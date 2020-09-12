25 вопросов перед стартом чемпионата Англии

1. Удастся ли «Ливерпулю» сохранить форму?

Клуб считает каждую копейку и не берёт даже игроков, которые явно подходят по стилю (вроде Вернера). Такой этический подход во время экономического кризиса вызывает уважение – но и опасения.



«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов весной 2018 года и с тех пор почти два года находится на пике. Безумная гонка с «Сити» в сезоне 2018/19, в которой клуб набрал 97 очков, и выигранная без борьбы следующая кампания, в которой набрал 99 – это два года подряд в беспрецедентном для лиги сумасшедшем графике.

«На сборах я запретил игрокам тренироваться. Мой помощник считал, что я идиот» Юрген Клопп учил своих игроков выживать. А научил чему-то большему.

Ещё более невероятным достижение выглядит, если вспомнить, что у Юргена Клоппа нет двух составов. В каждой линии в «Ливерпуле» есть незаменимый игрок – а иногда и не один.



В истории АПЛ бывали случаи, когда команда полностью доминирует над соперниками два года подряд: это «Челси» 2004-06 и «Ман Сити» 2017-19. Но показывать выдающийся футбол больше двух лет не удавалось никому. Тот же «Сити» в прошлом сезоне отстал на 18 очков, а «Челси» в 2007 году отдал титул Алексу Фергюсону.



За два года «Ливерпуль» выиграл всё, и теперь нужно, чтобы Алисон, ван Дейк, Александер-Арнольд, Хендерсон, Мане – да почти все – снова играли в свой лучший футбол, чтобы сохранить высочайший уровень клуба без дорогих трансферов. В прошлом сезоне Клопп привлёк к работе с командой психологами. Сейчас не помешал бы гипнотизёр: чтобы удалить воспоминания последнего года и сохранить заряженность.

Александер-Арнольд – идеальный. О таком герое мечтает любой клуб Мама не пускала Трента играть за «Ливерпуль», если он плохо ел.

2. Как «Ливерпуль» изменится?

Второй вопрос следует из первого. Клопп лучше всех знает, что нельзя останавливаться, достаточно вспомнить, как он ответил на вопрос о защите титула: «Мы не будем его защищать. Мы будем его атаковать». Раз он не получил Вернера (а Вейналдум и Алькантара до сих пор под вопросом), значит, придётся искать внутренние резервы. В первую очередь, это молодые игроки: Неко Уильямс и Кёртис Джонс. Плюс возможны эксперименты с позициями. Например, Трент точно достаточно хорош, чтобы играть на



фланге нападения и в центре полузащиты. Кейта за полтора года не сыграл в команде настолько значимой роли, как от него ждали, он получит ещё один шанс.



Каждый год с Клоппом «Ливерпуль» немного менялся. Из машины прессинга со средней позиционной атакой команда превратилась в машину позиционных атак с хорошим прессингом. Процесс эволюции точно не закончится.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

3. Найдёт ли Пеп идеальную пару защитников?

Натан Аке обошёлся в 45 млн евро, но он левша – так же, как Эмерик Лапорт. То есть вероятнее всего навяжет конкуренцию французу, а позиция правого центрального защитника по-прежнему остаётся спорной. Отаменди, Фернандиньо, Стоунс – кандидатов хватает, но ни один из них в прошлом сезоне не убедил.

В чём Клопп превосходит Гвардиолу «Ливерпуль» — образец эффективности.

Проблема «Сити» не в количестве контратак, которые допускает команда, а в качестве. Всего 7,4 допущенных ударов за 90 минут – с отрывом лучший показатель в лиге, но вот по статистике ожидаемых пропущенных голов у команды равенство с «Вулверхэмптоном», который в среднем за матч допускал 10,5 ударов. То есть 280 ударов, нанесённых по воротам Эдерсона за весь сезон, по статистике так же опасны, как 400 ударов по воротам Патрисиу.



xGA одного удара – 0,13. Это худший показатель в первой четвёрке (да, даже удельный весь одного удара по воротам «Челси» чуть менее опасен). Другими словами, когда система прессинга работает, защита «Сити» великолепна. Но её сбои приводят к радикально опасным моментам и случаются непозволительно часто. Нужен защитник, который личными качествами замаскирует уязвимость системы – или нужно доводить прессинг до совершенства.

4. Кто будет главным форвардом «Сити»?

Агуэро или Жезус? Один травматичен, другой ужасно реализует. За четыре года в Манчестере Габи ни разу не забил больше, чем имел ожидаемых голов. Наоборот, с каждым сезоном недобор голов только растёт. При этом Жезус прекрасно участвует в прессинге (в отличие от Агуэро), так что однозначно лучшего для «Сити» ответа на этот вопрос просто нет. Хотя у Гвардиолы всегда есть опция убрать Жезуса на фланг, а в центре выпустить Стерлинга.

Ферран Торрес – отличный трансфер для Гвардиолы. Он очень недооценён Говорят, что это замена Зане, но всё немного сложнее.

5. Способен ли «МЮ» побороться за чемпионство?

Даже если нет, болельщики всё равно ждут. «МЮ» с приходом Бруну Фернандеша набрал бешеный темп: в 14 турах АПЛ одержал девять побед и ни разу не проиграл, поднявшись с седьмого места на третье (хотя отрыв составлял 14 очков). Великолепная форма Бруну сходу замаскировала все проблемы клуба: с левым фулбеком и вторым центральным защитником, с глубиной состава. Но летом «МЮ» купил ещё одного креативного полузащитника, чтобы подстраховаться на случай форс-мажора с Бруну и очередного спада Погба.

«МЮ» — теневой фаворит в битве за 3-е место в АПЛ. Погба и Фернандеш мощно усилили команду До третьего места — всего три очка.

Сейчас у Сульшера сильный и уже сыгранный стартовый состав, но не хватает глубины. Гринвуд слишком молод, чтобы играть каждые три дня весь сезон во всех турнирах, тем не менее он – основной кандидат на правый фланг атаки. Кажется, «МЮ» слишком «застрял» на Санчо. Он, был бы мощным усилением, но это не единственный правый вингер, а остальных игроков на рынке Сульшер как будто не видит. В долгосрочной перспективе он прав – а в краткосрочной войти в сезон только с Гринвудом и Джеймсом, наверное, не вполне соответствует чемпионским амбициям. Да и Магуайр и Уан-Биссака тоже не имеют адекватной замены.



«МЮ» выглядит клубом, строительство которого вышло на финишную прямую, хотя всё ещё не завершено. Для борьбы за титул понадобится очень удачное стечение обстоятельств: спад «Сити» и «Ливерпуля», отсутствие травм, стабильная реализация Рэшфорда и Марсьяля. Но как минимум в Лигу чемпионов клуб должен попадать увереннее.

Главный герой «МЮ» прямо сейчас. Гринвуд сделал дубль и был лучшим на поле Сульшер даже подстраивает под него игру «МЮ».

6. Кто в «Челси» выстрелит?

Вариантов ну очень много. Клуб занял четвёртое место без трансферов, и к этому приложили руку не только Ковачич, Пулишич, Виллиан и Аспиликуэта, но и молодые игроки во всех линиях: Пулишич, Маунт, Томори, Абрахам, Джеймс. Для некоторых сезон стал первым в основе в топ-дивизионе – было время набраться опыта. Но к молодому и нестабильному составу «Челси» добавил сразу пять новичков, которые явно претендуют на место в старте. Теперь у клуба почти на каждую позицию по два игрока, часто молодых и прогрессирующих. Для кого-то сезон точно станет прорывным.

7. Как Лэмпард вместит всех новичков?

В прошлом сезоне основной схемой «Челси» была 4-3-3. Сейчас её можно представить только в том случае, если Фрэнк Лэмпард поставит Кая Хаверца в полузащиту. Он сам намекнул на это, сказав, что они с немцем «коллеги по амплуа», но всё-таки Хаверц кажется игроком для более атакующей позиции. Переход на 4-2-3-1 поможет найти место и ему, и Вернеру, и Зиешу, и Пулишичу. Не факт, что так и будет, но выглядит как рабочая версия.

«Челси» обновил уже половину основы. Как это будет выглядеть на поле Уже больше 200 млн евро за новых игроков.

8. «Лестер» сохранит место в топ-6?

Честно говоря, в этом есть сомнения. Настолько высокое место в прошлом сезоне было обусловлено не только отличной игрой самого «Лестера», но и синхронным спадом традиционных участников большой шестёрки.

Безусловно, Брендан Роджерс создал прекрасную команду. У «Лестера» был лучший в АПЛ высокий прессинг (по цифрам – выше «Сити» и «Ливерпуля»), умный контроль мяча и тонкая подстройка под Варди. Но чуть ли не половина основы – незаменимы. Как только травму получал Варди, или Ндиди, или Мэддисон, или Перрейра с Чиллуэллом, «Лестер» терял очки. Сейчас состав не стал глубже, Чилуэлл ушёл, а топ-клубы могут вернуться. Будет трудно.

9. Кто станет преемником Варди?

Прошлую гонку неожиданно выиграл Джейми Варди, которому в этом сезоне исполнится 34 года. Его секрет не только в очередной – уже какой по счёту – «второй молодости», а и в том, как умно Брендан Роджерс подстроил игру «Лестера» под его сильные качества. Возраст не мешает Варди, потому что его рывки всегда чётко согласованы с действиями команды, ему не приходится двигаться впустую. Поэтому он, вероятно, будет результативен и в новом сезоне. Но всё же в Англии полно забивных форвардов: Салах, Мане, Стерлинг, Кейн, Обамеянг, Рэшфорд, теперь к ним добавился и Вернер. Гонка обещает быть дико интересной.

Фото: Michael Regan/Getty Images

10. Что будет с 18-летним игроком, которого купили за 40 млн евро?

Переход Фабиу Силвы в «Вулверхэмптон» – не самый дорогой, не самый резонансный, но точно самый неожиданный трансфер в Англии. Слишком уж большую сумму заплатили за игрока, хоть и талантливого, но не сыгравшего ещё и 10 матче в основе во взрослом футболе. Да «Вулверхэмптон» — не тот клуб, который позволяет себе отдавать десятки миллионов за юных талантов, это всё-таки не «Реал», у которого Родриго и Рейньеры идут на вторых-третьих местах, после других покупок.



Но этот трансфер всё-таки случился, а о таланте Силвы говорят слишком много, чтобы объяснить это исключительно агентскими играми Жорже Мендеша. Точнее, да, они и есть, но и в игроке, видимо, есть уверенность. Что ж, его первый вызов – пробиться в основу.

40 млн за парня, который не провёл и 10 матчей во взрослом футболе! Это вообще нормально? И ведь такие деньги платит даже не топ-клуб.

11. Случится ли у Моуринью «фактор второго сезона»?

Все помнят про «фактор третьего сезона» Жозе: когда он со всеми ругается, а команда начинает чуть ли не саботировать его указания, добиваясь, чтобы его скорее уволили. Но ведь перед третьим сезоном идёт второй – а у Моуринью он всегда максимально успешный. Второе место с «МЮ», чемпионство с «Челси», чемпионство с «Реалом», требл с «Интером», чемпионство с «Челси», требл с «Порту» — вторые сезоны ещё ни разу его не разочаровывали.



«Тоттенхэм» тихо провёл трансферное окно, но Хейберг – толковое усиление. По стилю (не по уровню игры) его можно сравнить с Алькантарой: он здорово играет без мяча, хорош в единоборствах, но и с мячом может дать больше, чем просто пас ближнему. Связка с Ло Чельсо в опорной зоне выглядит грозно. Но, конечно, глобально перспективы на сезон зависят от Кейна. В системе Моуринью он незаменим. Это доказал жуткий отрезок, когда форвард травмировался. Если же он будет в порядке, «Тоттенхэм» может удивить.

Фото: Sharlotte Wilson/Getty Images

12. Вернётся ли Бэйл в «Тоттенхэм»?

Ладно, это не совсем футбольный вопрос, скорее трансферный. Но он действительно важен. Гарет Бэйл так давно уделяет футболу меньше внимания, чем гольфу, что мы стали забывать о том, какой это прекрасный футболист. Правда, травматичный, но в «Тоттенхэме» не нужен игрок, который будет играть каждые три дня. Нужен тот, кто сможет играть на правом фланге, когда Кейн в порядке, и в центре нападения, когда Кейн не в порядке. Ни Сон, ни Моура, ни Бергвейн не имеют нужных качеств. Это игроки, которые скорее открываются за спину защитникам, чем выигрывают единоборство и бьют с линии вратарской. Жозе Моуринью нужна девятка – Бэйл может ей быть. Конечно, возвращение крайне маловероятно (такие дорогие игроки слишком не в стиле Дэниела Леви), но было бы очень интересно.

13. «Арсенал» вернётся в топ-6?

Наверное, для болельщиков «Арсенала» вопрос стоит по-другому: ворвётся ли команда в топ-4. Артета за полгода изменил всё: схему, стартовые 11, стиль игры, а главное – атмосферу. «Арсенал» при нём перестал выглядеть безнадёжно несбалансированным хаотичным клубом.



Трансферная кампания лондонцев – тихая, зато вменяемая. Болельщики надеются, что Габриэл и Салиба станут основной связкой в защите на долгие годы, но важно, что габриэл может помочь уже сейчас. Он левша, может играть левым центральным в тройке, а значит, текущая схема, которая изначально была временной, но сработала, станет ещё надёжнее. Себальоса удалось бесплатно сохранить ещё на год, да и то, что Обамеянг остался в команде после долгих размышлений – тоже своего рода трансферная победа.

Обамеянг — герой. Принёс «Арсеналу» трофей и еврокубки «Челси» был лучше весь сезон. Но в финале Кубка «Арсенал» победил по делу.

«Арсенал» выглядит здоровее и перспективнее, чем перед началом прошлого сезона. Но попасть в топ-4 всё равно будет невероятно трудно. Просто потому, что другие клубы – «Челси» и «МЮ», например, уже прошли тот этап эволюции, на котором Артета находится сейчас. «Арсенал» движется в правильном направлении, но всё ещё отстаёт.

14. Дэнни Ингз забьёт ещё больше?

После ухода из «Ливерпуля» Инг внезапно превратился в одного из лучших финишеров лиги. Из своих 22 голов он забил три, подловив ошибки вратарей, ещё три – подловив ошибки защитников – в прессингующем и зажимающем соперника у ворот «Саутгемптоне» Ральфа Хазенхюттля форвард раскрылся, а его качества – нацеленность на удар и постоянная концентрация – приносят максимум пользы. Если «Саутгемптон» ровно проведёт весь сезон, он может забить даже больше.

15. Кепа исправится?

Против вратаря «Челси» – Фрэнк Лэмпард, который в решающем последнем туре снова оставил его в запасе. Зато за него – Петр Чех, который, который говорит, что клуб продолжает рассчитывать на него в будущем. «Челси» потратил больше 200 млн евро, взял игроков на половину старта, но покупать вратаря не спешит. Даже если придёт Эудар Менди из «Ренна», не факт, что это игрок принципиально иного уровня. Пока всё идёт к тому, что Кепа останется и как минимум будет бороться за место в основе.

16. «Лидс» сможет всех удивить?

Под руководством Марсело Бьелсы «Лидс» в Чемпионашипе прессинговал яростнее, чем любой клуб АПЛ (индекс PPDA – 6,3), но бескомпромиссный энергозатратный футбол даёт не только плюсы, но и минусы. Зимой игроки угодили в функциональную яму, её итог: две победы в 12 матчах во всех турнирах с середины декабря до середины февраля.



Бьелса – официальный герой города (в его часть даже назвали улицу) и он не привык отказываться от принципов, но ресурсов на два состава у «Лидса» нет объективно. Поэтому нас ждёт необычное зрелище: команда, которая будет выглядит радикально хорошо и радикально плохо по ходу одного сезона, в зависимости от готовности игроков, которых некем заменить. Главное, чтобы это зрелище сумело остаться в АПЛ подольше.

Потрясающий «Лидс» наконец-то вернулся в АПЛ. Они ждали этого 16 лет! Чем нас так поражает команда Бьелсы?

17. Патрик Бэмфорд действительно НАСТОЛЬКО плох?

Не самая очевидная интрига, но локально важная. Бэмфорд – лучший бомбардир «Лидса» в прошлом сезоне, а заодно – серьёзное разочарование. Назвать реализацию Бэмфорда ужасной – значит не сказать о ней ничего. Да, он забил 16 голов, но xG имел моментов на 30 с лишним. Для сравнения: Абрахам, который из-за слабой реализации потерял место в основе «Челси», забил 15 голов при 18 xG.



Из-за Бэмфорда «Лидс» побил собственный трансферный рекорд: в «Валенсию» отправились 30 млн евро, а в Англию – Родриго. Так что Бэмфорд начнёт сезон в роли дублёра. Но, конечно, на дистанции сезона получит достаточно игрового времени, чтобы удивить. В плохом, а может, и в хорошем смысле.

18. Когда вернутся болельщики?

Надо отдать должное режиссёрам трансляций, но всё же без болельщиков АПЛ не та. Нужна толпа на трибунах, а не вот это всё.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

19. Побьёт ли де Брёйне рекорд ассистов?

В прошедшем сезоне он повторил рекорд Анри – 20 голевых передач за сезон. Правда, Анри выходил с первых минут 37 раз, а де Брёйне – только 32. Он нацелен на рекорд, пару раз публично говорил о нём по ходу сезона. Если обойдётся без травм, видимо, продолжит быть главным игроком «Сити» — а значит, есть неплохие шансы, что рекорд не устоит.

20. Месут Озил ещё поиграет в футбол?

По итогам прошедшего сезона стало ясно, что отсутствие Озила на поле – политическое решение, а не игровое. В интервью изданию The Athletic он рассказал о том, почему отказался идти на снижение зарплаты – фактически, выразил недоверие руководству «Арсенала» и тому, как они бы распорядились этими деньгами. И косвенно обвинил директоров во лжи: предполагалось, что из-за снижения зарплат удастся обойтись без увольнений среди персонала, но потом всё равно были проведены масштабные сокращения. В том же интервью Озил рассказал, что не был травмирован. «Я бы понял, если бы сыграл плохо и перестал попадать в состав. Но мне не дали даже шанса показать, что я в порядке».



Озил получает огромную зарплату (350 тыс. фунтов в неделю) и его конфликт с клубом дошёл до той точки, когда обе стороны идут на принцип. Клуб не даёт ему играть, футболист не уходит и хочет получить все деньги до копейки. Если ничего не изменится, один из лучших плеймейкеров АПЛ 2010-х годов может не выйти на поле ни разу за сезон.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

21. Операторы VAR перестанут косячить?

Риторический вопрос. Конечно, нет. Но мы всё равно надеемся.

22. Сработают ли трансферы «Эвертона»?

Каждое лето «Эвертон» солидно закупается и всячески демонстрирует серьёзные намерения – а потом сливает сезон уже к январю. Нынешнее лето – очередная скупка статусных возрастных игроков. Хамесу и Аллану по 29 лет, оба по разным причинам мало играли в последнем сезоне, но оба, когда в форме – топ-футболисты.



Важно, что «Эвертон» наконец-то не просто берёт известных игроков без учёта их стиля, а сделал точечные покупки под тренера. Аллан провёл хороший сезон при Анчелотти в «Наполи», а Хамес под руководством итальянского тренера провёл лучший сезон в «Реале» — тогда он действительно был основным в суперклубе. Есть причины ждать, что в этот-то раз уж точно должно сработать.

Анчелотти провалил концовку сезона. Но уже получил двух знакомых топ-игроков С Хамесом «Эвертон» наконец может выстрелить.

23. Что будет с «Шеффилдом»?

Крис Уайлдер превратил один из самых скромных по возможностям клубов Чемпионшипа в претендента на еврокубки. Чудо – но такие чудеса обычно не длятся долго. Весь трансферный бюджет «Шеффилд» потратил на Аарона Рэмсдейла, чтобы заменить вернувшегося в «МЮ» Дина Хендерсона. Остальные трансферы – из Чемпионшипа, либо аренды. В общем, за главную сенсацию прошлого сезона немного тревожно.

24. Где будет играть Грилиш?

Ещё в феврале казалось, что его уход решится до конца сезона. Но к началу нового чемпионата он всё ещё в «Астон Вилле» и нельзя сказать, что он уже одной ногой в каком-то другом клубе. «МЮ» ищет игрока на правый фланг, а не на левый, «Челси» усилился, «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в принципе не проявляли интереса – на самом деле, вариантов не слишком много. Возможно, ему придётся тащить «Астон Виллу» ещё год.

25. «Ньюкасл» наконец вылетит?

Вопреки прогнозам, команда не рассыпалась после ухода Рафы Бенитеса. Стив Брюс не стал менять стиль, это по-прежнему автобус, намертво припаркованный у ворот и в атаке зависящий от индивидуального мастерства пары игроков (в основном, Сен-Максимена и Альмирона). Что важно: по любым статистическим метрикам «Ньюкасл» должен был вылететь. 16-е место в АПЛ по нанесённым ударам, 18-е по допущенным, 20-е по владению мячом. 17-е по ожидаемым пропущенным голам, 19-е по ожидаемым забитым. По качеству игры «Ньюкасл» был на одном уровне с «Норвичем» (если не хуже), но в итоге забрался на 13-е место. Трудно представить, что такая аномалия продлится ещё год.

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