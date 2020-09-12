Васин наверняка выйдет против «Спартака». Кажется, это его последний серьёзный шанс

В защитной линии ЦСКА проблема: Игорь Дивеев, Бруно Фукс и Кирилл Набабкин выбыли из-за травм и не смогут принять участие в воскресном дерби со «Спартаком». Почти наверняка главный тренер «армейцев» бросит в бой Виктора Васина и Вадима Карпова. Дерби — проверка серьёзная. Если прошлые ошибки Карпова можно списать на возраст, то систематические косяки Васина пугают болельщиков красно-синих. Но достоин ли Васин хейта? Сегодня мы вспомним футбольную историю Виктора Васина. Возможно, многие удивятся, узнав, что Васин находится в ЦСКА с 2011 года.

Попал в футбол случайно, но так и не дождался приглашения в «Зенит»

Виктор Васин родом из Ленинграда (да-да, именно оттуда). Когда маленькому Витюше было три года, семья переехала в Ленинградскую область. Васин вспоминал, отцу в начале 90-х предложили жильё по распределению, и они уехали за 70 км от родного города. Отец Виктора, Владимир, интересная личность: закончил институт физкультуры, но в итоге стал начальником МЧС одного из районов Ленобласти. Кстати, в футбол Виктор Васин попал благодаря отцу. Васин-старший проверял проводку в одном из пионерлагерей, там познакомился с местным тренером и предложил посмотреть сына — так мальчишка попал в питерскую школу «Северный пресс».

В 11 лет Васин сменил «Северный пресс» на «Смену» и вернулся в родной город. Вместе с Витей вернулась и мать, с которой они снимали комнату в общежитие. В одном из интервью Васин признавался, им выделили комнату, в которой долгое время жил бомж. Витя с мамой сделали ремонт, но тараканы лезли ещё долгое время. Затем у Васина родился брат — мать уехала обратно к отцу. Так Витя остался один и с ранних лет почувствовал непростую самостоятельную жизнь. ФШ «Смена» являлась поставщиком талантливых ребят для «Зенита». Тренеры пророчили Витюше большое будущее, но на просмотр в «Зенит» его так и не пригласили. Окружение Васина начало подыскивать варианты трудоустройства футболиста. По словам игрока, он до последнего дня не знал, в какую команду отправится на просмотр.

Маршрут: Санкт-Петербург — Нальчик

В 2006 году из Санкт-Петербурга Васин перебрался в Кабардино-Балкарию, а именно в «Спартак» из Нальчика. Первые два года почти не играл. В сезоне-2006/2007 лишь раз появился на поле («Спартак» проиграл «Рубину 1:2). В следующем сезоне игровое время увеличилось, но вряд ли 4 матча за год можно назвать пределом мечтаний для молодого игрока. Но впечатлений хватало, ведь в команде Васина было полно колоритных персонажей: бывший зек, танкист…

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В 2009 году футболиста вызвал на беседу главный тренер Юрий Красножан: в ходе разговора предложил уйти в аренду. Изначально Васин должен был оказаться в белгородском «Салюте», даже приехал на сбор команды. Но в последний момент сделка сорвалась. После неудачи с «Салютом» защитника отправили на просмотр в «Урал», который располагался в соседнем отеле. Но и там Васин не остался. Причина — заоблачная цена аренды. Перед началом сезона Васин всё же ушёл в аренду в «Нижний Новгород», который выступал в первом дивизионе. По ходу сезона команду возглавил Александр Григорян. Забавных историй совместной работы у Васина набралось достаточно, одну из них он рассказал коллегам из СЭ:

«Однажды я пришёл на тренировку вялый, чувствовал себя плоховато. Григорян мне сказал: «Отдыхай!» Я не послушал, пошёл заниматься, в итоге подскочила температура до 37,5. Подошёл к нему в столовой, так и так, мол. Он разозлился, бросил вилку, ушёл. Потом долго ругался: «Я восемь лет девчонок тренировал, чувствовал их, как себя, со всеми их делами! Мне женщины доверяли, а ты не доверяешь».

Васин провёл добротный сезон, постоянно играл, стал лидером. Нижний хотел выкупить футболиста, но договориться не получилось — Васин вернулся в Нальчик. Сезон-2009/2010 стал прорывным: заиграл в «Спартаке», откуда получил вызов в сборную: «Удивлён вызову был точно, — рассказывал защитник. — Когда в команде мне сказали о приглашении, подумал, что это шутка и меня разыгрывают. Хорошо, что сейчас век Интернета: я сразу зашёл на спортивный сайт и убедился в том, что это не юмор».

Фото: РИА Новости

Дебютировал в товарищеской игре против Бельгии, отыграв один тайм.

Переход в ЦСКА. Первая серьёзная травма. «Мордовия» Сёмина

Молодой защитник стал приоритетной целью сразу нескольких грандов российского футбола. Боссы ЦСКА были убедительнее, поэтому 13 января 2011 года Виктор Васин стал новичком «армейцев». Спустя неделю на сборе Васин получил травму крестообразной связки и выбыл на долгое время. Если верить данным коллег из Transfermarkt.ru, восстановление заняло 280 дней.

Дебютировал защитник за красно-синих лишь в апреле 2012 года. В перерыве матча со «Спартаком» Василий Березуцкий не смог продолжить встречу. Васин вышел на поле вместо него при ничейном счёте. По итогам 90 минут ЦСКА всё же одержал победу (2:1), а после игры Васин получил заслуженную похвалу от тренеров.

При здоровых Березуцких и Игнашевиче Васину сложно было рассчитывать на попадание в основной состав. В старании и желании на тренировках упрекнуть футболиста было сложно, но в официальных играх он почти не играл.

Летом 2014 года на правах аренды перешёл в саранскую «Мордовию», которую возглавил Юрий Сёмин. Перед командой стояла задача сохранения прописки в элите: на зимний перерыв команда ушла, располагаясь на 10 строчке в турнирной таблице. «Мордовия» Сёмина успела хлопнуть «Зенит» и «Краснодар». Как так получилось? Объясняет Васин.

«Просто подобрался отличный коллектив, а Палыч доступно доносит до нас свои мысли, — говорил Васин в интервью «Чемпионату». — Суперзвёзд в команде нет, так что на индивидуальном мастерстве мы вряд ли вылезем. Поэтому берём очки за счёт командной игры».

Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»

Кстати, вы ведь помните главного фаната команды Витька? Про него Васин тоже рассказывал много интересного:

«Витёк — очень весомый человек в мире болельщиков, — признавался защитник. — Видел, как на него реагировали приезжие фанаты, причём из разных клубов. Слышим его постоянно. Свист игре не мешает, скорее, наоборот, придаёт колорит, создаёт фирменную атмосферу футбольного Саранска. Когда его нет на стадионе, сразу как будто чего-то не хватает».

Васин: если вдруг что — горой встанем за Витька! Виктор Васин рассказал о новогодних каникулах с холодцом, нагрузках Юрия Сёмина и саранском болельщике по имени Витёк.

Но годичная аренда в Саранск запомнилась не только колоритным болельщиком. На новой базе «Мордовии» произошёл пожар — сгорела новая сауна По итогам чемпионата «Мордовия» оказалась на 8-й строчке. Васин вернулся в ЦСКА, а Юрий Павлович возглавил «Анжи».

Через год снова аренда. На этот раз в столицу Башкортостана

Сезон-2015/2016 провёл в составе ЦСКА. За календарный год принял участие в 7 играх. На следующий год старший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил «Уфу», забрав с собой Васина. В футболке башкортостанского клуба Васин провёл все официальные игры без замен. В декабре вместе с Гончаренко футболист вернулся в расположение красно-синих. Под руководством Виктора Михайловича защитник сразу же стал основным игроком команды. На минуточку, Васину было 28 лет.

«Гончарная» мастерская. Как ЦСКА изменился зимой Виктор Гончаренко впервые поборется за медали РФПЛ в роли главного тренера. И это не единственная причина внимательно последить за ЦСКА.

Благодаря удачной игре, снова оказался в сборной: «Теперь я выступаю за топ-клуб и общая ситуация по центральным защитникам понятна, — говорил футболист. — Сейчас вызов был достаточно ожидаемым. А тогда… Та встреча со сборной Бельгии была хорошим опытом. Хотя игра получилась неудачной, но я стал только сильнее. В 2010-м я приехал в сборную – мандраж, никого не знал».

На Кубке конфедераций в 2017 году стал незаменимым футболистом национальной команды.

Новый сезон в ЦСКА. Травма незадолго до чемпионата мира

Начался новый сезон в ЦСКА. Васин неуверенно себя чувствовал на старте чемпионата — об этом спросили у Гончаренко на одной из пресс-конференций:

«Для него главное – моя критика, а не то, что пишете вы, специалисты и так далее, — сказал Виктор Гончаренко. – Это абсолютно не важно. Сейчас пошла мода: любой опасный момент у наших ворот – виноват Васин. Никто не пытается разобраться, а сразу обвиняют Васина».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В феврале 2018 года, за полгода до чемпионата мира, Виктор Васин снова порвал крестообразную связку. На этот раз защитник выбыл почти на год — его не было 344 дня. Восстановление затянулось. Почему? Отвечает док красно-синих Шагабутдин Керимов.

«У нас к правому колену претензий нет – оно у Виктора в полном порядке, – говорил Керимов в интервью для «Чемпионату». – Вопросы вызывает левое колено. На месте забора ещё есть небольшое воспаление сухожилия, которое вызывает боль».

На поле Васин появился спустя 423 дня — вышел на поле на 46-й минуте матча «Локомотив» – ЦСКА весной 2019 года. После игры подписал новый контракт до 2021 года.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Непростой период был, — рассказывал Васин. — Долгое время не мог восстановиться, не чувствовал улучшения – будто по замкнутому кругу ходил. Мотался по клиникам, семью видел урывками. В такие моменты плохие мысли сами собой лезут в голову. Когда тратишь по шесть, по семь часов в день на одну и ту же монотонную работу, а оно всё равно болит, – крыша начинает ехать потихоньку».

Но Васин вернулся в обойму. Правда, осенью 2019 снова получил травму: проблемы с коленом и несколько месяцев реабилитации.

Васин действительно средний защитник. Но проблемы ЦСКА его добивают Виктор – не топовый центрдеф, но уровня РПЛ. Его пара с Шарлией – большая проблема для «армейцев».

Некогда талантливый защитник стал жертвой жутких травм. К 31 году Виктор Васин два раза рвал крестообразную связку. Кресты — жуткая вещь. Многие не возвращаются, а Васин вернулся. Два раза. На защитника выливается шквал критики, порой она оправдана… Но мы не были в шкуре Виктора Васина, да и врагу не пожелали бы пройти через подобное. Завтра Васин выйдет на дерби. Кажется, это последний серьёзный шанс для футболиста.