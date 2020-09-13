Ещё и «Динамо» обгонит «Зенит»?! 7-й тур РПЛ. LIVE!

Привет, друзья! Признайтесь, соскучились по РПЛ, пока сборные играли? Чемпионат России вернулся после двухнедельной паузы — и сразу с суперматчем. ЦСКА — «Спартак» — этим всё сказано. Но мы всё же добавим: впервые с золотого 2016-го красно-белые подошли к дерби в почётном и ко многому обязывающем статусе лидера сезона. Субботняя победа по-хорошему нахального «Сочи» придала таблице совсем уж неправдоподобные очертания («Зенит» — только третий!), но по потерянным очкам «Спартак» по-прежнему вне конкуренции. Есть за что биться на «Песчанке» — не только за честь. А чемпион, между прочим, рискует выпасть из тройки минимум на день — если «Динамо» «Рубин» одолеет. Насыщенный денёк! По такому случаю опробуем новый формат лайва — непосредственно из чаши «ВЭБ Арены». Покажем изнанку дерби — то, чего не увидите по ТВ!