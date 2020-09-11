Был звездой в России, скрывался от бандитов, исчез. Где сейчас Марат Измайлов

Марат Измайлов — один из самых загадочных персонажей российского футбола. К 20 годам он успел выиграть чемпионат страны, попасть в «Список 33» и съездить на ЧМ-2002. Но после яркого старта Марат внезапно сбавил обороты, а затем и вовсе пропал из виду. Раскрыть свой огромный талант Измайлов, к сожалению, не смог. Разбираемся, что случилось с Маратом и чем он занимается по окончании карьеры.

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Измайлов ворвался в основу «Локо». Играл в двух сборных параллельно – молодёжной и первой

Измайлов начинал в Футбольной школе молодёжи. «Марат рос быстрым, техничным мальчишкой. Он усваивал всё на лету», – вспоминал Николай Антонович Растегаев, первый тренер Измайлова в ФШМ. В «Локомотив» юноша попал в 2000 году. Одаренному новичку создали все условия: дали хороший контракт, а главное – возможность играть в первой команде. Переход из дубля в основу занял у Измайлова год. Уже в марте 2001-го он дебютировал за «Локо», а в мае забил свой первый мяч на взрослом уровне, став одним из самых молодых авторов гола за всю историю чемпионатов России. На момент матча с «Зенитом» (5:1) ему было 18 лет, 8 месяцев и 4 дня.

В первом сезоне за «Локо» Марат провёл 32 матча, забил 6 мячей, отдал 8 результативных передач, попал в «Список 33» и получил вызов в главную сборную. Успевал играть и в молодёжке — здоровья хватало. «Измайлов был одарён от природы. Когда я его обследовал, то сказал Сёмину: «У нас в команде появился брильянт!» Он может, как челнок, отработать два тайма», – вспоминал Савелий Мышалов, бывший врач «Локомотива». Однако именно здоровье и подкосило карьеру Измайлова.

Первые травмы и поездка на ЧМ-2002. Интерес к Марату проявляли европейские топ-клубы

Ныне покойный Константин Сарсания в 2015 году рассказал «СЭ», как Арсен Венгер наводил у него справки относительно Измайлова. «Перед ЧМ-2002 мне позвонил Арсен Венгер и сказал, что ему интересен Марат Измайлов. Я сообщил об этом Валерию Филатову (экс-президенту «Локомотива». – Прим. «Чемпионата»), с которым мы тут же вылетели в Лондон. В аэропорту Хитроу неожиданно встречаем Юрия Сёмина с агентом Паулу Барбозой. Оказалось, что они прибыли в Англию по тому же вопросу», – вспоминал Сарсания. Португальский агент и помешал переходу Измайлова в «Арсенал». Барбоза стал торговаться: сказал, что «Интер» предложил за Марата больше, хотя «канониры» были готовы выложить приличную сумму. Венгер пообещал вернуться к вопросу после ЧМ-2002, куда поехал Измайлов. И не вернулся.

Главный тренер сборной России Олег Романцев взял Марата на мундиаль, даже несмотря на небольшой спад в его игре. В сезоне-2002 Измайлов провёл 24 встречи за «Локо», забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач. На чемпионате мира Измайлов принял участие в двух матчах (с Тунисом и Японией), оба раза — в стартовом составе. Юный хавбек не смог себя проявить, как, впрочем, и вся сборная. Бесславный вылет с ЧМ-2002 привёл в бешенство всю страну. После поражения от Японии (0:1) в Москве вспыхнули массовые беспорядки: люди громили витрины магазинов, поджигали машины, пострадали сотрудники милиции и обычные граждане.

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Почти сразу после мундиаля Измайлов получил травму, а затем и рецидив (больше всех пострадал правый голеностоп). Как только Марат возвращался в общую группу, появлялись новые проблемы. Организм начал давать сбои – врачи советовали ему на какое-то время воздержаться от тренировок и матчей. В «Локомотиве» порой даже чрезмерно опекали Измайлова. «Он у нас очень дорогой игрок. Если чуть-чуть болеет – мы его не выпускаем. Это Пименов всегда выходит – больной ли, здоровый… А Измайлова мы бережём для важных матчей», – сказал как-то Юрий Сёмин. В клубной пресс-службе назывались разные причины отсутствия Измайлова: то он простудился, то ему нельзя играть на синтетике.

За Маратом продолжал следить «Арсенал», проявляли интерес к игроку «Валенсия» и «Эвертон». В сезоне-2003 Измайлов вернулся на прежний уровень, но уже через год снова сломался. На почве травм талантливый игрок стал очень мнительным и замкнутым. «Перед началом сезона Юрий Палыч попросил поехать с Измайловым в Сочи, чтобы он прошёл там последний этап реабилитации. Марат был очень мнительным парнем – специально попросил, чтобы из Грузии приехал его знакомый массажист. Он доверял в этих вопросах только ему», – вспоминал Борис Игнатьев, занимавший пост спортивного директора в «Локомотиве».

Переезд в Португалию и связи с бандитами. Из-за них Измайлов не хотел возвращаться в Россию

В сезонах 2006 и 2007 годов Измайлов почти не играл (всего 31 матч и один гол). Марат решил, что ему пора сменить клуб. «Локомотив» был не против, даже ценник назвал – $ 10 млн. Сам игрок считал эту сумму завышенной: «Моя цена на сегодняшний день – миллиона три-четыре, не больше".

Примерно столько и отдал лиссабонский «Спортинг». Сначала Измайлова взяли в аренду, а уже затем выкупили. Марат отличился в первом же матче за новую команду – забил в ворота «Порту» дальним ударом.

По итогам сезона-2007/2008 Измайлов набил неплохую статистику: 41 матч, 7 голов и 8 результативных передач. Через год – чуть скромнее цифры (33 матча, 4 гола и 5 результативных передач). Помешали опять-таки травмы.

Большую часть сезона-2009/2010 Измайлов пропустил из-за проблем с коленом. Появились слухи, что Марат хочет вернуться в «Локомотив». Эту информацию подтвердил сам футболист, но спустя некоторое время. «Я практически одной ногой уже был в «Локомотиве», – признался Марат в 2015 году. – Даже прошёл медобследование, но в последний момент решили, что лучше немного подождать. Дело происходило зимой, хотели вернуться к этому вопросу ближе к лету». Тогда в клуб вернулся Юрий Сёмин, который и хотел видеть Измайлова в команде. Трансфер не состоялся, да и Палыч вскоре покинул тренерский пост – возник конфликт с президентом «Локомотива» Ольгой Смородской.

Возвращение в Россию осложнялось и тем фактом, что Измайлову якобы угрожали бандиты. Неоднократно он, получая вызов в сборную, просто отказывался ехать на родину. Формулировки были разные – семейные причины, съёмки в рекламе, спонтанные боли. Слухи о том, что Марат как-то связан с преступной группировкой, разлетелись по СМИ. «Есть информация, что Марат должен денег каким-то бандитам в России. Потому и не приезжает сюда, – сказал Василий Уткин. – Скажите, вот вы часто занимаете деньги у бандитов? Нет, ну бывают разные случаи. Может, ему нехорошие люди сказали: была тут одна история, теперь ты нам должен. Бывает такое, знаем. В России живём».

Закат карьеры и затворнический образ жизни. Измайлов отгородился от внешнего мира, не даёт интервью

В какой-то момент Измайлов стал обузой для «Спортинга». Он подолгу лечился от травм, играл «вспышками», а затем снова пропадал из виду. Однажды Марат и вовсе отказался выйти на матч – сослался на травму колена, хотя вроде как был совершенно здоров. В январе 2013 года Измайлова продали в «Порту», где он провёл полтора сезона (16 матчей, 1 гол).



Дважды Марата отдавали в аренду: сначала в азербайджанскую «Габалу», а затем в «Краснодар». Летом 2015 года Измайлов покинул «Порту» (истёк срок контракта). Он полностью пропустил сезон-2015/2016 «по личным причинам», хотя оказалось всё куда прозаичнее – он просто не смог найти себе новый клуб. Марата приютил «Краснодар», где он неплохо себя проявил во время аренды: 31 матч, 1 гол, 3 результативные передачи.



Второй заход Измайлова в «Краснодар» оказался менее успешным. Марат снова мучился от травм, серьёзных и не очень. Как итог – всего 11 матчей и 2 забитых мяча в сезоне-2016/2017. На полгода Измайлов оказался без клуба, после чего оказался в московском «Арарате», который в ту пору декларировал наполеоновские планы. В команду пришли Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко, Алексей Ребко и Сергей Давыдов, известный по выступлениям за «Кубань». Громкие имена по меркам ПФЛ.



Измайлов уже был готов закончить карьеру, но решил вернуться в футбол. По словам самого игрока, он «почти не тренировался» до предложения «Арарата». «Я хорошо знал Валерия Оганесяна, президента клуба, – признался Измайлов. – Он мне позвонил, мы поговорили. Быстро нашли общий язык, и я согласился помочь молодой команде в решении её задач. Они у «Арарата» достаточно высокие». Хватило Марата всего на три месяца – в сентябре 2017 года он завершил карьеру.



Сейчас Марат ведёт затворнический образ жизни. Он давно не давал интервью и вообще избегает прессы. Измайлов живёт с семьёй в Лиссабоне и лишь изредка навещает родню в Москве. С футболом не связан. Марат полностью отгородился от внешнего мира, у него нет аккаунтов в социальных сетях. Даже на пике популярности Измайлов неохотно шёл на контакт, а теперь окончательно ушел в тень. Видимо, ему так комфортно – подальше от посторонних глаз.