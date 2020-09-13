Три удаления и пенальти в матче «Динамо» — «Рубин». Где судья «накосячил»?

Матч седьмого тура между «Динамо» и «Рубином» снова заставил тренеров говорить о судействе. И понять их можно – в игре было три удаления и пенальти в ворота «Динамо», гол с которого остался единственным и победным для «Рубина». Главный тренер хозяев Кирилл Новиков с назначением одиннадцатиметрового в ворота своей команды не согласился.

На гол «Спартака» ЦСКА ответил тремя!!! Вот это дерби! LIVE Показываем и рассказываем, что осталось за кадром.

Мнения тренеров

– Одна атака в первом тайме привела к позиционной ошибке, но здесь у меня возникает большой вопрос по пенальти, – заявил на пресс-конеренции Новиков. – На мой взгляд, игрок «Рубина» сначала начал нырять, и уже потом произошло это касание. Моё мнение: пенальти в наши ворота не было, но это не отступление.



Но затем Новиков отступил и совсем разносить работу Лапочкина не стал: «Нет желания говорить про судейство. Есть комиссия, она разберётся и вынесет какие-то решения. Наше дело в другом заключается».

«Динамо» остановило чемпиона! В последний раз «Зенит» проигрывал «Бенфике» Вилков лишил «Зенит» пенальти?

Но слова про нырок все уже запомнили, поэтому, когда к СМИ вышел главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, про пенальти спросили и его.



– В моменте с пенальти никто не нырял, – сказал Слуцкий, – это было нарушение правил. Элемент просматривался VAR. Не видел ещё эпизод в повторе, но в динамике показалось, что решение было верное.

Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал и момент с назначением 11-метрового удара в ворота «Динамо», и другие спорные эпизоды матча.

Почему отменили гол «Зениту» и удалили тренера Мусаева. Судья Федотов всё объяснил О втором предупреждении Лесовому, двух неназначенных пенальти в Грозном и нелегитимном голе «Рубина».

Слово Федотову:



– Для меня Лапочкин не работал, как должен работать арбитр ФИФА, как-то дёргано судил, управления игрой у него не было.

О назначении 11-метрового удара в ворота «Динамо»:



– Ордец должен сказать спасибо судье, что тот не дал ему вторую жёлтую. По 11-метровому на 30-й минуте у меня вопросов нет. Сначала контакта нет, но потом игрок «Рубина» делает движение вперёд, и Ордец поднимает ногу, после чего происходит контакт. Получается, Ордец не играл в мяч, а поднимал ногу. Это фол, тут вообще без вариантов. Нужно было ещё жёлтую показывать. Если бы не этот контакт, то игрок «Рубина» спокойно выходил бы к воротам, поэтому Ордец сорвал перспективную атаку.

«Соболев подумал: «Почему Дзюбе можно, а мне нельзя?» «Спартаку» подарили пенальти Удаления в Черкизово и на «Динамо», «точка» «Спартака» и падение Малкома – в разборе арбитра Федотова.

Об удалении Комличенко и Паршивлюка:



– Вторая жёлтая Комличенко – выдуманная. Для первой жёлтой основания были – там нападающий выставлял локоть, а здесь была обыкновенная борьба, контакт между спиной Комличенко и головой игрока «Рубина» – абсолютно спокойный момент. Такое у судьи видение единоборств.



Паршивлюку на 75-й можно было давать карточку за симуляцию, она была бы второй. По той, которую он в итоге получил, у меня есть вопросы – насколько это фол на жёлтую? Я в этом не уверен.