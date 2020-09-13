Неожиданный лидер в РПЛ! Стоит ли «Спартаку» и «Зениту» опасаться «Сочи»?

В это невозможно поверить, но «Сочи» – лидер чемпионата России! Пусть пока по набранным очкам, а не по потерянным, ведь «Спартак» и «Зенит» ещё не сыграли матчи 7-го тура. Тем не менее завораживает сам факт того, что на вершине таблицы оказалась команда, которой не существовало ещё 2,5 года назад (бывшее петербургское «Динамо» переехало в Сочи летом 2018-го) и которая лишь второй сезон выступает в РПЛ.

Ещё сильнее потрясает лидерство «Сочи» от того, что добыто оно скорее вопреки обстоятельствам, нежели благодаря. Главный тренер Владимир Федотов, словно искусный фокусник, достал кролика из шляпы, внутри которой не таилась жизнь. 54-летний специалист принял команду в декабре прошлого года, когда южане занимали последнее, 16 место. Федотову достался самый настоящий аутсайдер без всяких «но». Да, за «Сочи» выступала целая группа бывших игроков «Зенита», что по идее обеспечивало команде определённый уровень, вот только эти футболисты, казалось, окончательно потеряли мотивацию после отказа от них гранда РПЛ. Кстати, некоторые до сих пор в поисках себя. Дмитрий Полоз ушёл в «Ростов», чтобы перезагрузить карьеру, а Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин и Антон Заболотный не всегда попадают в основу.

Под руководством Федотова сочинцы сыграли уже 17 матчей, в которых одержали девять побед при шести ничьих и двух поражениях (если исключить два «технаря»). В среднем это 1,94 очка. Пройди южане весь прошлый сезон в таком графике набора очков, заработали бы путёвку в Лигу чемпионов.

Тем не менее «Сочи» решал совсем другие задачи в сезоне-2019/2020. Наверное, если бы в июле провели опрос с целью назвать главные причины сохранения дебютантом РПЛ места в элите, работа Федотова не попала бы в топ рейтинга. Люди обращали внимание на другое – появление в составе Александра Кокорина, скандальную победу над ростовскими «детьми» со счётом 10:1, исчезновение стыковых матчей из-за пандемии. Однако результаты сочинцев в новом чемпионате заставляют взглянуть на тренера под иным углом. Что-то этот Федотов умеет, раз и «Оренбург» при нём на вылет не стоял (хотя были попытки убрать тренера ещё до его ухода в «Сочи» – выдержал прессинг), и нынешняя его команда резко взлетела.

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По логике вещей южане вместо того, чтобы толкаться со «Спартаком» и «Зенитом», должны были и в сезоне-2020/2021 вести борьбу за выживание. Во-первых, у команды не получилось как таковой подготовки к чемпионату. Причина – коронавирус. Два последних тура прошлого сезона «Сочи» пропустил, получив дважды по 0:3, а потом игроки грустили на карантине.

«Очень большая группа у нас переболела в тот период, когда нужно было отдохнуть, перезагрузиться, – рассказывал Федотов. – Большинство футболистов было на карантине, всё проходило по регламенту. Мы вышли 28 июля, когда с нас сняли ограничения. Мы отходили от нашего плана. Снимали тренировки, делали восстановление. Кто-то у нас болел бессимптомно, но всё равно подходили к каждому индивидуально. Нам было важно не перегрузиться, постепенно нагружать игроков. Две недели – мало… При тестах футболистов мы видели, что нам будет сложно. Восстановление зависло, мы принимали различные меры, однако матч с «Химками» (1:1 дома во втором туре. – Прим. «Чемпионата») показал, что у нас отсутствовали рывки и спринты. В том матче проиграли в этом отношении вчистую».

Вдобавок в июне-июле ходили слухи о задержке зарплат в клубе. Хуже того, летом Федотов потерял Кокорина и ещё одного ключевого игрока атаки – Андрея Мостового, вернувшегося из аренды в «Зенит». Тренер просил усилить атаку, но пока клуб ограничился арендой у «Спартака» Александра Руденко. На данный момент форварды Руденко, Заболотный и уже уехавший в «Ростов» Полоз забили общими усилиями в чемпионате один гол с пенальти. Это сделал Полоз.

Ещё тренеру нужен был центральный хавбек-созидатель, чтобы давать передышку 35-летнему лидеру команды Кристиану Нобоа, которому непросто выдерживать чрезмерно плотный график матчей. Взяли Ивелина Попова – болгарин получил травму «крестов» через несколько минут после выхода на поле.

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Поначалу сочинцы усилились только тремя арендованными – Руденко, Эммануэлем Мамманой, который почти два года не играл за «Зенит» из-за травм, и Сергеем Тереховым, хорошо знакомыму тренеру по совместной работе в «Оренбурге». Принципиально поднять уровень команды эти трансферы, разумеется, не могли. Потом в состав добавился Жоаозиньо. Теперь подписали Артура Юсупова, как замену Попову. По крайней мере, скамейка в «Сочи» стала длиннее.

Но, судя по словам, Федотова одни проблемы сменяются другими. Перед встречей с «Уралом» некоторые игроки перенесли пищевое отравление, а сегодня команде непросто готовиться к матчам. «У нас большие проблемы с полями, – признался тренер перед матчем с «Ахматом». – Они имеют жалкий вид, плесень, жучки сгубили всю инфраструктуру. Приходится ездить на большие расстояния для тренировок».

Пожалуй, единственный раз, когда «Сочи» по-настоящему повезло, – игра первого тура со «Спартаком». Благодаря судьям Василию Казарцеву и Алексею Еськову у южан, как и красно-белых, до сих по гордый ноль в графе «поражения». Впрочем, в Сочи уверены, что арбитры вернули им должок за предыдущий матч в Москве.

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Возможно, команда Федотова выпадет из группы лидеров, как только перестанет забивать Нобоа, поймавший волшебный кураж и возглавивший с пятью голами список бомбардиров чемпионата России. Тем более в следующих семи турах южанам играть с «Краснодаром», «Ростовом», «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом». Но за еврокубки «Сочи» поборется – сто процентов.