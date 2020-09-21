«Чемпионат» представляет обновление приложения

Пока спортсмены усердно тренировались, чтобы вернуться в спорт после пандемии, наши дизайнеры и разработчики потрудились и уделили максимум внимания мобильному приложению «Чемпионата». Итог — релиз со множеством полезных обновлений и улучшенным дизайном.



Приложение фактически перезапущено и будет стремительно обновляться — уже скоро в нём появится статистика по новым видам спорта, подкасты и многое другое. Самое время скачать и изучить обновление. «Чемп» стал ещё ближе и удобнее!

Свои предложения о развитии приложения пишите на почту support@championat.com.

Итак, что нового.

Раздел «Главная» с полноценной картиной дня

Мы получали от пользователей много предложений добавить в приложение «Главную страницу». И теперь в «Главной» собраны все новости и материалы, которые можно дополнительно отсортировать.



Сюда же добавится новый блок «Live-табло», в котором удобно следить за сегодняшними матчами.

Важная функция – возможность настроить собственное меню

В боковое меню теперь можно добавить любимые виды спорта или разделы, чтобы иметь к ним быстрый доступ. Обожаете футбол, киберспорт и фигурку? Необычный выбор, добавляйте пункты меню.



Кроме того, можно выбрать, какой раздел показывать при запуске приложения.

«Моя лента» преобразовалась

В «Мою ленту» можно добавить любимые команды с возможностью быстрого доступа к ним. И всего одним нажатием кнопки вы сможете фильтровать контент по нужной команде.

Помимо подписок на команды и спортсменов, теперь можно подписаться на любимый вид спорта и конкретный раздел. В «Моей ленте» добавили блок с командами, которые вы добавляете. При клике на команду новости и матчи отображаются согласно тегу команды. То есть можно быстро фильтровать контент по фаворитам.

Теперь матчи можно добавлять в календарь смартфона

Нажмите на странице матча на иконку «календарь», и смартфон запишет это событие. За 15 минут до старта вам придёт напоминание, что матч вот-вот начнётся.