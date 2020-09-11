«Зенит» готовит большой трансфер в полузащиту. Среди кандидатов — чемпион мира Фекир!

Отсутствие у «Зенита» новичков, за исключением Деяна Ловрена, в это трансферное окно не должно вводить в заблуждение. Петербургский клуб обязательно усилится под Лигу чемпионов. Главные цели – центральный защитник, который станет сменщиком основной пары Ловрен – Ракицкий, а также атакующий полузащитник.

Один из новичков чемпиона России будет легионером. Похоже, клуб и тренерский штаб сделали выбор в пользу приобретения иностранца в линию полузащиты, а оборону придётся укреплять футболистом с паспортом РФ. Сейчас в заявке «Зенита» восемь иностранцев, поэтому, скорее всего, сине-бело-голубые отдадут в аренду или продадут не проходящего в основу Эмилиано Ригони. Сегодня стало известно о трёх игроках, которые заинтересовали петербургский клуб – Набиле Фекире, Родриго Де Пауле и Марко Роге. Рассказываем о последних новостях.

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Набиль Фекир: в «Зенит» вместо «Ливерпуля»?

Как сообщает AS, «Зенит» предпринимал попытки договориться о трансфере полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена, однако итальянский клуб установил слишком высокий ценник на датчанина. В результате петербуржцы переключились на Фекира. Согласно источнику, сейчас это приоритетная цель чемпиона России. По версии испанских журналистов, «Бетис» попросит за 27-летнего француза как минимум 30 млн евро, чтобы вернуть потраченные на него деньги и немного заработать. Год назад севильский клуб купил Фекира у «Лиона» за 19,75 млн евро. По условиям договора 20% от следующего трансфера полузащитника достанется «Лиону», а ещё 10% – самому футболисту.

Фекир – чемпион мира в составе сборной Франции. Перед российским ЧМ-2018 он был одной из самых притягательных фигур на европейском трансферном рынке. Набиль должен был перейти в «Ливерпуль», который, по слухам, собирался заплатить за француза 70 млн евро. Полузащитник даже дал интервью клубному каналу «Ливерпуля», но в последний момент сделка сорвалась. Хотя Фекир, способный сыграть на любой позиции в группе атаки, очень нравился главному тренеру Юргену Клоппу, англичане отказались от трансфера из-за результатов медобследования. Ещё в сентябре 2015-го Набиль порвал крестообразные связки колена, и в «Ливерпуле» опасались, что у игрока случится рецидив.

Фекир остался на сезон в «Лионе», а летом 2019-го принял предложение «Бетиса», который увеличил его зарплату в два раза (до 150 тыс евро в неделю). «Лион» продал атакующего хавбека за меньшую сумму, чтобы тот не ушёл свободным агентом. Контракт Набиля с севильским клубом действует до 2023-го, а Transfermarkt.ru оценивает Фекира в 32 млн евро. В прошедшем сезоне француз сыграл 33 матча за «Бетис», забил семь голов и сделал семь голевых передач. Вошёл в топ-7 лучших игроков Примеры по версии Whoscored.com.

Впрочем, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не подтверждает новость об интересе к чемпиону мира:

«Даже не хочу тратить время на это. Люди живут в каком-то виртуальном мире. Видимо, играют в симуляторы, где формируют команду», – сказал Медведев корреспонденту «Чемпионата».

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Родриго Де Пауль и Марко Рог: внимание на Серию А

Ещё два игрока, попавшие в фокус внимания «Зенита», выступают в итальянской Серии А. По информации журналиста Даниэле Лонго, петербургский клуб связался с представителями полузащитника «Удинезе» Родриго Де Пауля, чтобы обсудить трансфер. Сам 26-летний аргентинец хотел бы дождаться предложения «Ювентуса» или «Наполи», которые тоже рассматривают его кандидатуру. «Удинезе» планирует заработать на продаже Де Пауля 35 млн евро, а Transfermarkt оценивает игрока в 30 млн. Контракт Родриго действует до лета 2024-го.

Де Пауль в минувшем сезоне провёл 35 матчей, забил семь голов и сделал семь голевых передач. Он также способен закрыть любую позицию в центре поля или на фланге полузащиты. Родриго вызывается в сборную Аргентины, сыграл 17 матчей за национальную команду.

Де Пауль называл своим ориентиром в футболе Хуана Романа Рикельме. В одном из интервью в «Удинезе» аргентинец сказал: «Я мечтаю добиться того, чтобы обо мне говорили в будущем в таких же восторженных тонах, как говорят о Рикельме. Он в числе величайших игроков в истории». Кроме того, Де Пауль хочет играть в Лиге чемпионов, и «Зенит» может помочь Родриго реализовать это желание.

Наконец, по данным Tuttomercatoweb, петербургский клуб выходил на «Кальяри» с целью приобретения полузащитника Марко Рога. Если верить инсайду от итальянцев, за 25-летнего хорвата потребовали 25 млн евро. В «Зените» посчитали, что Рог столько не стоит, поэтому пока переключились на другие варианты. Transfermarkt оценивает игрока в 13 млн евро (именно столько «Кальяри» в начале сентября заплатил «Наполи» за выкуп прав на хорвата после годичной аренды). Контракт действует до лета 2024-го.

Рог, как правило, выходит в центре поля. В минувшем сезоне принял участие в 32 матчах, забил два гола и сделал одну голевую передачу. За сборную Хорватии сыграл 17 раз.

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Судя по всему, «Зенит» активизировался в поиске нового атакующего полузащитника после травмы Себастьяна Дриусси, который, по предварительным прогнозам, вернётся на поле только к середине октября, когда стартует Лига чемпионов. Вдобавок до сих пор не решился вопрос с Далером Кузяевым – полузащитник сборной России по-прежнему ждёт предложений из Европы. Но есть вероятность, что петербургский клуб и Кузяева сохранит, и легионера высокого уровня приобретёт.