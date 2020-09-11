«Два гола «Спартаку» ценнее одного – «Реалу». Настрой ЦСКА на дерби – в словах Сигурдссона

«Армейские» исландцы в расстроенных чувствах покинули сборную. Англии она проиграла, пропустив на 90+1-й минуте и смазав пенальти на 90+3-й, а после попала под бельгийский каток. В Брюсселе северяне три минуты вели в счёте – в дальнейшем только пропускали. В сумме полдесятка мячей получили. Впрочем, судя по бодрому голосу Арнора Сигурдссона в трубке, они с Магнуссоном уже отошли от международных потрясений и с нетерпением ждут дерби со «Спартаком». Однажды 17-й номер ЦСКА в нём уже выстрелил – надеется повторить.

— Как добрались из Бельгии, без приключений?

— В общей сложности семь часов провели в пути. Три из них в Лондоне на пересадке сидели. Летели обычным рейсом. Борт – полупустой. Нормально добрались.

— Настроение было на нуле?

— Не таких результатов мы хотели и ждали. Но профессиональные футболисты должны уметь переключаться – со сборной на клуб и наоборот. Покинув национальную команду, я сразу внутренне перенастроился на чемпионат России.

— Непривычно играть при пустых трибунах?

— Любой футболист хочет играть на полных стадионах. Присутствие зрителей вдохновляет, делает игру более волнующей, эмоциональной.

— Концовка матча против Англии – что это было?

— Мы провели хороший матч, прежде всего в защите. Но в конце они свой пенальти забили, а мы свой – нет. Это было очень обескураживающе. Всё-таки одно очко мы заслужили.



— Это самая безумная развязка в карьере?

— Против таких соперников, как Англия, всегда выходишь с желанием показать свой лучший футбол. Мы знаем, что, работая слаженно, серьёзно и правильно, как единая команда, сборная Исландии способна достичь хороших результатов. Против Англии именно так и было. Оттого поражение вдвойне удручающее.

— Этого парня, Бьярнасона, смазавшего пенальти, не пришлось успокаивать?

— Он выглядел несчастным. Но Биркир – опытный игрок и не нуждается в чьих-то утешениях.

— За три минуты, что вели в счёте в Брюсселе, даже порадоваться толком не успели?

— Не успели, они очень быстро забили ответный. Против таких топ-соперников нужно каждую минуту играть на пределе возможностей и быть стопроцентно сконцентрированным. А мы периодически теряли эту фокусировку. Бельгийцы нас на этом ловили.

— Сборная Бельгии — машина?

— Машина – это точно. Первое место в рейтинге ФИФА говорит само за себя. Они там по праву находятся.

— Встречались вам более сильные соперники – не по рейтингу, а по организации игры?

— Нет. Я думаю, прямо сейчас Бельгия – лучшая команда в Европе. Тот случай, когда рейтинг соответствует классу. У них на каждой позиции собраны звёзды мирового уровня.

— Кто самое сильное впечатление произвёл?

— В этом матче – Кевин де Брёйне.

— России по силам не проиграть такой Бельгии на Евро?

— Я не видел последних матчей российской сборной. Но если она проявит себя как целостная команда, вполне может добиться положительного результата. У России есть хорошие игроки, однако тут важна именно коллективная мобилизация всех сил. Ваша команда не раз демонстрировала её раньше.

— Если Марио спросит, каких ошибок следует избежать против Бельгии, что посоветуете?

— Нужно максимально внимательно и плотно опекать их лучших игроков. А всем вместе – быть сплочённой, жёсткой командой, стоять друг за друга.

— Летом у вас было подозрение на коронавирус. Обошлось?

— У нас с Хёрдуром были подозрительные тесты. Решили не рисковать и сесть на две недели на карантин. Повторные анализы дали отрицательный результат. Всё нормально.

— Двухнедельная самоизоляция сказалась на подготовке к сезону?

— Никоим образом. Я самостоятельно занимался дома.

— От каких привычек в пандемию пришлось отказаться?

— Мы сейчас живём в мире коронавируса – на всей планете пандемия. Естественно, что теперь приходится делать какие-то вещи, которых раньше не делал. Но другого выбора нет. Нужно сохранять спокойствие и пережить этот неприятный период.

— В ЦСКА обострилась конкуренция. Прочувствовали?

— Конкуренция – хорошая штука. Для всех. Мы подписали несколько новых футболистов, и борьба за место в основе, естественно, обострилась.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— В Грозном вы весь матч просидели в запасе. Ротация?

— Я буду делать то, что тренер говорит. Он всё контролирует, принимает решения, а наше дело – их выполнять. Есть только один способ доказать, что достоин играть – работа на тренировках.

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— Не тяжело играть дважды в неделю?

— Нет-нет. Мы все очень любим играть. По крайней мере мне такой график по душе.

— Почему ЦСКА часто не удаются концовки? В Краснодаре, с «Рубином» теряли очки на последних минутах.

— Хороший вопрос. Может быть, в каких-то матчах мы теряем сосредоточенность, фокус. Наверное, сказывается и широкая ротация во время игры. При пяти заменах очень много футболистов входят в матч, и это оказывает определённое влияние на сыгранность.

— Ближайшего соперника по РПЛ уже видели в этом сезоне?

— К «Спартаку» готовимся так же, как и к любому другому противостоянию. Понятно, что будет крайне непростой поединок. Это дерби, и мы с нетерпением и вдохновением ждём матча. Постараемся подойти к нему в 100-процентной боевой готовности.

— «Спартак» ощутимо прибавил по сравнению с прошлым чемпионатом?

— Конечно, прибавил, раз добивается положительных результатов и идёт первым в таблице. Но мы хотим это изменить.

«Вся Исландия сейчас за ЦСКА!» Он отправил в нокаут «Спартак» Сигурдссон сделал первый дубль за ЦСКА и дал эксклюзивное интервью «Чемпионату».

— Что для вас более памятно, ценно – два гола «Спартаку» или один – «Реалу»?

— Я буду вспоминать оба матча. И тот, и другой подарили незабываемые чувства. Но когда я видел ликование наших фанатов от голов в дерби, понял: они – важнее, ценнее.

— Предчувствия перед дерби есть?

— Я всегда с нетерпением жду этих матчей. Это лучшее, что есть в чемпионате. У меня хорошие предчувствия.