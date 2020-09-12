Как же мощно вернулась АПЛ! «Ливерпуль» пропустил трижды, но победил с хет-триком Салаха

«Лидс» вернулся в Премьер-Лигу спустя 16 лет и в первом же матче сезона сыграл с «Ливерпулем» на «Энфилде».

25 вопросов перед стартом чемпионата Англии Огромный текст про всех-всех-всех.

Как «Лидс» сохранил Бьелсу и потратил 68 млн на трансферы

Старт у легендарного Марсело Бьелсы в АПЛ – не позавидуешь! Хотя Юрген Клопп, кажется, опасался аргентинского тренера не меньше, чем тот его:

«Не могу дождаться первой встречи с Бьельсой, – признался немец в интервью для Sky Sports. – Довольно часто видел его по телевизору. Очевидно, он подходящий специалист. Как он тренирует «Лидс»! Их стиль игры подойдёт даже больше для Премьер-лиги, нежели для Чемпионшипа, сто процентов. Всем будет очень-очень-очень неудобно играть с ними. Так было в прошлом году, например, с «Шеффилд Юнайтед».

«Лидс» – суперорганизованная команда, там действительно хорошие игроки, скорости. Они ставят 20–25 ловушек на поле. Если войдёте в одну из них, у вас будут большие проблемы. Это невероятно интересно. «Лидс» точно не входил в топ-10 команд, с которыми мы хотели бы сыграть в первом туре. Получилось что получилось. Действительно волнуюсь по этому поводу. Будет трудно».

У Бьелсы по окончании прошлого сезона завершился контракт с «Лидсом». В межсезонье 65-летний тренер готовил игроков к АПЛ, работая в статусе безработного – не зря его всё же прозвали «Сумасшедшим». Есть у аргентинца правило: каждый год переподписывать контракт на новых условиях. Болельщики «павлинов» опасались, что непредсказуемый Бьелса бросит команду, но накануне матча на «Энфилде» поступило-таки сообщение о продлении соглашения с тренером. Одним из требований Марсело, разумеется, было усиление состава.

«Лидс» уже потратил в межсезонье более 68 млн (в евро), и это явно не предел. Трансферы ещё будут. Новичок АПЛ приобрёл Родриго у «Валенсии» (30 млн), Робина Коха у «Фрайбурга» (13 млн) и Джо Джелхардта у «Уигана» (1 млн), кроме того, выкупил права на арендованных в прошлом сезоне Элдера Кошту из «Вулверхэмптона» (17,7 млн) и Иллана Меслье из «Лорьяна» (6,5 млн).

Чудеса на «Энфилде»: пять голов за тайм и семь за матч

Бьелса пообещал: «Лидс» не отступит от своего стиля даже матчах с топ-клубами Премьер-Лиги. Это значит, что «павлины» будут агрессивно прессинговать и контрпрессинговать, проводить быстрые комбинации на скорости с участием большой группы атакующих игроков, создавать преимущество за счёт высокой интенсивности и сложного движения футболистов на поле в рамках оригинальной тренерской системы. Это значит, что «Лидс» останется одной из самых зрелищных команд и в АПЛ.

Правда, в начале игры с «Ливерпулем» гости выглядели робко (это же «Энфилде», пусть и пустой), так что уже на 3-й минуте получили пенальти в свои ворота после попадания мяча в руку новичку Коху. Мо Салах исполнил одиннадцатиметровый очень просто – пробил от души под перекладину по центру.

Но пропустив, «Лидс» действительно заиграл так, как научился при Бьелсе. И «Ливерпуль» не успевал в обороне! Сперва Элдер Кошта забил благодаря тому, что гости создали численное преимущество на правом фланге, однако этот гол был отменён из-за офсайда. Затем, на 12-й минуте Джек Харрисон после длинного перевода сместился с фланга в центр, эффектно разобравшись в три касания с Трентом Александром-Арнольдом и Джо Гомесом, и сравнял счёт.

Игра смотрелась на одном дыхании – голы посыпались один за другим. На 20-й минуте «Лидс» пострадал из-за своих проблем при обороне на «стандартах». Вирджил Ван Дейк свободно забил головой, воспользовавшись тем, что Садио Мане заблокировал Коха.

На исходе получаса «Лидс» опять отыгрался. Теперь уже Ван Дейк невольно подыграл сопернику. «Павлины» развили атаку за счёт игры в стенку и заброса на нападающего Патрика Бэмфорда, а Ван Дейк крайне неудачно остановил мяч – подарил его Бэмфорду. Лучший снайпер «Лидса» прошлого сезона известен тем, что не реализует массу моментов, однако на «Энфилде» ему хватило для гола двух шансов.

«Ливерпуль», конечно, создал больше, несмотря на хорошую игру «Лидса», и на перерыв команды ушли при счёте 3:2. В эпизоде с третьим голом хозяев тоже крайне неудачно сыграл новичок Кох. При подаче со штрафного он зачем-то бросил Салаха, чтобы помочь партнёру в борьбе с Ван Дейком, а египтянин забил с подбора блестящим ударом в «девятку».

Столь же ярким и насыщенным интересными игровыми эпизодами получился и второй тайм, пусть в нём было меньше голов. Гости гнули свою линию, не сбавляли по движению, имели более 60% владения. На 66-й минуте отыгрались в третий раз! Всё началось с перехвата на половине поля «Ливерпуля» после чужого аута. «Лидс» быстро перевёл мяч на другой фланг, откуда Элдер Кошта нашёл проникающей передачей ворвавшегося в штрафную красных Матеуша Клиха. Поляк, чей рывок прозевали центрхавы хозяев, подработал мяч и точно пробил.

В концовке «Ливерпуль» давил, тогда как у «Лидса» почти не оставалось сил на контригру. Бьелса очень нервничал, не находя себе места в тренерской зоне. Чемпион АПЛ превзошёл победителя Чемпионшипа по ударам – 22:6 (в створ – 8:6). И всё-таки вырвал победу. Дорогой новичок Родриго вместо гола красным привёз пенальти в свои ворота на 88-й минуте, сфолив на Фабиньо. Салах оформил хет-трик с «точки».

«Лидс» вернулся с поражения, но обязательно следите за командой Бьелсы. Она ещё не единожды удивит.