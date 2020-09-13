Первая отмена матча РПЛ из-за коронавируса в новом сезоне. Что случилось с «Ротором»

А вот и первый отменённый в этом сезоне матч Премьер-Лиги из-за коронавируса! «Ротор» и «Краснодар» не сыграют сегодня в Волгограде. Когда хозяева уже прибыли на стадион, официальное сообщение об этом появилось всего за час до того, как должна была начаться встреча команд Александра Хацкевича и Мурада Мусаева.

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«12 сентября в футбольном клубе «Ротор» было выявлено 7 положительных тестов на коронавирус. Заболевшие были изолированы от команды.



13 сентября остальные представители «Ротора» прошли повторное тестирование. По его итогам были выявлены новые случаи заболевания.



По состоянию на 17:45 Российская Премьер-Лига не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» – «Краснодар» не состоится» – говорится в заявление на сайте РПЛ.



В «Роторе», судя по всему, были готовы играть, несмотря на потерю большой группы футболистов. В субботу тренер волгоградцев Максим Шацких сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата»:



«Готовимся в обычном режиме. Обоймы нам хватит. Заявка не пострадает, в ней будет столько игроков, сколько нужно. Посмотрим, может быть, будем привлекать кого-то из молодёжной команды».

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Всё началось в четверг. У нескольких футболистов «Ротора» поднялась температура, они почувствовали резкое недомогание. Их сразу же отправили на тесты. Волгоградский клуб опубликовал имена первой семёрки игроков, чьи результаты тестирования показали отклонение от нормы – это голкипер Александр Довбня, защитник Азат Байрыев, полузащитники Илья Жигулёв, Александр Саплинов, Бека Микелтадзе, Ника Кипиани и нападающий Камиль Муллин. Эти футболисты были изолированы от команды наряду с двумя заболевшими членами административного штаба «Ротора». Имена трёх игроков, чьи последние тесты дали положительные результаты, пока не сообщаются.

«Краснодару» не привыкать к отменам матчей по причине массовых заболеваний у соперника. В июне «быки» не сыграли с «Оренбургом», которому было засчитано техническое поражение со счётом 0:3. Кроме того, в концовке прошлого сезона из-за коронавируса не состоялись матчи «Оренбург» – «Урал», «Тамбов» – «Сочи» и «Крылья Советов» – «Сочи».

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Очевидно, что «Ротор» тоже получит 0:3. Таким образом, продлится безвыигрышная серия волгоградцев со старта сезона, команда останется на последнем месте. Пресс-служба хозяев уже сообщила, что болельщикам вернут деньги за билеты на отменённую игру с «Краснодаром».



Любопытно, сыграет ли «Ротор» в следующем туре – 19 сентября, на выезде с «Ростовом». Напомним, с нынешнего сезона РПЛ запретила выход на поле одновременно более двух игроков 18 лет и младше. В составе волгоградцев около 30 футболистов подходящего возраста, так что проблем с заявкой быть не должно, если, конечно, выявленная Роспотребнадзором контактная группа не окажется слишком большой.