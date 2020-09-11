Сыграть за оба клуба Ливерпуля и Манчестера? Легко! Алекс Гринвуд – смелая девушка

В футболе чувство преданности торжествует далеко не всегда. Порой личные амбиции игроков или тренеров берут верх. Действительно, не так просто преодолеть соблазн привлекательных финансовых условий, возможности выиграть трофеи или попробовать что-то новое в карьере. Поэтому в современном футболе всё чаще решаются на переход в команду принципиального соперника.



Но из всей плеяды игроков, которые когда-либо шли на «предательство», есть один футболист, а точнее, футболистка, у которой почти вся карьера – одна сплошная измена. Знакомьтесь – Алекс Гринвуд, 27-летняя защитница сборной Англии, которая вчера официально стала игроком «Манчестер Сити».

Ливерпульская измена

Алекс начала свой футбольный путь в академии «Эвертона» в возрасте восьми лет. Дебютировала за основную команду в 2010 году. Успех не заставил себя долго ждать: уже через два года Гринвуд была признана Футбольной ассоциацией Англии «молодым игроком года». В 2014 году «Эвертон» вылетел из Женской суперлиги, и на этом пути Алекс и «ирисок» разошлись. Всего в системе клуба она отыграла примерно 13 лет.



Угадайте с первого раза, в какой команде Гринвуд позже оказалась? Бинго – в «Ливерпуле». Единственным «смягчающим обстоятельством» было то, что прежде чем стать «красной» в 2016 году, Алекс год отыграла в «Ноттс Каунти».



Стоит ли удивляться этой истории? На момент перехода Алекс в «Ливерпуль» «ириски» уже несколько лет выступали в Женской суперлиге 2. Выбор был такой – либо преданность до конца клубу, который тебя взрастил, либо игра на более высоком уровне за принципиального соперника и возможность бороться за место в сборной. Скажем честно – понять Алекс в какой-то степени можно.



Но, видимо, карма существует: Гринвуд отыграла два сезона за красных, и те не стали продлевать с ней контракт.

Манчестерская измена

Летом 2018 года она стала капитаном недавно основанного «Манчестер Юнайтед». Первый сезон команда выступала в Чемпионшипе. Клуб занял первое место и вышел в Суперлигу. После случилась уже знакомая вам история: на днях Алекс стала игроком «горожан», подписав с ними 3-летний контракт. И опять, перед тем, как присоединиться к команде принципиального соперника, Гринвуд сезон отыграла в «Лионе» (европейский топ-клуб по меркам женского футбола), где взяла аж четыре трофея: чемпионат, Кубок, Суперкубок и, наконец, Лигу чемпионов.



Мотив двух измен в принципе одинаков – перейти в клуб, выступающий на более высоком уровне и способный бороться за титулы. Об этом она чётко высказалась в интервью Sky Sports: «Для меня самое главное – выигрывать трофеи. Амбиции [«Манчестер Сити»] и мои амбиции шли рука об руку».



С этим не поспоришь. «Сити» стал чемпионом Женской суперлиги в 2016 году, затем четыре года подряд занимал второе место. В 2016-м и 2019 годах «горожане» становились победителями Кубка Англии. «Красные дьяволы» же (или «дьяволицы»?) лишь однажды победили в Чемпионшипе.



Именно поэтому Алекс не волнует, что о ней подумают фанаты: «Да, я играла за «Юнайтед», но теперь я на другой стороне Манчестера. Это часть футбола, так что мне всё равно, что обо мне думают. Во время дерби я практически не сомневаюсь, что меня начнут освистывать. Это лишь дополнительно мотивирует меня».

Как такое стало возможным?

Да, чтобы решиться на такое, надо иметь мужество. Не просто так у Алекс под последними постами в «Инстаграме» отключена возможность оставлять комментарии.

Но всё же женский футбол – это другое. Среди женщин опыт противостояния между клубами, которые в мужском футболе являются непримиримыми соперниками, не настолько велик: как было сказано ранее, тот же «МЮ» был основан всего два года назад, поэтому вряд ли соперничество двух женских «Манчестеров» имеет такой же накал страстей, как среди мужчин. По этой причине Алекс, судя по всему, не так сильно боится (или вообще не боится) гнева фанатов.



Другой момент: в Женской суперлиге выступает всего 12 команд, поэтому переходы между клубами, которые считаются принципиальными соперниками, будут происходить почаще, чем в АПЛ, где больше возможностей для выбора команды.



Мыслима ли такая история в мужском футболе? Вопрос риторический. Представьте, что бы было, если бы Гринвуд была мужчиной. Вполне возможно, что одной головой свиньи не обошлось бы (привет от Луиша Фигу). Противостояние между вышеназванными мужскими клубами имеет более глубокие корни, поэтому оно и острее.



Конечно, Алекс начали сравнивать со Златаном. Наверное, это смешно, но всё же не слишком корректно.