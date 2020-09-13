40 млн за ноунейма — это по-английски! Главные трансферы недели в Европе

На уходящей неделе случилось достаточно интересных трансферов. Итальянская «Рома» избавилась от трёх игроков, а английские «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» обновили свои трансферные рекорды. Тем временем Гонсало Игуаин готовится к переезду в MLS, в «Интер» из Майами, а главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич ждёт приезда экс-защитника «Челси» и «Зенита» Бранислав Иванович. Мы отобрали десятку самых заметных сделок, состоявшихся на неделе.

Хамес Родригес (из «Реала» в «Эвертон»)

Колумбиец провёл невзрачный сезон в составе мадридского «Реала». Он сыграл только в восьми матчах Ла Лиги, забил один гол и отдал одну голевую передачу. «Сливочные» предсказуемо захотели избавиться от Хамеса, которым заинтересовался Карло Анчелотти. Итальянский тренер прекрасно знает сильные стороны 29-летнего футболиста по совместной работе в «Реале» и «Баварии». В начале этой недели «Эвертон» официально объявил о переходе Хамеса. По информации Sky Sports, «ириски» заплатили за игрока 24,5 млн евро. Колумбийский футболист подписал контракт на два года с опцией продления на сезон. Хамес не скрывает, что присутствие Карло Анчелотти в команде сыграло решающую роль в трансфере. Футболист заявил, что с итальянцем и его ассистентами они способен творить великие дела.

Александар Коларов (из «Ромы» в «Интер»)

34-летний серб до сих пор пребывает в отличной форме. В начале года «Рома» продлила контракт с футболистом, а уже летом на игрока вышел миланский «Интер». По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «нерадзурри» предложили за Коларова 1,5 млн евро с учётом различных бонусов и год контракта с опцией продления ещё на сезон. Такие условия устроили не только «Рому», но и самого футболиста, который будет получать около 3,5 млн евро в год. Главный тренер «Интера» Антонио Конте очень хотел подписать Коларова, способного сыграть на нескольких позициях в защите и полузащите. Для серба “Интер” станет третьим итальянским клубом в карьере после «Лацио» и «Ромы».

Янник Феррейра Карраско (из «Далянь Про» в «Атлетико»)

Спустя два с половиной года бельгиец возвращается в мадридский «Атлетико» на постоянной основе. Последние полгода он находился в аренде в команде Диего Симеоне. За это время Карраско провёл 15 матчей в Ла Лиге, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. С «матрасниками» бельгийский вингер подписал контракт до 2024 года. Точная сумма трансфера, которую «Атлетико» должен был заплатить китайскому «Далянь Про», не разглашается. Ранее Карраско уже выступал за мадридцев на протяжении почти трёх сезонов, пока в феврале 2018 года не был продан в Китай за 10,5 млн евро.

Алессандро Флоренци (из «Ромы» в аренду в «ПСЖ»)

Итальянский защитник оказался не нужен главному тренеру «Ромы» Паулу Фонсеке и был отправлен в аренду в «ПСЖ». Парижане “одолжили” Флоренци на один сезон с правом выкупа за 9 млн евро. Ранее сообщалось, что красно-синие заплатят за год аренды 29-летнего футболиста 500 тыс. евро. «ПСЖ» начал проявлять интерес к итальянцу после того, как лондонский «Арсенал» отказался отдавать в аренду парижанам флангового защитника Эктора Бельерина. Вторую половину минувшего сезона Флоренци провёл в аренде в «Валенсии», где сыграл в 12 матчах Ла Лиги, не всегда выходя в стартовом составе команды Альберта Селадеса.

Патрик Шик (из «Ромы» в «Байер»)

Ещё один футболист «Ромы», который покинул клуб в межсезонье. С начала этого года Шик весьма успешно выступал в аренде в «РБ Лейпциг»: 28 матчей во всех турнирах, 10 голов в Бундеслиге, 3 голевые передачи. Тем не менее полуфиналисты Лиги чемпионов не захотели выкупать чешского нападающего, а вот «Байер» подписал с ним пятилетний контракт. По информации журналиста Фабрицио Романо, римляне получат за нападающего 27 млн евро без учёта бонусов. При этом «Рома» должна выплатить 20 млн евро за Шика «Сампдории». Всё потому, что в 2017 году трансфер игрока из генуэзской команды в римский клуб был оформлен в рассрочку.

Андре Силва (из «Милана» в «Айнтрахт»)

Португалец так и не смог прижиться в миланском клубе после перехода в 2017 году из «Порту». «Россонери» отправляли Силву в аренду в «Севилью», а минувший сезон 24-летний нападающий провёл в Бундеслиге в составе «Айнтрахта» из Франкфурта. Там он отметился внушительной результативностью: 17 мячей в 38 матчах во всех турнирах. В межсезонье главный тренер немецкой команды Ади Хюттер предложил португальскому нападающему остаться на постоянной основе. Силва подписал с «Айнтрахтом» контракт на три года, а в обратном направлении в Милан отправился хорватский нападающий Анте Ребич.

Олли Уоткинс (из «Брентфорда» в «Астон Виллу»)

«Астон Вилла» потратила на лучшего бомбардира «Брентфорда» рекордные для себя 28 млн фунтов. Еще пятёрку бирмингемцы могут выплатить в качестве бонусов за игрока. С учётом плей-офф 24-летний англичанин забил 26 голов в 49 матчах, а в гонке бомбардиров Чемпионшипа уступил один мяч нападающему «Фулхэма» Александру Митровичу. Клуб из Бирмингема заключил с Уоткинсом пятилетний контракт, а сам футболист сможет дебютировать в АПЛ уже через неделю в игре второго тура против «Шеффилд Юнайтед».

Фабиу Силва (из «Порту» в «Вулверхэмптон»)

Тем временем «Вулверхэмптон» продолжает подписывать португальцев… Очередным приобретением «волков» в это трансферное окно стал 18-летний нападающий из «Порту» Фабиу Силва, за которого английский клуб отдал 40 млн евро. Этот переход стал самым дорогим в истории «Вулверхэмптона». При этом за первую команду «Порту» португальский вундеркинд провёл 21 матч, забил три гола и отдал две голевые передачи. Фабиу Силва стал 10-м португальским футболистом в составе «волков».

Анте Ребич (из «Айнтрахта» в «Милан»)

Хорват провёл добротный сезон в аренде в «Милане» (12 мячей в 30 матчах во всех турнирах), и «россонери» решили выкупить его у «Айнтрахта». В обмен на Ребича клуб из Франкфурта получил португальского форварда Андре Силву, который накануне также подписал полноценное соглашение с немецким клубом. Анте прописался в миланском клубе на пять лет и будет выступать под 12-м номером. Огромную роль в переходе футболиста сыграл главный тренер Стефано Пиоли, который, по мнению Ребича, вселил в него уверенность.

Рикарду Куарежма (в «Виторию» как свободный агент)

Рикарду Куарежма Фото: Sercan Kucuksahin/Anadolu Agency via Getty Images

Португалец мог стать одним из самых успешных игроков поколения, но вынужден в 36 лет довольствоваться «Виторией» из Гимарайнша. Минувшим летом он покинул турецкую «Касымпашу». С новым клубом Куарежма подписал контракт на два сезона с опцией продления ещё на один. В «Витории» Рикарду будет выступать под десятым номером. В видеоролике клуб представил новичка в образе короля.