЛ, хотя ему всего-то 25. Мы помним, что в его случае в своё время тоже было много пиара, восхищений данными и способностями – кстати, абсолютно справедливых. Но путь от «Спартака» московского до свободного агента транзитом через «Спартак» юрмальский оказался мимолётным.

И вправду не Месси. Чему нас научила история Дениса Давыдова Немного о грустном.

Очень не хотелось бы, чтобы то же самое случилось и с Игнатьевым. Повторю: у Ивана есть многое, чтобы стать суперфорвардом по меркам России. Но пора взяться за голову, вдумчиво проанализировать свой последний год – и начинать пахать. Как можно скорее.