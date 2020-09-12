«Ты на тренера даже не похож». Как сложилась судьба Мурата Якина после «Спартака»

В июне 2014 года «Спартак» возглавил Мурат Якин. В пользу швейцарского специалиста говорили два чемпионства в Швейцарии, Кубок страны, полуфинал Лиги Европы с «Базелем».

Карьера Якина в «Спартаке» продлилась всего год и вместила в себя шестое место в РПЛ, 42 пропущенных мяча в чемпионате, 0:4 от ЦСКА и «Краснодара», конфликт с Романом Широковым и пролёт мимо еврокубков. Шансов удержаться в своём кресле у Якина практически не было.

Единственное светлое пятно «Спартака» в «эпоху Якина» — трансфер Квинси Промеса. Но в этом приобретении больше заслуг гендира Асхабадзе, чем тренера. В своём первом сезоне нидерландец забил 13 голов, став лучшим бомбардиром команды. Глядя на Промеса, подтянулись к основе доморощенные звёздочки — Кротов, Давыдов. Якин не боялся доверять молодёжи.

Отъезд из «Спартака» и критика игроков

30 мая 2015 года Якин и «Спартак» расторгли контракт, который скорее тяготил всех, чем радовал. Болельщики не понимали слишком осторожного и скучного футбола, игроки — требований швейцарца, а сам он, кажется, не понимал, что происходит вокруг. Пока швейцарец скучал без работы в ожидании предложений, бывшие подопечные отпускали в его адрес едкие замечания.

Юра Мовсисян: «Вначале всё было замечательно. Не было никаких проблем. Со временем наши отношения ухудшились. Чувствовалось, что между нами напряжённая атмосфера. Я сильно переживал, что не попадаю в основной состав. Но тренер мне ничего не объяснял. Дошло до того, что мы уже практически не общались. Хотел бы подчеркнуть, что ничего личного против Якина не имею. Просто вышло так, что я не был подходящим футболистом в его в игровых схемах.

Можно ли утверждать, что Роман Широков ушёл из «Спартака» также из-за разных с Якином взглядов на футбол? Думаю, что да. Широков — футболист высокого уровня. Роман стал одним из лидеров «Краснодара» и демонстрировал результативную игру. Уверен, что он смог бы помочь и нашей команде, если бы вписывался в тактику Якина».

Жоао Карлос: «У нас многое не получалось не только в матчах, но и на тренировках. В «Спартаке» не было единого коллектива. В матчах не хватало сплочённости. Существовало некое разделение игроков. В плане общения с Якином проблем не было. Но Мурат не умел доминировать. Не смог поставить себя в команде так, как хотел. Возможно, он не адаптировался к российским реалиям. А они сильно отличаются от Европы. Якин – хороший тренер, но не смог контролировать игроков.

Я понимал его задумки, характер. Думаю, что Якин просто не смог вписаться в российскую действительность. Не сочетается он с русским народом, и чемпионат России ему не подходит. В Европе Якину, конечно, было проще работать, спокойнее. Там на игроков возлагают больше ответственности. В России за всё отвечает тренер. Здесь он должен насаждать свои принципы, показывать власть. Этого и не хватало».

Сальваторе Боккетти: «При Якине я просто хотел играть в футбол и приносить пользу команде, а не сидеть на скамейке. Так что когда на меня вышел «Милан», я решил, что это хороший шанс и его нельзя упускать. Да, ситуации бывают разные, но в таких случаях огромную роль играет доверие главного тренера. Со стороны Якина его не было. Я пытался узнать, что происходит, спрашивал, почему я не играю, но в итоге сделал вывод – нужно уходить.

За шесть месяцев я так и не понял, какой футбол пытался привить команде Мурат. Не хочу про кого-то говорить плохо, вороша прошлое, и тем более не хочу давать оценку работе тренера – это абсолютно не в моих правилах. Но поймите, всё, что мне нужно, — это показывать свой максимум и выкладываться на 100 процентов. При любом тренере. Но при Якине это было невозможно, и я ушёл в аренду».

Мурат Якин и Джано Ананидзе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Джано Ананидзе: «При Якине была вообще не моя игра. Этот длинный пас, борьба за отскоки… А теперь ощущаю себя совсем по-другому. Начался удобный для меня футбол — низом, с быстрым пасом. Наконец-то чувствую: я действительно в «Спартаке».

Денис Глушаков: «Конечно, тяжелее играть, когда тренеры каждый раз тасуют оборону. Вы же помните, что при Якине в защите выходили то одни, то другие. Это всем сложно. Ребята были в постоянном напряге, никак не могли наладить взаимопонимание. А когда партнёры не меняются, и у тебя есть постоянная игровая практика, ты всегда находишься в тонусе.

Как Якин объяснял постоянные замены в обороне? Никак не объяснял. Он тренер, он всё решал. Да его никто в команде и не спрашивал про это. Другое дело, если ты, допустим, сыграл нормально 20 игр подряд, а потом тебя вдруг раз – и не ставят. Ты можешь тогда, наверное, подойти и спросить: почему не поставили на сей раз, по какой причине? Ну а когда тренер постоянно делает ротацию состава, что тут спрашивать?».

Но острее всех высказался Роман Широков в мае этого года:

«Были ли в карьере тренеры-[чудаки]? Якин. Ну чистый. Я ему так и сказал, переводчик перевёл. Я говорю: «Ты вообще никто, на тренера даже не похож, а мне рассказываешь, как надо играть». Я приехал из сборной, он меня в состав не ставил. У Якина хватило ума прям перед матчем сказать мне остаться в раздевалке. Мы пошли в тренерскую разговаривать. Он мне высказал, что надо как швед играть (Ким Чельстрём. — Прим. «Чемпионата») — на жопе кататься. Говорит, смотри какой объём у него. Я ответил: «У него объём первые 15 минут, а потом он на жопе катается, мимо него все бегают как хотят». Потом слово за слово, я сказал, что он на тренера не похож. Говорю: «По-твоему, Капелло, Спаллетти — тренеры?» Якин ответил, что они топ. Но они мне про это ничего не говорили. А он два дня тренирует, мне что-то рассказывает. Я сказал: «Сиди и молчи, [чудак]». Переводчик смотрел на меня с открытым ртом.

Итог? Он повёл 3:0 в первом тайме, потому что «Мордовия» на тот момент пять дней в Москве жила. А потом случилась неожиданность, пропустили два мяча. Якин забегал, как зверь в клетке. Уже у нас разминались Месси, Иньеста. А тут неожиданно почему-то не их зовут, а меня и Дзюбу. Дзюба вышел и забил», — вспоминал Широков в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

А вот как вспоминал красно-белый период жизнь сам Якин:

«Начали очень хорошо, несмотря на то что из-за строительства нашего стадиона первые шесть игр чемпионата пришлось провести на выезде. Удивило, как быстро русская пресса начала петь дифирамбы своим, местным игрокам. На тот момент в клубе была не совсем четкая организационная иерархия. К зимнему перерыву становилось всё очевиднее, что президент, на протяжении 13 лет возглавлявший клуб, хочет уйти со своего поста. После того как был уволен генеральный директор, я понял: пришло время для перезагрузки. При других обстоятельствах мог бы остаться ещё на год. Мне очень понравилось в России, год прошел головокружительно быстро».

Сколько продержались в «Спартаке» прежние иностранные тренеры Не очень обнадёживающая статистика для Доменико Тедеско.

Поднял новый клуб с последнего места на четвёртое

В СМИ ходила масса слухов о следующем клубе Якина. Назывались такие команды, как «Олимпиакос», «Бурсапор», «Сандерленд», «Астон Вилла», «Сампдория», «Верона», «Штутгарт», «Галатасарай». Но возобновил практику Мурат только через полтора года после ухода из «Спартака». Швейцарец возглавил «Шаффхаузен» (команда второго швейцарского дивизиона). Ради возможности поработать дома Якин отверг предложения из Китая и Саудовской Аравии.

После 18 туров «Шаффхаузен» занимал последнее место в чемпионате, но с приходом Якина одержал 12 побед в 18 матчах, что позволило команде занять четвёртое место в сезоне. Видимо, в этой команде были как раз те игроки, которые поняли и приняли методы Якина.

Новый сезон швейцарец начал в этом же клубе, но после феерического старта (шесть побед в шести матчах) покинул команду.

Возвращение в Суперлигу

Впервые с 2014 года швейцарский специалист вернулся в высший дивизион. Якин возглавил «Грассхоппер», с которым шёл ниже середины таблицы и ничего выдающегося не показывал. Руководство клуба осталось недовольно результатами команды и уволило тренера посреди сезона:

«Из-за отсутствия прогресса в результатах и критической ситуации, в которой оказалась команда в чемпионате Швейцарии, президент клуба Штефан Анликер и главный тренер Мурат Якин провели переговоры, в результате которых стороны пришли к выводу, что продолжение трудовых отношений не имеет смысла», — говорилось в заявлении клуба.

На этот раз долго сидеть без работы не пришлось. Уже через пять месяцев Якин оказался в «Сьоне», где тоже прыгнуть выше головы не получилось. «Сьон» занял восьмое место в чемпионате, а главному тренеру предоставили каникулы до конца сезона и заставили учить французский язык.

Мурата Якина обвинили в непрофессионализме. Но не уволили, а отправили в отпуск Забавные приключения бывшего главного тренера «Спартака» в «Сьоне».

Возвращение на круги своя

1 июля 2019 года Якин вернулся в «Шаффхаузен». Сезон-2019/20 клуб экс-тренера красно-белых закончил на девятом месте, чуть не вылетев в третий по значимости дивизион Швейцарии. «Шаффхаузен» сохранил должность за Якином, который проводит свой худший отрезок в карьере, набирая в среднем 0,86 очков за матч.

«Сливать тренера — преступление». Ребров — о «Спартаке», Карпине, Эмери и Кононове Самый опытный спартаковец продлил контракт с клубом.

Несмотря на большой интерес к тренеру со стороны европейских клубов после ухода из «Спартака», период в Москве остаётся единственным зарубежным опытом Якина. Глядя на его последние результаты, этому всё меньше удивляешься.