«Спартаку» можно продать Кокорина или Понсе. Но Жиго – ни в коем случае

Леонид Федун заявил, что у «Спартака» есть сразу три предложения по ведущим игрокам: Жиго, Понсе и Кокорину. Пусть последний пока не выходил на поле в красно-белой форме, но мы включим его в категорию лидеров авансом. Мало сомнений, что при должной мотивации и хорошей форме Александр способен стать важнейшей фигурой в команде.

У «Спартака» хотят купить Жиго, Кокорина и Понсе. Куда они могут уйти? Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил: спрос есть.

Есть вероятность, пусть и небольшая, что владелец «Спартака» слегка блефует и бравирует, и тогда посыл его заявления между строк можно прочитать примерно так: «Нам предлагают большие деньги, но мы сохраним наших лучших футболистов для вас, наши болельщики». А потом Леонид Арнольдович мужественно отобьётся от всех предложений, оставит перечисленных трёх футболистов в команде под громогласные овации и восторженные крики.

Но всё же интуитивно кажется, что в данном случае никакой пиар-акции нет: на футболистов действительно есть угрожающий спрос, а уж по Жиго его по умолчанию не может не быть. С предысторией в виде дочки, проживающей во Франции, и предметного интереса от «Лиона» мы прекрасно знакомы. И поэтому сегодня ещё раз важно подчеркнуть: если «Спартак» хочет сохранить текущие лидерские позиции, добросить перчатку до «Зенита» или хотя бы просто попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон, Жиго – самый последний игрок, возможность продажи которого клуб должен рассматривать.

Причина №1. Жиго снижает нагрузку с опорной зоны выбросами из задней линии. Больше в «Спартаке» так не умеет никто

В тексте, посвящённом будущему Ильи Кутепова, мы уже объясняли, почему у Жиго нет равноценной альтернативы на позиции самого центрального защитника в тройке. Если тезисно, то игрок этого амплуа в системе Тедеско не страхует зону, а, наоборот, покидает её даже чаще внешних партнёров. Постоянными выбросами при передачах на соперников между линиями или при чужих контратаках Жиго компенсирует нехватку оборонительного опорника и за счёт агрессии и резкости совершает много перехватов.

Печальная история Кутепова. Почему Тедеско отказался от защитника сборной России Илье нужно уходить из «Спартака» — выбор немецкого тренера неоднозначный, но с ним придётся смириться.

В прошлом сезоне у Самуэля, например, в среднем было 12,04 отбора и подбора за 90 минут и 5,36 оборонительных единоборства внизу за матч (74,5% успешных, в новом чемпионате цифры скромнее, но тоже достойные: 9,35 и 3,68 (70,8%). По агрессии и таймингу в таких моментах Жиго – лучший игрок в команде. Если поставить туда игрока, который хуже встречает соперника в момент приёма мяча, хуже выдавливает и больше перестраховывается, то может просесть центральная зона и повыситься количество быстрых атак через неё.

Причина №2. Жиго – самый острый в атаке центральный защитник в РПЛ, вокруг его умений заходить на чужую половину построен один из тактических элементов Тедеско

После отборов и перехватов Жиго, как правило, резко включается в атаку продвижением через центральную зону. Джикия и Маслов в таких эпизодах сужаются и страхуют, а Жиго сначала продвигает мяч через силовой дриблинг или через передачу, затем сам набегает к штрафной. Сколько голов «Спартак» так забил, уже даже сложно сосчитать. Жиго отличался сам (например, ЦСКА с прострела Шюррле в первом круге прошлого сезона), ассистировал партнёрам (Ларссону в Оренбурге и Соболеву в игре с «Ахматом»), а ещё были просто полезные рывки.

В двух последних сезонах у Жиго приличные для центрального защитника цифры почти во всем атакующим метрикам, будь то ожидаемые голы (xG90), голы (G90), удары (Sh90), прямой вклад в опасные атаки (xGChain90) и непрямой вклад (xGBuildup90, в показателе исключаются собственные удары и ассисты).

Причина №3. Общий баланс: игра вверху, качество длинной передачи, скорость, агрессия

Как правило, при поиске центрального защитника всегда приходится чем-то жертвовать. Если у игрока мощный баланс: то есть он одновременно быстрый, надёжный, хорош на мяче, эффективен вверху, то он стоит не 10-20 млн евро, а больше. Если нет столько денег, то приходится закрывать глаза на какие-то вещи.

У Жиго есть недостатки с концентрацией и надёжность, но общий баланс его характеристик для РПЛ – мечта для любого клуба. Я уверен, что даже если «Спартак» выручит сейчас за футболиста за 10-15 млн, то даже такой солидной по нынешним меркам суммы не хватит для равноценной замены.

Поэтому «Спартаку» нужно отбросить все мысли о продаже Жиго и действовать решительно. Переубеждать футболиста (если он настроен уйти), давать новый, более красивый контракт, превращать в клубную легенду и продлеваться, как это было когда-то правильно сделано с Промесом.

Уход одного из атакующих футболистов, Кокорина или Понсе (но не обоих!), не станет трагедией – да, хотелось бы сохранить обоих, но в команде сейчас хватает разноплановых исполнителей в нападении: большой Соболев, быстрые Глушенков и Ларссон. Пусть Понсе – действительно качественный и полезный игрок, многими недооцениваемый, а Кокорин потенциально один из сильнейших форвардов в стране, если появится хорошая возможность заработать, то можно ей воспользоваться.

Если же клуб решит заработать на Жиго, то в дальнейшем потери от невыполнения спортивных задач и непопадания в Лигу чемпионов запросто могут перекрыть трансферный доход.