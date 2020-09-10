Акинфеев мог перейти в «Спартак». Почему он остался в ЦСКА?

Игорь Акинфеев – один из символов ЦСКА XXI века. В воскресенье он должен вывести команду на главное дерби российского футбола – матч со «Спартаком». Акинфеев всю карьеру ассоциируется у болельщиков именно с «армейцами», но всё могло сложиться иначе: в это трудно поверить, но 18 лет назад Игорь мог перейти в «Спартак».



Впервые об этой истории рассказал Алан Прудников в интервью сайту «Матч ТВ». По словам Прудникова, его отец Алексей Прудников (экс-вратарь красно-белых) ездил смотреть Игоря, когда тот ещё не подписал контракт с ЦСКА. Подробности несостоявшегося перехода «Чемпионату» рассказал сам Алексей Прудников.

Большое интервью с Акинфеевым. О «Зените», отпуске с Березуцкими, тренерах ЦСКА и Гинере А ещё Игорь рассказал, что им интересовался «Арсенал».

«С моими рекомендациями «Спартак» мог забрать Игоря»

«Это было давно, Игорю тогда было 16 лет, – рассказывает Прудников, – мой сын играл в «Динамо», а я как раз жил в том районе. Перед матчем с юношами ЦСКА он сказал мне: «У ЦСКА мальчишка-вратарь, очень хороший, приходи, посмотри на него». А мне и идти далеко не надо было – просто улицу перейти.



Игорь мне понравился. Я сразу увидел талант, поэтому сказал Дулыку, директору армейской школы: «Если вы его не заберёте – я предложу его в «Спартак».



Но до предложения дело не дошло. По словам Прудникова, ЦСКА быстро дал Акинфееву контракт с зарплатой 300 рублей (Акинфеев называл сумму в 400 рублей. – Прим. «Чемпионата»). «Тогда это копейки были, – продолжает Прудников, – но Игорю нужно было понимать всё, что касается развития. Может, если бы развития не было, если бы ЦСКА отказывался от него, то со «Спартаком» могло что-то получиться. Не могу сказать, связано ли предложение контракта от ЦСКА с моими словами, но, наверное, это повлияло. С моими рекомендациями «Спартак» мог его забрать».

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Акинфеев про интерес Прудникова тогда так и не узнал – экс-вратарь «Спартака» возможный переход к красно-белым с Игорем не обсуждал. Хотя сам Прудников уверен – Акинфееву уже тогда хотелось выступать на высоком уровне: «Пусть он и болел за ЦСКА, но профессиональная карьера – это другое. Ну, пришлось бы ему сыграть за «Спартак» или «Динамо», за того, кто решился бы на предложение. Но ЦСКА его оставил, а больше об этом разговоров не было. О чём говорить?»

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Евгений Дулык, которого упоминает Прудников, историю с возможным переходом Акинфеева называет ерундой: «Не представляю такого! Не пойму, откуда он это взял. Это комедия, ничего даже в помине не было! Акинфеев – истинный «армеец», с первого класса! А Прудников может рассказывать, что хочет».

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Ещё один близкий к Акинфееву человек – его тренер Вячеслав Чанов. Про вариант ухода Игоря в «Спартак» он не вспомнил, но и опровергать слова Прудникова не стал:



– Для меня это открытие, – рассказывает он. – Но Игорь как начал в ЦСКА, так там и был. Придумывать ничего не хочу, для меня путь Игоря связан с ЦСКА, всю дорогу в клубе он прошёл. А что касается первого контракта Акинфеева, то мы всегда говорили руководству, что нам он нужен. Дальше решали уже они.



Сам Акинфеев на тему возможного ухода в «Спартак» высказывался достаточно резко: в 2011 году в интервью «РИА Новости» он заявил, что «лучше закончит с футболом, чем перейдёт в «Спартак». Спустя девять лет «Спартак» для вратаря ЦСКА остаётся самым удобным соперником – против красно-белых капитан «армейцев» провёл 38 игр, 22 из которых выиграл.