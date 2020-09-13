Влашич и Акинфеев – короли дерби! «Спартак» проиграл ЦСКА, несмотря на дебют Кокорина

Предматчевые расклады рисовали фаворитом дерби именно «Спартак», а не ЦСКА. Понятно, что в таких случаях всегда есть соблазн отговориться банальными формулировками вроде «игра на три исхода», но всё же красно-белые казались более сбалансированной, цельной и стабильной командой. За них говорили психологическое преимущество, первое место, а также тот факт, что они имели возможность выйти на поле в сильнейшем составе.

Тедеско не мог пожаловаться на выбывших важных футболистов, тогда как Гончаренко недосчитался Дивеева, Дзагоева, а также новичка Бруно Фукса, приехавшего спасать центр обороны. Да и в целом ЦСКА при всей своей красивой перестройке и мощной трансферной кампании до сих пор никак не может явиться перед зрителями в новом образе: фактурный форвард Гайч не набрал форму, упомянутый Фукс сразу же получил травму, яркому фланговому нападающему Эджуке требуется время на адаптацию, пока он футболист замены.

Гончаренко рискнул и поставил на Карпова. И оставил схему с двумя центральными защитниками

В центре обороны у главного тренера ЦСКА толком не было выбора: кроме Фукса и Дивеева, травмирован также Набабкин. Поэтому выбор сводился к вопросу: Васин или Карпов? И очевидного ответа в задаче быть не могло, поскольку ни один из кандидатов не выглядел образцом надёжности. Мягко говоря.

Гончаренко выбрал Карпова, а заодно доверился новой системе, использованной в двух предыдущих матчах с «Ахматом» и «Краснодаром» — 4-2-3-1. Слева вышел Щенников, справа – Марио Фернандес, в опорной зоне – Марадишвили и Обляков, а атакующую четвёрку составили Тикнизян (левее), Влашич (свободная роль), Кучаев (правее) и Чалов (выдвинутый форвард).



Марадишвили, Тикнизян, Карпов… При всём уважении к молодым игрокам, вряд ли с кадровой точки зрения ЦСКА действительно был фаворитом в воскресенье. Тем более «Спартак» вышел в мощнейших на сегодня сочетаниях. Кого-то удивило разве что нахождение в запасе Соболева, но вылечившийся Понсе по умолчанию был достойной альтернативой габаритному нападающему, и вряд ли здесь можно было говорить о сенсации.



А в заявку у «Спартака» впервые в сезоне попал даже Кокорин.

Два резонансных решения Карасёва и видеоассистентов до перерыва: неудаление Карпова и не пенальти на Айртоне

«Спартак» действительно начал бодрее и уже в начале второй минуты мог обрести стратегическое преимущество на всю игру. После длинного заброса Карпов грубо ошибся при выборе позиции, пропустил мяч над собой, Ларссон подхватил его и на рывке обогнал молодого защитника. Карпов умышленно схватил шведского форварда рукой и сфолил.



Это запросто могла быть красная карточка: дело происходило не в штрафной, попытки сыграть мяч не было и в помине, Ларссон, вероятно, выскакивал бы один на один. Но Карасёв вытащил жёлтую, а помощники у экранов его решение подтвердили. «Спартак» получил всего лишь штрафной, который исполнил плохо.



Второе резонансное решение: единоборство того же Карпова с Айртоном при счёте 1:1 ближе к концу тайма. Бразильский защитник прокидывал мяч на скорости, летел в соперника – и то ли упал после контакта с ним, то ли чуть раньше, подогнув ноги. И снова Карасёв вместе с ассистентами VAR увидели одно и то же: симуляция и предупреждение атакующему футболисту.



Ни тот, ни другой эпизод не были однозначными. Назовём их просто спорными и расскажем о футболе.

«Спартак» проиграл тайм, в котором выглядел как минимум не хуже

Бедняга Карпов не справлялся со скоростью и индивидуальным мастерством форвардов «Спартака», ему было очень тяжело, и тот факт, что красно-белые ушли на перерыв при проигрышном счёте, это скорее проблема их реализации опасных подходов. Возможностей команда Тедеско создала предостаточно, несмотря на трудности при преодолении чужого прессинга.



На 11-й минуте Понсе открыл счёт потрясающим ударом с разворота. Защитники ЦСКА, включая Карпова, в этом эпизоде не поверили в удар со средней дистанции и не соблюли игровое расстояние. Попытку аргентинца никто не заблокировал, мяч влетел в девятку.



Далее красно-белые начали чаще играть вторым номером и на пространстве – по итогу первого тайма они даже проиграли по владению мячом, что очень редкое явление по текущему сезону. Пространством номинальные гости распоряжались неплохо, доводили мяч до финальной трети исправно, а вот решения перед чужими воротами оставляли желать лучшего. Те же Понсе и Ларссон имели как минимум две возможности, чтобы придумать что-то интересное, но обе загубили поспешными и неправильными действиями. ЦСКА, напротив, сыграл эффективнее.

До 30-й минуты у красно-синих был всего один удар, причём даже не в створ. Зато потом «армейцы» забили два подряд. Первый – после углового. Магнуссон на дальней штанге перевисел Умярова, а Максименко плохо среагировал на, мягко говоря, берущийся удар. Второй – после контратаки. «Спартак» плохо сработал в переходной фазе, опорная зона, традиционно проблемное место красно-белых, не сумела качественно отыграть эпизод – и Влашич красивым ударом вывел свою команду вперёд.

Акинфеев снова роскошно отыграл дерби

Влашич и Акинфеев – два главных героя этого матча. Мы упомянули, что средний уровень состава ЦСКА точно не превосходил спартаковский. Зато уровень конкретно двух лидеров «армейцев», Влашича и Акинфеева, оказался в дерби выше. И именно он предопределил исход матча.



Влашич провёл игру просто волшебно. Он выдал уйму единоборств, несколько раз классно добегал в обороне, постоянно искал варианты обострения, а в той же второй голевой атаке не просто поставил точку, но и сам классно сыграл в центре поля в переходной фазе.



Акинфеев вышел на первый план в начале второго тайма, когда выдал два суперспасения после ударов Понсе и Джикии. Аргентинец бил в упор после отличной атаки по правому флангу (исполнил, справедливости ради, плохо – третьим касанием и с потерей темпа), а Джикия – со средней дистанции после собственного же отбора. Георгий попал в самый угол и очень сильно, но Акинфеев вытащил, а потом побежал «пихать» Карпову, снова застывшему перед чужим ударом.

Минуты с 65-й ЦСКА откровенно отдал мяч и сел на свою половину. Гончаренко выпустил Эджуке для быстрых атак (нигериец успел совершить множество резких вылазок), а «Спартак» отчаянно пытался взломать чужую позиционную оборону. Не получилось – несмотря на выход Соболева и дебютное появление Кокорина в красно-белой форме.

Два Александра не усилили футбол своей команды, и, пожалуй, вторая половина «Спартаку» не удалась, по-настоящему опасных моментов до конца игры красно-белые больше не создали. Зато ЦСКА создал – в компенсированное время Эджуке забил третий гол. Хотя и там не обошлось без скандала – Обляков в ходе атаки сыграл рукой. Но не в заключительной фазе.



Влашич и Акинфеев сделали разницу и принесли ЦСКА важнейшую победу. А «Спартак» и в частности его руководство поняли, что о чемпионстве думать ещё рановато: не хватает ни цельности в опорной зоне, ни стабильности у ведущих игроков.