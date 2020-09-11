У «Спартака» хотят купить Жиго, Кокорина и Понсе. Куда они могут уйти?

Сегодня Леонид Федун в интервью «Чемпионату» взорвал небольшую информационную бомбу. Владелец «Спартака» подтвердил, что клуб получил предложения по трансферу трёх футболистов: «У «Спартака» есть три предложения о покупке Жиго, Понсе и Кокорина. Надеюсь, никто из них не уйдёт в это трансферное окно. Генеральный директор Шамиль Газизов активно работает над сохранением лидеров команды. Наша цель – титулы и участие в Лиге чемпионов, доходы от успешного выступления в которой превысят расходы на трансферы»

Разбираемся, что стоит за этим заявлением Федуна и куда могут уйти игроки «Спартака».

Кокорина активно отправляют в «Рому». У нападающего есть договорённость с Газизовым по уходу в Европу

Кокорин может стать первым за долгое время игроком, который уйдёт в другой клуб, не сыграв за нынешний ни минуты. После подписания контракта со «Спартаком» нападающий ещё ни разу не выходил на поле, восстанавливаясь после травмы. Сейчас же к форварду проявляет интерес итальянская «Ромы». По нашей информации, предметный. Судя по всему, именно этот клуб и сделал оффер московскому клубу по Кокорину.

При этом не исключено, что «Спартак» примет предложение, если у Александра будет соответствующее желание. О договорённости между «Спартаком» и форвардом сообщал «Чемпионату» гендиректор клуба Шамиль Газизов: «Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определённые договорённости».

«Сделаем красиво», — говорил Кокорин, приходя в «Спартак». Переход в «Рому» — это красиво? Хотя однажды он уже ушёл из одной команды в другую и не сыграл там ни минуты.

Жиго хочет приобрести «Лион», но сделка встала из-за защитника Тете

Жиго – один из главных активов «Спартака». Неудивительно, что за ним внимательно следят с родины. Активнее других Самуэлем интересуется «Лион». Но, по нашей информации, сейчас сделки именно с этим клубом почти наверняка не будет. Дело в том, что «Спартак» активно интересовался правым защитником «Лиона», голландцем Тете. Французы же хотели использовать сделку по Тете, чтобы сбить цену за Жиго и взять его дёшево. «Спартак» такой вариант не устроил, поэтому переговоры остановились, а Тете ушёл в «Фулхэм». Но, судя по словам Федуна, вариант с уходом Жиго ещё реален.

«Спартак» потеряет лидера обороны? Жиго может вернуться на родину Руководство «Лиона» одобрило покупку защитника красно-белых.

Понсе сватают в «Болонью», где за него дают 4 млн евро

О возможном уходе Понсе информации пока немного. По последним данным из аргентинских источников, нападающий интересен «Болонье». Они же сообщают, что итальянцы предложили за форварда около 4 млн евро. Вряд ли «Спартак» расстанется с игроком основной обоймы за такие деньги. Вот если речь пойдёт о крупной сумме, в клубе могут и задуматься.