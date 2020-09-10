Забил «Ювентусу» — и поехал в Италию. Первое интервью с Миранчуком после трансфера

Неделю назад Алексей Миранчук перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» за 14,5 млн евро. После этого 24-летний полузащитник, подписавший контракт с итальянским клубом до лета 2024-го (с опцией продления ещё на год), вернулся в Москву, чтобы оформить разрешение на работу в Италии и собрать вещи. В эти дни Миранчук дал и своё первое интервью после трансфера для программы на YouTube-канале Нобеля Арустамяна. Вот, что рассказал Алексей:

Трансфер Миранчука в «Аталанту»: неизвестные подробности от агента Вадим Шпинёв — об интересе «Ювентуса» и «Севильи», переговорах с «Аталантой» и беседе с Гасперини.

О прощании с болельщиками на матче с «Зенитом»

— Я думал, что не сентиментальный человек, и меня сложно вывести на эмоции. Думал, что умею их контролировать. Но, как показала ситуация, эмоции взяли верх. Было очень грустно. А потом понял, что момент настал, что всё случилось. Я прослезился. Меня сложно чем-то поразить, но эти девять сезонов дали о себе знать – всегда была поддержка болельщиков. Как ко мне относился весь «Локомотив», всё это сказалось.



После того, как сказал речь болельщикам, пошёл в раздевалку. Некоторые улетели в сборную, некоторым дали выходные, поэтому был момент, когда я мог попрощаться с ребятами. Мы пожелали друг другу удачи, тепло обнялись. Это был единственный момент, когда я мог сказать всем спасибо и идти дальше со спокойной душой.

О мечте играть с братом в Италии

— Антон меня поддержал перед выходом на поле, а потом стоял рядом на бровке. Самое сложное было, когда он уезжал в сборную. Мы поехали посидеть семьёй, пошёл его провожать, и у меня был ком в горле, прослезился. Мы расставались с ним на год, но там была аренда и молодой возраст. В таком возрасте как сейчас, ты понимаешь, что не будешь рядом. Физическое присутствие важно.



Было бы круто находиться с ним в одном чемпионате. Делились бы мнениями, как у него в клубе, как у меня. Встречались бы точно, в Италии всё плюс-минус рядом. Мы такое обсуждали. У Антохи есть мечта, и сейчас главное сконцентрироваться. Он оправился от травмы, теперь Лига чемпионов, нужно маленькими шагами идти вперёд.

9 лет Миранчука в «Локо»: 5 трофеев, 228 матчей. Дороже него продавали только Ньясса Он уже в Италии.

О целях в Европе

— Слова о том, что я иду за мечтой? Не знаю, это один из шагов к мечте, или мечта пришла окончательно. Когда ты перед собой ставишь что-то, потом достигаешь, это всё? Дальше разве не растёшь? Конечно, дальше хочется чего-то ещё, я всегда это говорил. У меня есть мечта с детства играть в Европе, до этого мы дошли. Теперь есть новые задачи.



Я не ожидал такого внимания, всем благодарен, кто поддерживает меня в постах, комментариях, понимаю, почему так происходит – много лет никто не уезжал заграницу. Стараюсь от этого абстрагироваться, чтобы не было много мыслей.

О сомнениях по поводу отъезда из РПЛ в Серию А

— Представь, сколько ребят так загубились. Нельзя ни в коем случае терять мечту. Для меня важно, что тренеру важна моя личность, и он видит, что можно ещё что-то внести в меня, чтобы я вышел на новый уровень. Я знаю, у Гасперини интенсивные тренировки. Мы проходили сложные сборы с Юрием Павловичем (Сёминым), ко всему можно привыкнуть. Главное – не скиснуть. Когда принимаешь решение о переходе, понимаешь, что всё будет по-другому, и будут сложности. Главное, как ты эти сложности проходишь.

О деньгах, которые предлагал «Локомотив» за продление контракта

— Мне предлагали 3,5-4 млн евро в «Локомотиве»? Ого! Но четыре – как-то много прям. Знал, что предлагали больше, чем было. В «Аталанте», конечно, меньше. Как я на это согласился? Мысли об этом, что я что-то теряю, пришли в последнюю очередь. Я решил для себя, что хочу выйти из зоны комфорта и проверить себя внутри. Мало людей, которые могут это сделать. Слышал, что Миранчук только говорит, что хочет где-то поиграть в Европе, а ничего не делает. Я этим людям не доказываю, но сам для себя хочу попробовать. И я уверен в себе.

«€ 14,5 млн за Миранчука – прекрасная сделка!» Что говорят о трансфере россиянина в Италии Алексей уже примерил форму «Аталанты». Осталось пройти медосмотр.

О первой поездке в Италию и о том, какие вещи возьмёт собой

— В Италии в первый раз был в 2013 году. Помню, как ходил на футбол, ужинал с Кака, как с Тотти здоровался. Мне тогда было 18 лет – прикольный опыт. По-итальянски знаю «Чао, буоне нотте».

Пока планирую взять с собой одежду на каждый день, не буду всё перевозить. Самое необходимое возьму, а если что-то понадобится – буду докупать. Почему беру с собой много бейсболок? Да классно выглядят они!

О медосмотре и презентации в «Аталанте»

— Я прошёл все тесты, часа четыре это заняло. Сказал, что чувствую себя получше, скоро перейдём к восстановлению (у Миранчука травма задней поверхности бедра. – Прим. «Чемпионата»). Думаю, оно займёт не так много времени, как раз все вернутся из сборных. База впечатлила, новая, много полей, академия здесь живёт. В «Баковке» было два поля всего, а здесь девять.

Я поговорил с тренером, увидел нескольких игроков, базу… Тренер сказал, что всё будет хорошо – главное наладить отношения с игроками, чтобы влиться в коллектив быстрее. А с восстановлением надо не торопиться, потому что, как я понял, тут нужны не 90-95, а 110 процентов.



Что спою на своём первом общем ужине в «Аталанте»? Надо подумать, но это же не сразу будет. Русскую песню надо исполнять. Нужно подумать и подучить слова.

О том, почему уехал именно в Серию А

— Потому что я забил «Ювентусу». Забил бы Испании… Это юмор, конечно, но не знаю. Наверное, потому что, правда, играли с итальянской командой, после этого и стали присматриваться. Матюиди говорил: «Приезжай к нам!» Реакция от игроков была нормальной, на футбольном языке.



Важно, когда не я говорю, что хочу играть там-то, а когда к тебе проявляют интерес, тебя реально хотят и видят. С тренером не говорил (очевидно, речь идёт об общении с представителями «Аталанты» до перехода. – Прим. «Чемпионата»), но говорил с директором, с сыном президента. Я сказал, что рад, что они ко мне проявляют такой интерес. Но спросил: «А что по этому поводу думает тренер?» Мне ответили, что никогда не совершают сделки, если тренер не одобряет трансфер, что у них одна идея. Для меня это было важно.