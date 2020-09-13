Пёс – легенда дерби. Его тискал Вагнер, судья показал жёлтую, а фанаты спели про Газзаева

Май-2007, «Лужники», дерби. Павлюченко еще с пустой от татуировок рукой. Красич разворачивает спартаковца Кудряшова и пробивает девятку Плетикосы, Быстров забивает Мандрыкину, фанаты ЦСКА пишут на растяжке: «Веня, мы в тебя верим» и почему-то кверху ногами – «Игорь, выздоравливай». Ничья 1:1, так что семь лет без побед еще тянутся, до гола Баженова остается больше года, а в «Футболе России» показывают, как на трибуне в спартаковском шарфе подпрыгивает Михаил Ефремов.
Фото: Сергей Дроняев, «Чемпионат»
Сюжеты сгорели, когда за две минуты до конца дерби на поле появилась собака одного из саперов стадиона: прогулялась мимо футболистов, поигралась с Вагнером и выбежала через тоннель возле углового флажка. «Вышла, обозначила себя и ушла, – вспомнил в интервью «Чемпионату» спартаковец Роман Шишкин. – Вот кто главный герой матча!». Вагнер передал нам из Казахстана, что собаку запомнил больше, чем футбол.
В теме даже Хёрдур Магнуссон. Пришел в ЦСКА через 11 лет после того дерби, но делился перед матчем со «Спартаком»: «Знаю, что на поле выбегала собака, и ничего».
Легенда!
Судья Захаров показал собачью жёлтую карточку, фаны «Спартака» зарядили про Газзаева
«Вот тот замечательный пёс, аж зевнул!» – на 88-й минуте репортаж комментатора Андрей Голованова перестал быть футбольным. Спартаковский сектор тут же зарядил про Газзаева, а судья Игорь Захаров достал желтую карточку и показал её вытянутой вниз рукой.
«Собака же ниже меня ростом, – объяснил арбитр и добавил, что действовал по правилам. – Если не заявленное на матч лицо появляется на поле, ему надо показать желтую карточку. Можно ли собаку отнести к официальным персонам? А то! На предматчевом заседании собачки заявляются как саперы. Должны пройти по стадиону, понюхать, нет ли взрывчатых средств. Думал, на главной арене страны такое невозможно, но, оказывается, в этой игре возможно всё».
Фото: Александр Мельников, «Чемпионат»
«Белочки перебегают поля, птицы всякие, а вот собаки…» – реакция Шишкина, когда собака прибежала на его правый фланг.
Игроки поржали, а Быстров решил, что собака болела за ЦСКА
Прорыв на поле случился во время атаки «Спартака» при счете 1:1, но Шишкин говорит, что собака не помешала – наоборот, успокоила заведенных футболистов в нужный момент («Игра получилось эмоциональной, а собака разбавила этот накал») и вообще повеселила: «И Захаров – молодец, с юмором подошёл, мы поржали. Концентрация в матче важна, но против собаки никто не был. И для игроков, и для зрителей получилось здорово».
Быстров же после матча хихикал и говорил, что собака болела за ЦСКА, раз создала паузу, когда «Спартаку» надо было забивать.
Судья Захаров отметился ещё (отменил гол Жо и сразу уехал на рыбалку). Титов назвал его «старичком-боровичком»
Захаров показал Титову и Павлюченко по желтой карточке за разговоры, не наказал (по спартаковской версии) игроков ЦСКА за жесткую игру против Быстрова и не засчитал (по армейской версии) гол Жо. Так что Шемберас назвал судью самым заметным человеком на поле, а Рамон философствовал о единственном свистке, который лишает победы.
– Скажите, вы уже смотрели видеозапись гола Жо? – после игры Захарову позвонил журналист.
– К сожалению, пока нет. Я сейчас рыбачу на даче недалеко от Москвы, а пленку обязательно гляну позднее. Но я не сомневался и не сомневаюсь в своих помощниках. Кроме того, во время принятия решения у меня, что называется, не «ёкнуло».
Из ответов Титова и Захарова о судействе дерби получилась бы пьеса.
Титов: «Злой мужичок-боровичок Захаров решил показать, что он главный. Даже выбежавшей на поле собаке карточку дал. Может, я не прав и говорю на эмоциях, но это один из худших и наглых арбитров. В первом тайме он издевался над нами».
Захаров: «Считаю Титова великим шоуменом. Вместо того чтобы молоть языком, он просто должен играть в футбол. «Мужичок-боровичок» же выражение из русского сленга, означает «сильный, уверенный в себе человек». Так что спасибо за комплимент».
Титов: «У меня очень много информации про него, но сейчас не хотелось бы это рассказывать».
Захаров: «У Титова вообще очень много информации. Не в меру информированный человек. Может, ему стать главой КФА [коллегии футбольных арбитров]?».
Фото: Александр Мельников, «Чемпионат»
Вагнер знает! «Собаку давно никто не ласкал»
Зевающую собаку погладил Егор Титов (нам ответил, что ничего интересного о том забеге не помнит), потом Шишкин («Конечно, мне хотелось») – понимал, что не укусит: «Кто-то боится собак, но я отношусь нормально, к тому же она дружелюбная, явно жила где-то в «Лужниках», взгляд у нее добрый. Интересно, что же ее заставило выбежать на поле. Но это у неё спрашивать надо».
Вагнер под уханье и выкрики спартаковских фанатов «Сожри мразь» гладил, трепал собаку за морду и хлопками просил её убежать с поля. «Кажется, эту собаку давно никто не ласкал, – рассказал бразилец. – Она легла на поле, не хотела уходить и так вошла в историю, что меня до сих пор спрашивают про неё, а я вспоминаю ее только с улыбкой».
У Вагнера не получилось. «Бобик, к ноге, – говорил комментатор Голованов. – Нет, не понимает собака по-португальски».
Помог сотрудник стадиона, а Ковач второй раз за матч не дотянулся до собаки и так её не погладил.
50 тысяч болельщиков аплодировали.
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