«Это косяк». Скандальный пенальти из матча «Спартака» повторили в ФНЛ

9 сентября легенде томского футбола Василию Баскакову (более 300 матчей за команду игроком и почти два десятилетия – в тренерском штабе) исполнилось 58 лет. Официальный сайт клуба поздравил именинника трогательным видеороликом, а вот у футболистов с подарком теперь уже экс-наставнику не сложилось – «сгорели» на своём поле ивановскому «Текстильщику» (0:2). Двумя днями ранее Баскаков покинул свой пост и, очевидно, с противоречивыми чувствами наблюдал за игрой команды. Положительных эмоций у поклонников коллектива она вновь не вызвала. Потерпев шестое поражение за восемь туров (побед пока не было), сибиряки остались на предпоследнем месте в таблице.

Серая, невзрачная игра так и прошла бы незамеченной широкой аудиторией, если бы не смешной пенальти. После многочисленных художеств арбитров на старте сезона в РПЛ нашего болельщика трудно чем-то удивить. Но вот москвичу Сергею Чебану удалось. Во всех трёх предыдущих турах ФНЛ 30-летний рефери назначал строго по одному пеналю и выписывал по пять (ни больше, ни меньше) предупреждений. Выполнил свою норму и в Томске – 1+5. Только правомерность ключевого решения Сергея Сергеевича вызвала сомнения.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

На 65-й минуте, при нулях на табло «Труда», гости соорудили потенциально опасную атаку, которой не дал пропасть даром – нет, не нападающий – арбитр! После корявого удара Хызыра Апаева мяч полетел по направлению к угловому флагу, практически параллельно лицевой линии, но судья Чебан (кстати, сын исполнительного директора РПЛ Сергея Чабана) дал гостям шанс исправить «косяк» своего форварда. Безобидный контакт Апаева с защитником Ахъядовым ПОСЛЕ промашки Хызыра рефери истолковал как фол. И указал на «точку». Гол Владислава Сысуева и стал де-юре победным (второй на 90-й забил Максим Сидоров).



Василию Казарцеву подобная «пенка» в ворота «Спартака» в том самом матче с «Сочи» стоила жёсткой критики, отлучения от работы и спуска на дивизион ниже. Но там была жуткая шумиха, а тут – тишина. Пострадавшая «Томь» — и та снесла обиду молча.



«Да, косяк, о чём тут говорить, — после просмотра видео вздыхает бывший рефери ФИФА и руководитель судейского комитета России Сергей Хусаинов. – Несколько туров назад в «Телеграме» наткнулся на эпизод из ПФЛ, Челябинск с «Ностой» играл. Вратарь поймал мяч в руки и пытается ввести его в игру, а нападающий его блокирует. Кипер пытается его обойти, никаких толчков, и вдруг нападающий падает – делает такой кульбит, будто ему бейсбольной битой ноги переломали. Судейка назначает пенальти. Болельщики в комментах смеялись: «Ребята, да Казарцев с Еськовым, Вилковым и Мешковым – это эталон судейства!». Здесь из того же разряда. И позиция у арбитра была хорошая, но… Проблема одна – они так обучены. Не они виноваты, а те люди, которые их учили и двигали, в том числе не по спортивному принципу. Допускаю, что стояла задача прибить «Томь» — может, и под Сашу Кержакова расчищают площадку».

Арбитр Игорь Федотов тоже считает, что назначать пенальти в ворота «Томи» в этом эпизоде не стоило:

– Арбитр Сергей Чебан, обслуживающий эту игру, действительно сын Сергея Чебана из РПЛ. Что касается момента с назначением одиннадцатиметрового удара на 64-й минуте, то этот момент один в один, как и в матче «Спартака» и «Сочи». Это левый пенальти. Но здесь защитник просто ставит ногу рядом, даже движения не делает в сторону игрока атаки. А самое смешное, что нападающий даже не бил по воротам.