Из-за него поссорились Федун и Галицкий. Репях не заиграл в «Спартаке» и уехал в Европу

Широкому кругу болельщиков ничего не скажет фамилия Репях. В Краснодаре больше футболиста Репяха известен его отец, высокопоставленный чиновник налоговой службы края. Но именно этот юный ноунейм стал причиной ссоры двух очень крупных фигур в отечественном футболе – владельцев «Спартака» и «Краснодара». Трудно поверить, что Леонид Федун с Сергеем Галицким могли «зарубиться» из-за 15-летнего пацана, но – факт. Скандал переход (в другой интерпретации – бегство) Ивана из одной школы в другую вызвал громкий. Спустя годы – смешно вспоминать, а летом 2016-го его участникам было не до шуток.

Галицкий очень трепетно относится к собственноручно выстроенной академии. Согласно популярной легенде, хозяин «Краснодара» знает в лицо чуть ли не всех её учащихся. Всех не всех, но Ваню Репяха он совершенно точно выделял из общей массы. Шустрый, техничный хавбек был настоящим лидером, заводилой в команде своего возраста. Характерную историю мне анонимно рассказали в Краснодаре: когда юные «быки» 2001 года рождения заняли второе место «на России», а лучшего игрока турнира Репяха проигнорировали в юношеской сборной, Галицкий пришёл в ярость. В поиске справедливости Сергей Николаевич дошёл до РФС, и краснодарского вундеркинда привлекли-таки в национальную команду. Время подтвердило футбольную проницательность миллиардера: в четырёх матчах за сборную U15 Иван забил два гола – Англии и Японии.



Оттого решение семьи Репяхов не продлевать договор с академией «Краснодара» и отдать сына в «Спартак» Галицкий воспринял как предательство. И всеми силами пытался переход заблокировать.

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— По этому вопросу в РФС даже специальное заседание проводили, — рассказал мне агент Алексей Скородед, участвовавший в трансфере тинэйджера. – Галицкий бушевал: мол, так делать нельзя. Хотя на самом деле у Вани не было профессионального контракта с «Краснодаром», и он ушёл как игрок академии. За него заступилась Смородская. Сказала: «Контракт есть? Контракта нет. Какие вопросы? Мальчик свободен в своём выборе. Захотел играть в «Спартаке» — его право». На этом вопрос и закрылся. Не знаю, был ли на самом деле у Галицкого конфликт с Федуном, но допускаю, что эти разговоры имеют под собой почву. Всё-таки Ваня на тот момент был капитаном команды, в сборную привлекался – игрок нерядовой».



Увы, в столице нерядовой игрок не раскрылся. Новичок гармонично вписался в команду своего года, но на каком-то этапе остановился в росте. В буквальном смысле. Когда ровесники вытянулись и окрепли физически, он стал проигрывать конкуренцию.



— Есть игроки раннего зажигания, а есть – позднего, — объясняет Скородед, завершивший сотрудничество с футболистом, но по-прежнему поддерживающий с ним отношения. – Морфологически Ваня ещё не получил своего физического развития. Да, у него такая комплекция. А у нас как считают: парню исполнилось 18 лет – и он должен сразу, автоматически превратиться в мужика. Репях попозже немного разовьётся. У него есть другие качества – голова хорошая, ножки.

Так или иначе, в полной мере ожидания спартаковской селекции Иван Репях не оправдал. Может быть, действительно физики не хватило. А может, не встретил своего тренера, который развил бы его как игрока. За четыре года в системе клуба хавбек провёл один матч за «двойку». Если можно назвать матчем выход на замену на 7 минут. В ноябре 2018-го Виктор Булатов выпустил Репяха против «Сибири» вместо Александра Руденко. Вот и весь стаж во взрослом футболе.



Если уж Роман Пилипчук не видел субтильного полузащитника в «Спартаке-2», что говорить о Доменико Тедеско и основе? Репях мог продолжать бегать за молодёжку, возраст ещё позволял, но принял решение (ясно – не самостоятельно, посовещавшись с родителями) ещё раз жизнь переменить. И снова радикально.



Иван уехал в Данию, в клуб «Вейле». Уже тренируется с молодёжным составом и ждёт разрешения на работу в стране. По некоторым данным, всё ещё молодой (всего 18 лет) россиянин обошёлся «Вейле» в 100 тысяч евро. Выходит, видят перспективу, потенциал, в том числе трансферный. А значит, есть надежда, что мы ещё услышим эту фамилию. Безотносительно фамилий Галицкого и Федуна.